Tömlőtartó, Plus

Masszív tömlőtárolás külső falakra. Praktikus és helytakarékos. Tárolóhelyek szórófejek, öntözőrózsák, csatlakozók, kerti kesztyűk és metszőollók tárolásához. Minden kereskedelemben kapható tömlőhöz.

Masszív kialakítású Kärcher Premium tömlőtartó doboz, külső falra szerelhető. A praktikus tömlőtárolással helyet takarít meg és kíváló tárolási lehetőséget biztosít szórófejeknek, csapcsatlakozóknak, és kerti kesztyűknek. De ez még nem minden: még külön egy tároló található metszőollónak és egyéb kerti eszközöknek. A tömlőtároló minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmas. Most már semmi sem áll a kertápolás útjában. Az innovatív Kärcher tömlőtároló-rendszerek új mértéket állítanak a funkcionalitás, dizájn és minőség tekintetében. Ideális a gyors tömlő fel-, és letekeréshez minimális helyigénynél.

Jellemzők és előnyök
Szóró-és öntözőfejek tárolásához
A tömlő praktikus és helytakarékos tárolásához
  • Minden rendezetten egy helyen található.
  • Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
SZILÁRD ANYAGOK
  • Hosszú élettartam
Tárolórekesz csapcsatlakozókhoz, öntözőkhöz és kerti kesztyűkhöz
Fali tartó
  • Egyszerűen falra szerelhető
Specifikációk

Műszaki adatok

Tömlő kapacitás (m) max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
Szín fekete
Súly (kg) 0,7
Csomagolási súly (kg) 0,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 145 x 300 x 305