NE HAGYD, HOGY A TAKARÍTÁS MEGŐRJÍTSEN!
A takarítás frusztráló lehet, és néha az őrületbe kergethet, ha a takarítóeszközeid nem képesek a várt "WOW" hatást nyújtani. Az ultrakönnyű és innovatív beltéri WOW termékeinkkel a takarítás nem fog többé megőrjíteni!
Tökéletes eszközök bármekkora feladatra
Stúdiólakásokhoz, nagy otthonokhoz, allergiásoknak, akkumulátorral vagy zsák nélkül: mindenféle porhoz van megfelelő porszívónk.
Biztosíts tiszta kilátást!
Ablaktisztítóink háromszor gyorsabban tisztítják meg az ablakokat és sima felületeket, mintha kézzel dolgoznál – csíkmentesen és piszkos vízcseppek nélkül.
Legyen bármely padló a saját színpadod!
Padlótisztítóink ragyogóvá varázsolják a padlót – sokkal alaposabban tisztítanak és jóval kevesebb erőfeszítést igényelnek, mint bármely felmosó.
Szüntesd meg a vegyszerek használatát!
A Kärcher gőztisztítóknak kizárólag gőzre van szükségük ahhoz, hogy a körbezárt vírusok akár a 99.999%-át*, valamint a gyakori háztartási baktériumok 99,99%-át** eltávolítsák.
Szabadulj meg minden szennyeződéstől!
A strapabíró Kärcher nedves és száraz porszívókkal egyszerűen eltávolíthatod még a durva vagy nedves szennyeződéseket is.
Az új tisztaságod
A permetezős extrakciós tisztítóinkkal még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatod szinte minden textil felületről. Ideális allergiásoknak és háziállattal élő háztartások számára.
Csináld a magad dolgát!
És többé nem kell aggódnod a padlótisztítás fáradságos feladata miatt, hiszen erről a Kärcher robotporszívói és felmosói gondoskodnak. A kemény padlókat és rövid szőrű szőnyegeket automatikusan megtisztítják.
*A Kärcher gőztisztító használatával végzett folteltávolítással, azaz a felülettel közvetlenül érintkezve, a legmagasabb gőzbeállításon 30 másodpercig tartó gőzöléssel a ház legtöbb sima, kemény felületén 99,999%-ban elpusztíthatók az olyan körbezárt vírusok, mint az influenzavírusok (kivéve a B típusú hepatitisz vírust) (teszt kórokozó: módosított vaccinia Ankara vírus).
** A legmagasabb gőzfokozaton, a felülettel közvetlen érintkezés mellett, 30 cm/s tisztítási sebességgel végzett tisztításkor a ház legtöbb sima, kemény felületén a gyakori háztartási baktériumok 99,99%-a elpusztul (teszt kórokozók: Enterococcus hirae).