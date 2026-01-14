HT 3.420 1/2" tömlőkocsi készlet
Kompakt tömlőkocsi állítható magasságú fogantyúval, szögletes tömlőcsatlakozóval, szabadon forgó kézi hajtókarral és innovatív összecsukható funkcióval a helytakarékos tárolás érdekében. Teljesen összeszerelt.
A teljesen összeszerelt HT 3.420 1/2 "tömlőkocsi-készlet ideális közepes és nagy területek és kertek öntözéséhez. Könnyen tárolható és minimális helyet igényel az innovatív összehajtható funkciónak köszönhetően. Jellemzők: állítható magasságú fogantyú, 20 m 1/2 "PrimoFlex® tömlő, szórófej, 3 x tömlőcsatlakozók, 1 x tömlőcsatlakozó Aqua Stop-mal, G3 / 4 csap adapterrel és G1 / 2 reduktorral. Kapacitás: 40 m 1/2 "tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 20 m 3/4 "tömlő. Semmi nem akadályozza a kert gondozását.
Jellemzők és előnyök
1x standard tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal
20 m 1/2" PrimoFlex® tömlő
3 x Standard tömlőcsatlakozó
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Szabadon futó kézi hajtókar
- A tömlő egyszerűen fel- és letekerhető.
G3/4 csapcsatlakozó G1/2 szűkítőidommal
Nagy kerekek
- A nagyobb mobilitásért
Állítható magasságú tolóvilla
Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 25 m 3/4" tömlő.
- Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
Lehajtható funkció
- A helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlőhossz (m)
|20
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 20 (1/2")
|Kefenyomás (bar)
|24
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|2,3
|Csomagolási súly (kg)
|4,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|390 x 450 x 700
Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.
Felszereltség
- Permetezési minta: kúpos sugár
- Permetezési minta: pontsugár
Videók
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.