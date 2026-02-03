A DS 6 egy vízszűrővel ellátott porszívó, amely nemcsak a padlót tisztítja alaposan, hanem frissebb levegőt is biztosít, valamint olyan használt levegőt, amelyből a por akár 99,95%-át eltávolították. Ez érezhetően javítja a levegőt, és ezzel együtt a helyiségben lévő érzést. A hagyományos szűrőzsákos porszívókkal ellentétben a DS 6 porszívó vízszűrővel a víz természetes erejére támaszkodik, amely nagy sebességgel örvénylik a szűrő körül. A beszívott szennyeződésnek át kell haladnia ezen a kavargó vízen, amely rendkívül hatékonyan kiszűri azt a levegőből, és a vízben tartja meg. Az eredmény friss, rendkívül tiszta elszívott levegő.