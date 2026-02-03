Vízszűrős porszívó DS 6
Porszívó innovatív vízszűrő technológiával, amely 99,95%-ig tisztított friss és használt levegőt biztosít. Mindenkinek jó - nem csak az allergiásoknak.
A DS 6 egy vízszűrővel ellátott porszívó, amely nemcsak a padlót tisztítja alaposan, hanem frissebb levegőt is biztosít, valamint olyan használt levegőt, amelyből a por akár 99,95%-át eltávolították. Ez érezhetően javítja a levegőt, és ezzel együtt a helyiségben lévő érzést. A hagyományos szűrőzsákos porszívókkal ellentétben a DS 6 porszívó vízszűrővel a víz természetes erejére támaszkodik, amely nagy sebességgel örvénylik a szűrő körül. A beszívott szennyeződésnek át kell haladnia ezen a kavargó vízen, amely rendkívül hatékonyan kiszűri azt a levegőből, és a vízben tartja meg. Az eredmény friss, rendkívül tiszta elszívott levegő.
Jellemzők és előnyök
Többfokozatú szűrőrendszer: innovatív vízszűrő, mosható köztes szűrő és HEPA 13 szűrő (EN 1822:1998)
Kivehető vízszűrő
Praktikus parkolóállás
Energiagazdaságos motor
Automatikus kábelfelcsévélés
Tartozéktárolás a készüléken
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felvételi teljesítmény (W)
|650
|Vízszűrő (l)
|2
|Hatósugár (m)
|10,2
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,5
|Csomagolási súly (kg)
|10,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|532 x 289 x 344
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.1 m
- Teleszkópos szívócső, anyag: krómozott
- Átkapcsolható száraz szívófej
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 13 szűrő
- Habzásgátló
- Motorvédő szűrő
Felszereltség
- Praktikus parkolóállás
- Tartozéktárolás a készüléken
Alkalmazási területek
- Keményfa padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Folyosók
- Nehezen elérhető helyek (sarkok, fugák, rések stb. )
Tartozékok
Tisztítószerek
