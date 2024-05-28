NE HAGYD, HOGY A TAKARÍTÁS MEGŐRJÍTSEN!

*A Kärcher gőztisztító használatával végzett folteltávolítással, azaz a felülettel közvetlenül érintkezve, a legmagasabb gőzbeállításon 30 másodpercig tartó gőzöléssel a ház legtöbb sima, kemény felületén 99,999%-ban elpusztíthatók az olyan körbezárt vírusok, mint az influenzavírusok (kivéve a B típusú hepatitisz vírust) (teszt kórokozó: módosított vaccinia Ankara vírus).

** A legmagasabb gőzfokozaton, a felülettel közvetlen érintkezés mellett, 30 cm/s tisztítási sebességgel végzett tisztításkor a ház legtöbb sima, kemény felületén a gyakori háztartási baktériumok 99,99%-a elpusztul (teszt kórokozók: Enterococcus hirae).