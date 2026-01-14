HT 3.420 1/2" tömlőkocsi készlet

Kompakt tömlőkocsi állítható magasságú fogantyúval, szögletes tömlőcsatlakozóval, szabadon forgó kézi hajtókarral és innovatív összecsukható funkcióval a helytakarékos tárolás érdekében. Teljesen összeszerelt.

A teljesen összeszerelt HT 3.420 1/2 "tömlőkocsi-készlet ideális közepes és nagy területek és kertek öntözéséhez. Könnyen tárolható és minimális helyet igényel az innovatív összehajtható funkciónak köszönhetően. Jellemzők: állítható magasságú fogantyú, 20 m 1/2 "PrimoFlex® tömlő, szórófej, 3 x tömlőcsatlakozók, 1 x tömlőcsatlakozó Aqua Stop-mal, G3 / 4 csap adapterrel és G1 / 2 reduktorral. Kapacitás: 40 m 1/2 "tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 20 m 3/4 "tömlő. Semmi nem akadályozza a kert gondozását.

Jellemzők és előnyök
1x standard tömlőcsatlakozó Aqua Stop-pal
20 m 1/2" PrimoFlex® tömlő
3 x Standard tömlőcsatlakozó
TELJESEN ÖSSZESZERELT ÁLLAPOTBAN
Szabadon futó kézi hajtókar
  • A tömlő egyszerűen fel- és letekerhető.
G3/4 csapcsatlakozó G1/2 szűkítőidommal
Nagy kerekek
  • A nagyobb mobilitásért
Állítható magasságú tolóvilla
Kapacitás: 40 m 1/2" tömlő vagy 30 m 5/8" tömlő vagy 25 m 3/4" tömlő.
  • Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
Lehajtható funkció
  • A helytakarékos tároláshoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlőhossz (m) 20
Tömlő kapacitás (m) max. 20 (1/2")
Kefenyomás (bar) 24
Szín fekete
Súly (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 4,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 390 x 450 x 700

Amikor ezeket a termékeket az ivóvízhálózathoz csatlakoztatja, be kell tartania az EN 1717 szabvány követelményeit. Szükség esetén forduljon egészségügyi szakemberhez.

Felszereltség

  • Permetezési minta: kúpos sugár
  • Permetezési minta: pontsugár
HT 3.420 1/2" tömlőkocsi készlet

Videók

