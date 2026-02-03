►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact
A Kärcher SE 3 Compact kárpittisztító nagy teljesítményű, szálmélyig hatoló tisztítást nyújt. Fő előnye a beépített rendszertisztítási funkció, amely megakadályozza a szennyeződések lerakódását az eszközben, így a készülék mindig tiszta és használatra kész marad.
A Kärcher SE 3 Compact kárpittisztító szálmélyig hatoló, maradéktalan megoldást nyújt a textilfelületek tisztítására. Kompakt kialakításának köszönhetően nemcsak könnyen kezelhető, hanem helytakarékosan tárolható is, így váratlan szennyeződések esetén is azonnal bevethető kárpitozott bútorok vagy kisebb szőnyegek alapos tisztításához. A SE 3 Compact fő előnye a kategóriájában egyedülálló higiéniai rendszertisztítási funkció, amely megakadályozza a baktériumok és szagok kialakulását a gép belsejében. A beépített tisztítószertömlővel ellátott rugalmas szívócső és a hosszú kábel nagy mozgásszabadságot biztosít a nehezen elérhető helyeken is. A 2 az 1-ben tartályrendszer garantálja, hogy a felhasználó ne érintkezzen a szennyeződéssel, a praktikus tartozéktároló pedig rendszerezett munkát tesz lehetővé. A csomag tartalmazza a kárpit- és réstisztító fejeket, valamint a tisztítószert is.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekértTisztítás a szövetszálak mélyéig. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Kényelmetlen és gyors tisztítás a hatékony szórásos extrakciós tisztítási módszernek és az erőteljes, mégis energiatakarékos motornak köszönhetően.
Speciálisan kifejlesztett tartozékok a könnyű szálmély tisztításhozA kárpitos spray extrakciós fúvókával gyorsan és egyszerűen tisztíthatja meg a mélyen gyökerező szennyeződéseket, míg a spray extrakciós résfúvóka könnyed munkát végez a különösen nehezen hozzáférhető területek tisztításával. Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
Higiénikus öblítő funkcióTisztítás után a készülék az öblítőfunkcióval tisztítható. Ez eltávolítja a visszamaradt szennyeződéseket, és megakadályozza a baktériumok felszaporodásából eredő kellemetlen szagokat. Lehetővé teszi a tiszta készülék azonnali elpakolását.
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
- Flexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér.
- Praktikus fogantyúval a készülék gyors és kényelmes szállításához.
- Helytakarékos tárolás.
2 tartályos rendszer
- A frissvíztartály egyszerűen feltölthető.
- A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
- Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
- Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
- Forgócsuklóval a tömlőn a még szabadabb mozgás érdekében.
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
- Könnyedén, egy kézzel szállítható – az összes tartozék és a tömlő közvetlenül a készüléken tárolható.
- Az összes tartozék a készülékhez van rögzítve, így Ön biztos lehet abban, hogy használat közben kéznél lesznek. FONTOS: a készülék tartozékai a tartályban találhatók meg.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
- Praktikus a tisztítás közbeni ideiglenes tároláshoz.
- Tökéletes szivacsok, kendők és egyéb apró alkatrészek számára.
Egyszerű és kényelmes kezelés
- A készülék be- és kikapcsolása nagyon egyszerű.
- Intuitív kezelés.
- Azonnal tisztításra kész.
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|500
|Hatósugár (m)
|5,8
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|1,7
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|2,9
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|3,6
|Szín
|sárga
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|450 x 225 x 260
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Mosó résfúvóka
- Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Kábeltárolás
- Tartozéktárolás a készüléken
- 2 tartályos rendszer
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Rendszertisztító funkció
Videók
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpit
- Autósülés
Tartozékok
Tisztítószerek
