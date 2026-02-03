A Kärcher SE 3 Compact Home Shoe N1 kárpittisztító kompakt és energiahatékony készülék, amely a szálak mélyéig tisztítja a textileket, gyorsan és hatékonyan távolítva el a szennyeződést szőnyegekről és kárpitokról. A rugalmas szívótömlő és a praktikus tárolási lehetőségek maximális kényelmet biztosítanak, a mellékelt Shoe!Cleanerrel pedig sport- és szabadidőcipők is alaposan, gyorsan és cseppmentesen tisztíthatók, miközben az automatikus vízelszívás gyors száradást biztosít. A 2 az 1-ben tartályrendszer megakadályozza a szennyeződés érintését, a higiénikus rendszer tisztító funkció pedig a baktériumok és kellemetlen szagok kialakulását is megelőzi. A csomag tartalmazza a Shoe!Cleanert, a spray extrakciós réstisztító fejet és az RM 519N természetes tisztítószert.