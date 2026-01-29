Vaihtoharjas WB 120 Universal
Vaihtoharjas Kärcher WB 120 tai WB 100 pyörivään harjaan. Soveltuu tasaisille pinnoille kuten maali, lasi tai muovi.
Soveltuu käytettäväksi laajasti erilaissa kohteissa. Helppo ja nopea kiinnittää.
Ominaisuudet ja edut
Pehmeät vaaleat harjakset
- Hellävarainen ja tehokas puhdistustoiminto.
Voidaan käyttää missä vain
- Soveltuu pinnoille kuten maali, lasi tai muovi.
Lisävaruste
- Lisää käyttökohteita pyörivälle harjalle.
Yhteensopivuus
- Voidaan käyttää WB 120 mallissa tai vanhemmassa WB 100 mallissa.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Väri
|musta
|Paino (kg)
|0,1
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,2
|Mitat (p x l x k) (mm)
|153 x 153 x 48
Videot
Käyttökohteet
- Ajoneuvot
- Kasvihuoneet
- Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
- Autotallin ovet
- Kaihtimet/rullaverhot
- Ikkunalaudat
- Parvekelaatat
- Puutarha/terassi/pihakalusteet