Vaihtokumisetti WV1 -ikkunapesuriin (250mm)

Vaihtokumit Kärcher WV 1 ikkunapesuriin. 2 kpl:n pakkaus. 250 mm leveä.

Helposti vaihdettava kumi soveltuu WV 1 -ikkunapesurin 250 mm suulakkeeseen. Raidaton lopputulos ilman veden valumista!

Ominaisuudet ja edut
Pehmeä silikonen reuna
  • Raidaton lopputulos
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 2
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 250 x 5 x 45
Käyttökohteet
  • Tasaiset pinnat
  • Ikkunoille ja muille lasipinnoille
  • Peilit
  • Laatat
  • Suihkukaappi, kylpyamme
  • Keittiön työtasot