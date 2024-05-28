NE HAGYD, HOGY A TAKARÍTÁS MEGŐRJÍTSEN!

A takarítás frusztráló lehet, és néha az őrületbe kergethet, ha a takarítóeszközeid nem képesek a várt "WOW" hatást nyújtani. Az ultrakönnyű és innovatív beltéri WOW termékeinkkel a takarítás nem fog többé megőrjíteni!

Kärcher steam cleaners

Tökéletes eszközök bármekkora feladatra

Stúdiólakásokhoz, nagy otthonokhoz, allergiásoknak, akkumulátorral vagy zsák nélkül: mindenféle porhoz van megfelelő porszívónk.

Porszívóink
Kärcher Window Vacs

Biztosíts tiszta kilátást!

Ablaktisztítóink háromszor gyorsabban tisztítják meg az ablakokat és sima felületeket, mintha kézzel dolgoznál – csíkmentesen és piszkos vízcseppek nélkül.

Vezeték nélküli ablaktisztítóink
Kärcher floor cleaners

Legyen bármely padló a saját színpadod!

Padlótisztítóink ragyogóvá varázsolják a padlót – sokkal alaposabban tisztítanak és jóval kevesebb erőfeszítést igényelnek, mint bármely felmosó.

Padlótisztítóink
Kärcher vacuum cleaners

Szüntesd meg a vegyszerek használatát!

A Kärcher gőztisztítóknak kizárólag gőzre van szükségük ahhoz, hogy a körbezárt vírusok akár a 99.999%-át*, valamint a gyakori háztartási baktériumok 99,99%-át** eltávolítsák.

Gőztisztítóink
Kärcher wet and dry vacuum cleaners

Szabadulj meg minden szennyeződéstől!

A strapabíró Kärcher nedves és száraz porszívókkal egyszerűen eltávolíthatod még a durva vagy nedves szennyeződéseket is.

Nedves és száraz porszívóink
Kärcher spray extraction cleaners

Az új tisztaságod

A permetezős extrakciós tisztítóinkkal még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatod szinte minden textil felületről. Ideális allergiásoknak és háziállattal élő háztartások számára.

Permetezős extrakciós tisztítóink
Kärcher robotic vacuum cleaners and mops

Csináld a magad dolgát!

És többé nem kell aggódnod a padlótisztítás fáradságos feladata miatt, hiszen erről a Kärcher robotporszívói és felmosói gondoskodnak. A kemény padlókat és rövid szőrű szőnyegeket automatikusan megtisztítják.

Robotporszívóink és -felmosóink
00

*A Kärcher gőztisztító használatával végzett folteltávolítással, azaz a felülettel közvetlenül érintkezve, a legmagasabb gőzbeállításon 30 másodpercig tartó gőzöléssel a ház legtöbb sima, kemény felületén 99,999%-ban elpusztíthatók az olyan körbezárt vírusok, mint az influenzavírusok (kivéve a B típusú hepatitisz vírust) (teszt kórokozó: módosított vaccinia Ankara vírus).

** A legmagasabb gőzfokozaton, a felülettel közvetlen érintkezés mellett, 30 cm/s tisztítási sebességgel végzett tisztításkor a ház legtöbb sima, kemény felületén a gyakori háztartási baktériumok 99,99%-a elpusztul (teszt kórokozók: Enterococcus hirae).