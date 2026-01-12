Tömlőtartó
Falra szerelhető nagy teherbírású tömlőtartó. Gyakorlatias és helytakarékos. Tartozéktárolással. Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz.
Nagy teherbírású tömlőtartó, amely egyszerűen falra szerelhető. Praktikus, helytakarékos tömlőtartó tartozék tárolással. Tömlőtartó, minden sztenderd kerti tömlőhöz. Minden, amire szükség van a tökéletes kerthez. A Kärcher innovatív tömlőtároló rendszerei új szabványokat állítottak fel a működés, a kialakítás és a minőség szempontjából. Kompakt, ideális, gyors és egyszerű tömlőtekercseléshez kézi útmutató nélkül. A Kärcherrel történő öntözés az okos megoldás.
Jellemzők és előnyök
Külső falakra egyszerűen felrakható
- KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Praktikus és helytakarékos a szóró- és öntözőfejek tárolásához
- KÖNNYEDÉN TÁROLHATÓ
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,2
|Csomagolási súly (kg)
|0,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|160 x 250 x 180