Mindig ott van, amikor szüksége van rá: a VC 4 Cordless myHome autóporszívó kis súlyával és korlátlan mozgásszabadságával különösen sokoldalúan és kényelmesen használható. A szívócső eltávolításával kompakt kézi porszívóvá válik - tökéletes az autó belsejének tisztításához. Az autó belső terének tisztításához ideális tartozékokat is tartalmaz: nevezetesen egy résfúvókát, egy további hosszú, rugalmas résfúvókát a köztes terek tisztításához, egy 2 az 1-ben puha bútorkefét a kényes felületekhez, egy hosszabbítótömlőt a jobb elérés érdekében és egy nagy kárpitos fúvókát. Teljesen feltöltve a készülék akár 30 percig is üzemelhet. A praktikus felszereltségi jellemzők leveszik a porszívózás nehéz munkáját. Ezek közé tartozik az aktív padlófúvóka a szennyeződés megbízható felszedéséhez a kemény padlókon és a szőnyegeken, a Boost funkció a gyors extra teljesítmény leadásához, a portartály 1 kattintással történő ürítése és a reteszelőgomb, amely megszünteti a bekapcsológomb lenyomva tartását. A porszívó a mellékelt fali tartó segítségével kis helyen is rendezetten tárolható.