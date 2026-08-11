Vedensuodatin Hy-Protect WPC 120
WPC 120 -vedenpuhdistuslaitteen suodatin, joka suorittaa neliportaisen suodatuksen kolmannen vaiheen poistaen muun muassa bakteereja viruksia.
Tehokas hienosuodatus, jossa poistetaan vedessä olevat pienemmät partikkelit (> 1 µm). Tässä kolmannessa suodatusvaiheessa juomaveden laatua heikentävät bakteerit, virukset ja mikromuovit saadaan suodatettua tehokkaasti ja aina tasalaatuisesti.
Tiedot
Tekniset tiedot
|Paino (ilman varusteita) (kg)
|0,4
|Paino (sis. tuotepakkauksen) (kg)
|0,5
|Mitat (p x l x k) (mm)
|71 x 71 x 272
Käyttökohteet
- Juomavesi