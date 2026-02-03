Vízszűrős porszívó DS 6

Porszívó innovatív vízszűrő technológiával, amely 99,95%-ig tisztított friss és használt levegőt biztosít. Mindenkinek jó - nem csak az allergiásoknak.

A DS 6 egy vízszűrővel ellátott porszívó, amely nemcsak a padlót tisztítja alaposan, hanem frissebb levegőt is biztosít, valamint olyan használt levegőt, amelyből a por akár 99,95%-át eltávolították. Ez érezhetően javítja a levegőt, és ezzel együtt a helyiségben lévő érzést. A hagyományos szűrőzsákos porszívókkal ellentétben a DS 6 porszívó vízszűrővel a víz természetes erejére támaszkodik, amely nagy sebességgel örvénylik a szűrő körül. A beszívott szennyeződésnek át kell haladnia ezen a kavargó vízen, amely rendkívül hatékonyan kiszűri azt a levegőből, és a vízben tartja meg. Az eredmény friss, rendkívül tiszta elszívott levegő.

Jellemzők és előnyök
Többfokozatú szűrőrendszer: innovatív vízszűrő, mosható köztes szűrő és HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998)
Kivehető vízszűrő
Praktikus parkolóállás
Energiagazdaságos motor
Automatikus kábelfelcsévélés
Tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk

Műszaki adatok

Felvételi teljesítmény (W) 650
Vízszűrő (l) 2
Hatósugár (m) 10,2
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Szín Fehér
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,5
Csomagolási súly (kg) 10,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 532 x 289 x 344

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.1 m
  • Teleszkópos szívócső, anyag: krómozott
  • Átkapcsolható száraz szívófej
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
  • Habzásgátló
  • Motorvédő szűrő

Felszereltség

  • Praktikus parkolóállás
  • Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
  • Keményfa padlók
  • Szőnyegek
  • Textilfelületek
  • Folyosók
  • Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
