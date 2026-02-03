►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL
Kézi seprőgép S 4 Twin Go! Further
A Kärcher S 4 Twin Go!Further seprőgép egy limitált, környezetbarát modell. Fő előnye az újrahasznosított anyag és az exkluzív tartozékok, amelyekkel a tisztítás gyorsabb és fenntarthatóbb.
A Kärcher S 4 Twin Go!Further seprőgép egy limitált kiadású, fekete modell, amely 30%-ban újrahasznosított műanyagból készült. 680 mm-es munkaszélességével és két oldalkeféjével akár 2400 m² felületet is megtisztít óránként, a nyesedéket pedig közvetlenül a 20 literes tartályba gyűjti. Fő előnye a kategóriájában az exkluzív szemétgyűjtő csipesz és a fenntartható kialakítás, amely lehetővé teszi a darabos hulladék higiénikus, haolgatás nélküli felszedését. A hosszú sörtéjű oldalkefék a szegélyek mentén is alaposak, a fokozatmentesen állítható tolókar pedig a felhasználó magasságához igazodik. A szerszám nélkül rögzíthető oldalkefékkel a gép azonnal munkára kész, a lábpedállal összecsukható váz pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A beépített hordozófogantyú segítségével a készülék könnyen mozgatható, így a takarítás kényelmes és környezettudatos marad.
Jellemzők és előnyök
Praktikus zárókupak oldalkeféhezSzerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Markolófogó a tolókarra történő rögzítésselGyűjtse össze a szemetet a szegélyek mellől, a sövényekből vagy a virágágyásokból higiénikusan és hajolgatás nélkül.
Fenntarthatósági jellemzők30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾ Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás A csomagolás legalább 50%-ban újrahasznosított anyagból készült műanyag tasakokat tartalmaz²⁾.
Magasságállítás a bajonettzárral
- Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Kényelmes talplemez
- A seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
- A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
- A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Szegélyközeli tisztítás
- Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
Praktikus fogantyú
- A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Munkaszélesség oldalkefével (mm)
|680
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|2400
|Burkolat/Keret
|Műanyag
|Hulladéktartály (l)
|20
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|10,2
|Súly, üzemkész (kg)
|10,2
|Csomagolási súly (kg)
|11,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|760 x 668 x 940
¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ A dobozon belüli csomagolásra vonatkozik.
A csomag tartalma
- Szemétfelszedő: 1 Darab(ok)
- Oldalkefe: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Ergonómikus markolat
- Fokozatmentesen állítható tolókar
- Parkolóállás
- Láblap a helytakarékos tároláshoz
- Szerszám nélküli oldalkefe-csere
- Önmagában megálló seprőtartály
Alkalmazási területek
- A ház és a kert körüli területek
- Utak a ház körül
- Utak
- Autófeljárók
- Pince
