Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact

A Kärcher SE 3 Compact kárpittisztító nagy teljesítményű, szálmélyig hatoló tisztítást nyújt. Fő előnye a beépített rendszertisztítási funkció, amely megakadályozza a szennyeződések lerakódását az eszközben, így a készülék mindig tiszta és használatra kész marad.

A Kärcher SE 3 Compact kárpittisztító szálmélyig hatoló, maradéktalan megoldást nyújt a textilfelületek tisztítására. Kompakt kialakításának köszönhetően nemcsak könnyen kezelhető, hanem helytakarékosan tárolható is, így váratlan szennyeződések esetén is azonnal bevethető kárpitozott bútorok vagy kisebb szőnyegek alapos tisztításához. A SE 3 Compact fő előnye a kategóriájában egyedülálló higiéniai rendszertisztítási funkció, amely megakadályozza a baktériumok és szagok kialakulását a gép belsejében. A beépített tisztítószertömlővel ellátott rugalmas szívócső és a hosszú kábel nagy mozgásszabadságot biztosít a nehezen elérhető helyeken is. A 2 az 1-ben tartályrendszer garantálja, hogy a felhasználó ne érintkezzen a szennyeződéssel, a praktikus tartozéktároló pedig rendszerezett munkát tesz lehetővé. A csomag tartalmazza a kárpit- és réstisztító fejeket, valamint a tisztítószert is.

Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Tisztítás a szövetszálak mélyéig. Csekély visszamaradó nedvesség a textilfelületek gyors száradása érdekében. Kényelmetlen és gyors tisztítás a hatékony szórásos extrakciós tisztítási módszernek és az erőteljes, mégis energiatakarékos motornak köszönhetően.
Speciálisan kifejlesztett tartozékok a könnyű szálmély tisztításhoz
A kárpitos spray extrakciós fúvókával gyorsan és egyszerűen tisztíthatja meg a mélyen gyökerező szennyeződéseket, míg a spray extrakciós résfúvóka könnyed munkát végez a különösen nehezen hozzáférhető területek tisztításával. Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében. Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
Higiénikus öblítő funkció
Tisztítás után a készülék az öblítőfunkcióval tisztítható. Ez eltávolítja a visszamaradt szennyeződéseket, és megakadályozza a baktériumok felszaporodásából eredő kellemetlen szagokat. Lehetővé teszi a tiszta készülék azonnali elpakolását.
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
  • Flexibilis, szűk vagy nehezen hozzáférhető helyekre is befér.
  • Praktikus fogantyúval a készülék gyors és kényelmes szállításához.
  • Helytakarékos tárolás.
2 tartályos rendszer
  • A frissvíztartály egyszerűen feltölthető.
  • A szennyezettvíz-tartály kényelmesen kivehető és üríthető a szennyeződéssel való érintkezés nélkül.
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
  • Beépített szórótömlő a tisztítás során a nagyobb kényelem érdekében.
  • Hosszú, rendkívül rugalmas szívótömlő a tisztítás során a további kényelem érdekében.
  • Forgócsuklóval a tömlőn a még szabadabb mozgás érdekében.
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
  • Könnyedén, egy kézzel szállítható – az összes tartozék és a tömlő közvetlenül a készüléken tárolható.
  • Az összes tartozék a készülékhez van rögzítve, így Ön biztos lehet abban, hogy használat közben kéznél lesznek. FONTOS: a készülék tartozékai a tartályban találhatók meg.
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
  • Praktikus a tisztítás közbeni ideiglenes tároláshoz.
  • Tökéletes szivacsok, kendők és egyéb apró alkatrészek számára.
Egyszerű és kényelmes kezelés
  • A készülék be- és kikapcsolása nagyon egyszerű.
  • Intuitív kezelés.
  • Azonnal tisztításra kész.
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 500
Hatósugár (m) 5,8
Frissvíztartály kapacitása (l) 1,7
Szennyvíztartály kapacitása (l) 2,9
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 3,6
Szín sárga
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 450 x 225 x 260

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
  • Mosó résfúvóka
  • Tisztítószer: Szőnyegtisztítószer RM 519, 100 ml
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Kábeltárolás
  • Tartozéktárolás a készüléken
  • 2 tartályos rendszer
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Rendszertisztító funkció
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpit
  • Autósülés
Tartozékok
Tisztítószerek
