A Kärcher SE 3 Compact kárpittisztító szálmélyig hatoló, maradéktalan megoldást nyújt a textilfelületek tisztítására. Kompakt kialakításának köszönhetően nemcsak könnyen kezelhető, hanem helytakarékosan tárolható is, így váratlan szennyeződések esetén is azonnal bevethető kárpitozott bútorok vagy kisebb szőnyegek alapos tisztításához. A SE 3 Compact fő előnye a kategóriájában egyedülálló higiéniai rendszertisztítási funkció, amely megakadályozza a baktériumok és szagok kialakulását a gép belsejében. A beépített tisztítószertömlővel ellátott rugalmas szívócső és a hosszú kábel nagy mozgásszabadságot biztosít a nehezen elérhető helyeken is. A 2 az 1-ben tartályrendszer garantálja, hogy a felhasználó ne érintkezzen a szennyeződéssel, a praktikus tartozéktároló pedig rendszerezett munkát tesz lehetővé. A csomag tartalmazza a kárpit- és réstisztító fejeket, valamint a tisztítószert is.