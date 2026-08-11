VC 5 poistoilman suodatin
HEPA suodattimen ansiosta imurin poistoilma on puhtaampaa kuin huoneilma. Suosittelemme vaihtamaan vuosittain.
HEPA suodatin (EN 1822:1998) on suodattaa luotettavasti hienon pölyn sekä allergisoivat partikkelit.
Ominaisuudet ja edut
Käy Kärcher VC 5 imuriin
Luotettavasti suodattaa ilmasta pölyä ja allergiapartikkeleita
Imurin poistoilma on puhtaampaa kuin huoneilma
Suodatin tulisi vaihtaa kerran vuodessa
Tiedot
Tekniset tiedot
|Määrä (kpl)
|1
|Väri
|musta
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,1
|Mitat (p x l x k) (mm)
|85 x 75 x 46
Käyttökohteet
- Kuivan lian imurointi