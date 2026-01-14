A teljesen összeszerelt HT 3.420 1/2 "tömlőkocsi-készlet ideális közepes és nagy területek és kertek öntözéséhez. Könnyen tárolható és minimális helyet igényel az innovatív összehajtható funkciónak köszönhetően. Jellemzők: állítható magasságú fogantyú, 20 m 1/2 "PrimoFlex® tömlő, szórófej, 3 x tömlőcsatlakozók, 1 x tömlőcsatlakozó Aqua Stop-mal, G3 / 4 csap adapterrel és G1 / 2 reduktorral. Kapacitás: 40 m 1/2 "tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 20 m 3/4 "tömlő. Semmi nem akadályozza a kert gondozását.