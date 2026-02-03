Szőnyeg- és kárpittisztító SE 2 Spot Care

A Kärcher SE 2 Spot Care kárpittisztító a tökéletes megoldás a kárpitok és textíliák gyors, célzott folteltávolításához. Kompakt kialakítása révén könnyen kezelhető, így a mindennapi szennyeződések azonnal orvosolhatók.

A Kärcher SE 2 Spot Care kárpittisztító a tökéletes segítség a kárpitokon és textíliákon keletkező foltok azonnali, célzott eltávolításához. A készülék gyorsan leszámol a szennyeződésekkel és szagokkal, hatékonyan tüntetve el például az étel- és italfoltokat. Kompakt kialakításának köszönhetően rendkívül egyszerűen kezelhető és kis helyen is tárolható, így váratlan helyzetekben is azonnal bevethető. A termék fő előnye a kategóriájában egyedülálló mobilitás és a professzionális permetextrakciós technológia ötvözése: a 4,5 méteres kábel nagy hatótávolságot biztosít, míg a praktikus, gépen belüli tartozéktárolás révén minden elem azonnal kéznél van. A csomag tartalmazza a folteltávolító kefét, a kárpittisztító fejet és a tisztítószert is.

Jellemzők és előnyök
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 2 Spot Care: Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Tisztítás a szövetszálak mélyéig. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Kényelmetlen és gyors tisztítás a hatékony szórásos extrakciós tisztítási módszernek és az erőteljes, mégis energiatakarékos motornak köszönhetően.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 2 Spot Care: Speciálisan kifejlesztett tartozékok a könnyű szálmély tisztításhoz
A kárpittisztító fej gyors és egyszerű megoldást kínál a makacs szennyeződések eltávolítására. Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Folttisztító kefe a makacs vagy rászáradt foltok célzott és hatékony eltávolításához
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 2 Spot Care: Ultra-kompakt helytakarékos készülék
Flexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér. Praktikus fogantyúval a készülék gyors és kényelmes szállításához. Helytakarékos tárolás.
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
  • Könnyedén, egy kézzel szállítható – az összes tartozék és a tömlő közvetlenül a készüléken tárolható.
  • Az összes tartozék a készülékhez van rögzítve, így Ön biztos lehet abban, hogy használat közben kéznél lesznek. FONTOS: a készülék tartozékai a tartályban találhatók meg.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • A készülék be- és kikapcsolása nagyon egyszerű.
  • Intuitív kezelés.
  • Azonnal tisztításra kész.
2 tartályos rendszer
  • A frissvíztartály egyszerűen feltölthető.
  • A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
  • Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
  • Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
  • Forgócsuklóval a tömlőn a még szabadabb mozgás érdekében.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 450
Hatósugár (m) 6,3
Frissvíztartály kapacitása (l) 1,5
Szennyvíztartály kapacitása (l) 0,8
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 4,5
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 385 x 215 x 310

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.8 m
  • Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
  • Foltkefe
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Kábeltárolás
  • 2 tartályos rendszer
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás

Videók

Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpit
  • Kárpitozott bútorok
  • Autósülés
Tartozékok
Tisztítószerek
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.