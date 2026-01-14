Tömlőtartó, Plus
Masszív tömlőtárolás külső falakra. Praktikus és helytakarékos. Tárolóhelyek szórófejek, öntözőrózsák, csatlakozók, kerti kesztyűk és metszőollók tárolásához. Minden kereskedelemben kapható tömlőhöz.
Masszív kialakítású Kärcher Premium tömlőtartó doboz, külső falra szerelhető. A praktikus tömlőtárolással helyet takarít meg és kíváló tárolási lehetőséget biztosít szórófejeknek, csapcsatlakozóknak, és kerti kesztyűknek. De ez még nem minden: még külön egy tároló található metszőollónak és egyéb kerti eszközöknek. A tömlőtároló minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmas. Most már semmi sem áll a kertápolás útjában. Az innovatív Kärcher tömlőtároló-rendszerek új mértéket állítanak a funkcionalitás, dizájn és minőség tekintetében. Ideális a gyors tömlő fel-, és letekeréshez minimális helyigénynél.
Jellemzők és előnyök
Szóró-és öntözőfejek tárolásához
A tömlő praktikus és helytakarékos tárolásához
- Minden rendezetten egy helyen található.
- Minden kereskedelemben kapható kerti tömlőhöz alkalmazható
SZILÁRD ANYAGOK
- Hosszú élettartam
Tárolórekesz csapcsatlakozókhoz, öntözőkhöz és kerti kesztyűkhöz
Fali tartó
- Egyszerűen falra szerelhető
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tömlő kapacitás (m)
|max. 35 (1/2") / max. 25 (5/8") / max. 20 (3/4")
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,7
|Csomagolási súly (kg)
|0,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|145 x 300 x 305