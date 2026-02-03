A Kärcher VCH 4 UVClean porszívó a tiszta, egészséges alvásért felel. A matracokban milliónyi atka és baktérium él, amelyek allergiát válthatnak ki, így nem elég, ha egy matrac csupán tisztának tűnik. A VCH 4 UVClean hatékonyan távolítja el a látható és láthatatlan részecskéket, például atkákat és allergéneket a matracokból a szálmélységű tisztításért. A matractisztító különlegessége a három hatékony technológia ötvözete. Az ütögető henger erőteljes vibrációja fellazítja a mélyen beágyazódott koszt, elhalt hámsejteket és atkákat. Ezután az erős motor kompromisszumok nélkül felszívja a fellazított részecskéket. Ezzel egy időben a beépített UV-C fény a felületen lévő baktériumok és atkák akár 99,9 százalékát is semlegesíti. Ez a kombináció biztosítja minden matrac és párna mélytisztítását, védve az Ön egészségét.