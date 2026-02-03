►ÚJ TERMÉK BEVEZETŐ AJÁNLATTAL – 10% KEDVEZMÉNY A NEW10 KUPUNKÓDDAL

Kézi seprőgép S 4 Twin Go! Further

A Kärcher S 4 Twin Go!Further seprőgép egy limitált, környezetbarát modell. Fő előnye az újrahasznosított anyag és az exkluzív tartozékok, amelyekkel a tisztítás gyorsabb és fenntarthatóbb.

A Kärcher S 4 Twin Go!Further seprőgép egy limitált kiadású, fekete modell, amely 30%-ban újrahasznosított műanyagból készült. 680 mm-es munkaszélességével és két oldalkeféjével akár 2400 m² felületet is megtisztít óránként, a nyesedéket pedig közvetlenül a 20 literes tartályba gyűjti. Fő előnye a kategóriájában az exkluzív szemétgyűjtő csipesz és a fenntartható kialakítás, amely lehetővé teszi a darabos hulladék higiénikus, haolgatás nélküli felszedését. A hosszú sörtéjű oldalkefék a szegélyek mentén is alaposak, a fokozatmentesen állítható tolókar pedig a felhasználó magasságához igazodik. A szerszám nélkül rögzíthető oldalkefékkel a gép azonnal munkára kész, a lábpedállal összecsukható váz pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A beépített hordozófogantyú segítségével a készülék könnyen mozgatható, így a takarítás kényelmes és környezettudatos marad.

Jellemzők és előnyök
Kézi seprőgép S 4 Twin Go! Further: Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Praktikus zárókupak oldalkeféhez
Szerszám nélküli oldalkefecsere a gyors felszerelés érdekében.
Kézi seprőgép S 4 Twin Go! Further: Markolófogó a tolókarra történő rögzítéssel
Markolófogó a tolókarra történő rögzítéssel
Gyűjtse össze a szemetet a szegélyek mellől, a sövényekből vagy a virágágyásokból higiénikusan és hajolgatás nélkül.
Kézi seprőgép S 4 Twin Go! Further: Fenntarthatósági jellemzők
Fenntarthatósági jellemzők
30% újrahasznosított műanyag felhasználásával készült¹⁾ Legalább 80% újrahasznosított papírból készült csomagolás A csomagolás legalább 50%-ban újrahasznosított anyagból készült műanyag tasakokat tartalmaz²⁾.
Magasságállítás a bajonettzárral
  • Hátkímélő seprés az egyedileg beállítható magasságnak köszönhetően.
Kényelmes talplemez
  • A seprőgép előrehajlás nélkül, egyszerűen összecsukható, ezáltal helytakarékosan tárolható.
A szennyeződéstartály egyszerűen kivehető
  • A seprőtartály egyszerűen üríthető.
Önmagában megálló seprőtartály
  • A seprőtartály a szennyeződéssel való érintkezés nélkül üríthető.
Szegélyközeli tisztítás
  • Sarkok, szegélyek és rések alapos tisztítása.
Praktikus fogantyú
  • A hordozófogantyúval a seprőgép könnyedén hordozható és tárolható.
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkaszélesség oldalkefével (mm) 680
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 2400
Burkolat/Keret Műanyag
Hulladéktartály (l) 20
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 10,2
Súly, üzemkész (kg) 10,2
Csomagolási súly (kg) 11,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 760 x 668 x 940

¹⁾ Csak a gép, minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével. / ²⁾ A dobozon belüli csomagolásra vonatkozik.

A csomag tartalma

  • Szemétfelszedő: 1 Darab(ok)
  • Oldalkefe: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Ergonómikus markolat
  • Fokozatmentesen állítható tolókar
  • Parkolóállás
  • Láblap a helytakarékos tároláshoz
  • Szerszám nélküli oldalkefe-csere
  • Önmagában megálló seprőtartály
Alkalmazási területek
  • A ház és a kert körüli területek
  • Utak a ház körül
  • Utak
  • Autófeljárók
  • Pince
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.