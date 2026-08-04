Vaihtokumi WV 6 -ikkunapesuriin, kapea
Silikoninen vaihtokumi 170 mm Kärcher WV 6 -ikkunapesuriin. Kapeampi versio.
Helposti vaihdettavissa oleva vaihtokumi soveltuu WV 6 -ikkunapesurin kapeampaan 170 mm suulakkeeseen. Raidaton lopputulos ilman veden valumista!
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|Keltainen
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|170 x 30 x 24
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Käyttökohteet
- Ristikkoikkunat
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot