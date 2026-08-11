VC 5 poistoilman suodatin

HEPA suodattimen ansiosta imurin poistoilma on puhtaampaa kuin huoneilma. Suosittelemme vaihtamaan vuosittain.

HEPA suodatin (EN 1822:1998) on suodattaa luotettavasti hienon pölyn sekä allergisoivat partikkelit.

Ominaisuudet ja edut
Käy Kärcher VC 5 imuriin
Luotettavasti suodattaa ilmasta pölyä ja allergiapartikkeleita
Imurin poistoilma on puhtaampaa kuin huoneilma
Suodatin tulisi vaihtaa kerran vuodessa
Tiedot

Tekniset tiedot

Määrä (kpl) 1
Väri musta
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,1
Mitat (p x l x k) (mm) 85 x 75 x 46
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Käyttökohteet
  • Kuivan lian imurointi