Vaihtoharjas WB 120 Universal

Vaihtoharjas Kärcher WB 120 tai WB 100 pyörivään harjaan. Soveltuu tasaisille pinnoille kuten maali, lasi tai muovi.

Soveltuu käytettäväksi laajasti erilaissa kohteissa. Helppo ja nopea kiinnittää.

Ominaisuudet ja edut
Pehmeät vaaleat harjakset
  • Hellävarainen ja tehokas puhdistustoiminto.
Voidaan käyttää missä vain
  • Soveltuu pinnoille kuten maali, lasi tai muovi.
Lisävaruste
  • Lisää käyttökohteita pyörivälle harjalle.
Yhteensopivuus
  • Voidaan käyttää WB 120 mallissa tai vanhemmassa WB 100 mallissa.
Tiedot

Tekniset tiedot

Väri musta
Paino (kg) 0,1
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,2
Mitat (p x l x k) (mm) 153 x 153 x 48
Videot
Käyttökohteet
  • Ajoneuvot
  • Kasvihuoneet
  • Moottoripyörien, mopojen ja skoottereiden pesuun
  • Autotallin ovet
  • Kaihtimet/rullaverhot
  • Ikkunalaudat
  • Parvekelaatat
  • Puutarha/terassi/pihakalusteet