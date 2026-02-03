Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Home Shoe N1
A Kärcher SE 3 Compact Home Shoe N1 kárpittisztító erőteljes és energiahatékony permetkivonó tisztító textilfelületekhez, kompakt kialakítással, szálmély tisztítással és higiénikus rendszeres tisztító funkcióval.
A Kärcher SE 3 Compact Home Shoe N1 kárpittisztító kompakt és energiahatékony készülék, amely a szálak mélyéig tisztítja a textileket, gyorsan és hatékonyan távolítva el a szennyeződést szőnyegekről és kárpitokról. A rugalmas szívótömlő és a praktikus tárolási lehetőségek maximális kényelmet biztosítanak, a mellékelt Shoe!Cleanerrel pedig sport- és szabadidőcipők is alaposan, gyorsan és cseppmentesen tisztíthatók, miközben az automatikus vízelszívás gyors száradást biztosít. A 2 az 1-ben tartályrendszer megakadályozza a szennyeződés érintését, a higiénikus rendszer tisztító funkció pedig a baktériumok és kellemetlen szagok kialakulását is megelőzi. A csomag tartalmazza a Shoe!Cleanert, a spray extrakciós réstisztító fejet és az RM 519N természetes tisztítószert.
Jellemzők és előnyök
Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Innovatív Shoe!Cleaner a cipők optimális tisztításáhozCseppmentes alkalmazás, mert a víz automatikusan felporszívózik a tisztítási folyamat során. Alacsony maradéknedvesség a cipők gyors száradása érdekében A rendszertisztító funkció megakadályozza, hogy a tartozékok beszennyeződjenek a tisztítás során. A kezek tiszták maradnak, a tartozékokat használat után azonnal el lehet helyezni.
Higiénikus öblítő funkció
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
2 tartályos rendszer
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
Egyszerű és kényelmes kezelés
Specifikációk
Műszaki adatok
|mért felvett teljesítményt (W)
|500
|Hatósugár (m)
|5,8
|Frissvíztartály kapacitása (l)
|1,7
|Szennyvíztartály kapacitása (l)
|2,9
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Tápkábel (m)
|3,6
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|7,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|450 x 225 x 260
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 1.9 m
- Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
- Mosó résfúvóka
- Cipő!Tisztító
- Tisztítószer: RM 519N természetes szőnyeg- és kárpittisztító, 1 l
- 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő
Felszereltség
- Kábeltárolás
- 2 tartályos rendszer
- Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
- Tárolórekesz kis tartozékoknak
- Rendszertisztító funkció
Alkalmazási területek
- Szőnyegek
- Kárpit
- Autósülés
- Cipők / túrabakancsok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.