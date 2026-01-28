Akkumulátoros porszívó VC 4 Cordless myHome Car
Kompakt, könnyű és mindig kéznél van: A VC 4 Cordless myHome Car zsák nélküli szűrőrendszerrel ellátott vezeték nélküli porszívóként tökéletesen alkalmas a kis háztartásokba és az autók belső terének tisztítására.
Mindig ott van, amikor szüksége van rá: a VC 4 Cordless myHome autóporszívó kis súlyával és korlátlan mozgásszabadságával különösen sokoldalúan és kényelmesen használható. A szívócső eltávolításával kompakt kézi porszívóvá válik - tökéletes az autó belsejének tisztításához. Az autó belső terének tisztításához ideális tartozékokat is tartalmaz: nevezetesen egy résfúvókát, egy további hosszú, rugalmas résfúvókát a köztes terek tisztításához, egy 2 az 1-ben puha bútorkefét a kényes felületekhez, egy hosszabbítótömlőt a jobb elérés érdekében és egy nagy kárpitos fúvókát. Teljesen feltöltve a készülék akár 30 percig is üzemelhet. A praktikus felszereltségi jellemzők leveszik a porszívózás nehéz munkáját. Ezek közé tartozik az aktív padlófúvóka a szennyeződés megbízható felszedéséhez a kemény padlókon és a szőnyegeken, a Boost funkció a gyors extra teljesítmény leadásához, a portartály 1 kattintással történő ürítése és a reteszelőgomb, amely megszünteti a bekapcsológomb lenyomva tartását. A porszívó a mellékelt fali tartó segítségével kis helyen is rendezetten tárolható.
Jellemzők és előnyök
Finomhangolt technológiaNagy teljesítményű 21,6 V-os akkumulátor, tökéletesen illeszkedik az aktív padlófejhez. Optimalizált üzemidő 30 perces normál üzemmódban.
2 fokozatú teljesítményszabályozásBőven elegendő üzemidő a kis háztartások kitakarításához. Opcionális boost üzemmód. Akár 18 perc üzemidő a legmagasabb teljesítményszinten.
Kiegészítő tartozékok, különösen az autók belső terének tisztításáhozHosszú, rugalmas résfúvóka és rugalmas hosszabbítótömlő, hogy könnyedén elérje az autó minden felületét. Nagy kárpitos fúvóka az autóülések gyors és alapos tisztításához.
Egyszerűen kezelhető
- A teljesítmény gyorsan és egyszerűen beállítható az adott felhasználási módhoz.
- Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
- Power Lock funkcióval a könnyű kezeléshez.
Praktikusan kialakított szűrőrendszer
- 3 fokozatú szűrőrendszer ciklonszűrővel, beáramló levegő szűrővel és szivacsszűrővel.
- Nincs szükség újabb porzsákok vásárlására.
- Egyszerű, 1 kattintással történő szűrőürítés.
Aktív padlófej
- Optimális szennyeződésfelvétel a motoros henger segítségével.
- Biztosítja a különféle felületek megbízható tisztítását.
- A rendkívüli manőverezhetőségnek köszönhetően nagyon könnyű vele benyúlni a bútorok alá.
A vezeték nélküli porszívó egyszerű tárolása
- A fali konzol segítségével a készülék gyorsan és egyszerűen elpakolható.
- Helytakarékos kialakítás, és mindig készen áll a munkára.
- Kényelmes töltés rögzített helyzetből.
Sokoldalú felhasználás
- További tartozékok csatlakoztathatók az otthon bármelyik pontjának ideális tisztításához.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátoros készülék
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|100 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Zajszint (dB (A))
|< 78
|Tartály űrtartalma (ml)
|650
|Akkumulátor típusa
|Lítiumion-akkumulátor
|Tápfeszültség (V)
|21,6
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|Normál üzemmód / kb. 30 Boost üzemmód / kb. 18
|Akkumulátor töltési ideje standard töltővel (min)
|345
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|Fehér
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,4
|Csomagolási súly (kg)
|5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|230 x 236 x 1115
A csomag tartalma
- Akkumulátor: 21,6 V / 2,5 Ah akkumulátor (1 db)
- Habanyag szűrő
- Levegőbemeneti szűrő: 1 Darab(ok)
- Univerzális padlófej
- Réstisztító fej
- Hosszú, flexibilis résfúvóka
- Flexibilis hosszabbító cső
- Nagy kárpitfúvóka
- 2 az 1-ben bútorfúvóka
- Szívócső: Műanyag
- Kis fali konzol
Felszereltség
- Zsák nélküli szűrőrendszer
- Állítható szívóteljesítmény: 2 teljesítményszinttel
Videók
Alkalmazási területek
- Lezárt kemény padlók
- Szőnyegek
- Textilfelületek
- Lépcsők
- A jármű belseje
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.