Nagy teherbírású tömlőtartó, amely egyszerűen falra szerelhető. Praktikus, helytakarékos tömlőtartó tartozék tárolással. Tömlőtartó, minden sztenderd kerti tömlőhöz. Minden, amire szükség van a tökéletes kerthez. A Kärcher innovatív tömlőtároló rendszerei új szabványokat állítottak fel a működés, a kialakítás és a minőség szempontjából. Kompakt, ideális, gyors és egyszerű tömlőtekercseléshez kézi útmutató nélkül. A Kärcherrel történő öntözés az okos megoldás.