Vedensuodatin Hy-Protect WPC 120

WPC 120 -vedenpuhdistuslaitteen suodatin, joka suorittaa neliportaisen suodatuksen kolmannen vaiheen poistaen muun muassa bakteereja viruksia.

Tehokas hienosuodatus, jossa poistetaan vedessä olevat pienemmät partikkelit (> 1 µm). Tässä kolmannessa suodatusvaiheessa juomaveden laatua heikentävät bakteerit, virukset ja mikromuovit saadaan suodatettua tehokkaasti ja aina tasalaatuisesti.

Tiedot

Tekniset tiedot

Paino (ilman varusteita) (kg) 0,4
Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg) 0,5
Mitat (p x l x k) (mm) 71 x 71 x 272
Yhteensopivat laitteet
Poistuneet tuotteet
Käyttökohteet
  • Juomavesi