A Kärcher SE 2 Spot Care kárpittisztító a tökéletes segítség a kárpitokon és textíliákon keletkező foltok azonnali, célzott eltávolításához. A készülék gyorsan leszámol a szennyeződésekkel és szagokkal, hatékonyan tüntetve el például az étel- és italfoltokat. Kompakt kialakításának köszönhetően rendkívül egyszerűen kezelhető és kis helyen is tárolható, így váratlan helyzetekben is azonnal bevethető. A termék fő előnye a kategóriájában egyedülálló mobilitás és a professzionális permetextrakciós technológia ötvözése: a 4,5 méteres kábel nagy hatótávolságot biztosít, míg a praktikus, gépen belüli tartozéktárolás révén minden elem azonnal kéznél van. A csomag tartalmazza a folteltávolító kefét, a kárpittisztító fejet és a tisztítószert is.