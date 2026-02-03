A Kärcher S 4 Twin Go!Further seprőgép egy limitált kiadású, fekete modell, amely 30%-ban újrahasznosított műanyagból készült. 680 mm-es munkaszélességével és két oldalkeféjével akár 2400 m² felületet is megtisztít óránként, a nyesedéket pedig közvetlenül a 20 literes tartályba gyűjti. Fő előnye a kategóriájában az exkluzív szemétgyűjtő csipesz és a fenntartható kialakítás, amely lehetővé teszi a darabos hulladék higiénikus, haolgatás nélküli felszedését. A hosszú sörtéjű oldalkefék a szegélyek mentén is alaposak, a fokozatmentesen állítható tolókar pedig a felhasználó magasságához igazodik. A szerszám nélkül rögzíthető oldalkefékkel a gép azonnal munkára kész, a lábpedállal összecsukható váz pedig helytakarékos tárolást tesz lehetővé. A beépített hordozófogantyú segítségével a készülék könnyen mozgatható, így a takarítás kényelmes és környezettudatos marad.