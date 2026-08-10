Vaihtokumisetti WV1 -ikkunapesuriin (250mm)
Vaihtokumit Kärcher WV 1 ikkunapesuriin. 2 kpl:n pakkaus. 250 mm leveä.
Helposti vaihdettava kumi soveltuu WV 1 -ikkunapesurin 250 mm suulakkeeseen. Raidaton lopputulos ilman veden valumista!
Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
- Raidaton lopputulos
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|2
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|250 x 5 x 45
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Käyttökohteet
- Tasaiset pinnat
- Ikkunoille ja muille lasipinnoille
- Peilit
- Laatat
- Suihkukaappi, kylpyamme
- Keittiön työtasot