Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Home Shoe N1

A Kärcher SE 3 Compact Home Shoe N1 kárpittisztító erőteljes és energiahatékony permetkivonó tisztító textilfelületekhez, kompakt kialakítással, szálmély tisztítással és higiénikus rendszeres tisztító funkcióval.

A Kärcher SE 3 Compact Home Shoe N1 kárpittisztító kompakt és energiahatékony készülék, amely a szálak mélyéig tisztítja a textileket, gyorsan és hatékonyan távolítva el a szennyeződést szőnyegekről és kárpitokról. A rugalmas szívótömlő és a praktikus tárolási lehetőségek maximális kényelmet biztosítanak, a mellékelt Shoe!Cleanerrel pedig sport- és szabadidőcipők is alaposan, gyorsan és cseppmentesen tisztíthatók, miközben az automatikus vízelszívás gyors száradást biztosít. A 2 az 1-ben tartályrendszer megakadályozza a szennyeződés érintését, a higiénikus rendszer tisztító funkció pedig a baktériumok és kellemetlen szagok kialakulását is megelőzi. A csomag tartalmazza a Shoe!Cleanert, a spray extrakciós réstisztító fejet és az RM 519N természetes tisztítószert.

Jellemzők és előnyök
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Home Shoe N1: Bevált Kärcher technológia az optimális tisztítási eredményekért
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Home Shoe N1: Innovatív Shoe!Cleaner a cipők optimális tisztításához
Cseppmentes alkalmazás, mert a víz automatikusan felporszívózik a tisztítási folyamat során. Alacsony maradéknedvesség a cipők gyors száradása érdekében A rendszertisztító funkció megakadályozza, hogy a tartozékok beszennyeződjenek a tisztítás során. A kezek tiszták maradnak, a tartozékokat használat után azonnal el lehet helyezni.
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Home Shoe N1: Higiénikus öblítő funkció
Ultra-kompakt helytakarékos készülék
2 tartályos rendszer
Ultrarugalmas 2 az 1-ben tömlő
Praktikus tartozék- és tömlőtárolás
Tárolóhely a kisebb tartozékok számára
Egyszerű és kényelmes kezelés
Specifikációk

Műszaki adatok

mért felvett teljesítményt (W) 500
Hatósugár (m) 5,8
Frissvíztartály kapacitása (l) 1,7
Szennyvíztartály kapacitása (l) 2,9
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Tápkábel (m) 3,6
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 7,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 450 x 225 x 260

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 1.9 m
  • Kárpitmosó fúvóka: 88 mm
  • Mosó résfúvóka
  • Cipő!Tisztító
  • Tisztítószer: RM 519N természetes szőnyeg- és kárpittisztító, 1 l
  • 2 az 1-ben kényelmi rendszer: beépített permetextrakciós tömlő

Felszereltség

  • Kábeltárolás
  • 2 tartályos rendszer
  • Praktikus tömlő- és tartozéktárolás
  • Tárolórekesz kis tartozékoknak
  • Rendszertisztító funkció
Szőnyeg- és kárpittisztító SE 3 Compact Home Shoe N1
Alkalmazási területek
  • Szőnyegek
  • Kárpit
  • Autósülés
  • Cipők / túrabakancsok
Tartozékok
Tisztítószerek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.