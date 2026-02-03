VCH 4 UVClean
A Kärcher VCH 4 UVClean porszívó szálmélységű tisztítást nyújt, allergiások számára is.UV-C fénnyel, vibrációval és erős szívóerővel távolítja el az atkák és baktériumok 99,9%-át a matracokból és egyéb kárpitozott felületekről.
A Kärcher VCH 4 UVClean porszívó a tiszta, egészséges alvásért felel. A matracokban milliónyi atka és baktérium él, amelyek allergiát válthatnak ki, így nem elég, ha egy matrac csupán tisztának tűnik. A VCH 4 UVClean hatékonyan távolítja el a látható és láthatatlan részecskéket, például atkákat és allergéneket a matracokból a szálmélységű tisztításért. A matractisztító különlegessége a három hatékony technológia ötvözete. Az ütögető henger erőteljes vibrációja fellazítja a mélyen beágyazódott koszt, elhalt hámsejteket és atkákat. Ezután az erős motor kompromisszumok nélkül felszívja a fellazított részecskéket. Ezzel egy időben a beépített UV-C fény a felületen lévő baktériumok és atkák akár 99,9 százalékát is semlegesíti. Ez a kombináció biztosítja minden matrac és párna mélytisztítását, védve az Ön egészségét.
Jellemzők és előnyök
500 W erős szívóteljesítményAz erőteljes motor felszívja az összes fellazult részecskét, hajat és port, semmit sem hagyva maga után.
Erős verőhengerA henger erős rezgése (180 ütés/s) fellazítja még a mélyen beivódott és makacs szennyeződéseket, atkákat és azok ürülékét is a matracok belsejéből és más textilfelületekről.
Megbízható UV-C fényAz integrált UV-C fény a felületre hat, és vegyszerek használata nélkül megbízhatóan semlegesíti az összes baktérium és atka 99,9%-át.
Innovatív 2 kamrás tartályrendszer
- A felszívott port a ciklontechnológia gyorsan megforgatja, aminek következtében a durva részecskék a tartály első kamrájába, a finom por pedig a második kamrába hullik.
- A levegő és a szennyeződés szétválasztása tartós és hatékony szívóerőt biztosít.
Hosszú hálózati kábel
- A széles választék időt takarít meg és kényelmet biztosít, mivel a nagy területek egyetlen menetben – megállás nélkül – tisztíthatók.
65 °C-os forró levegős páramentesítés
- A forró levegős páramentesítés száraz, atka- és baktériumellenes mikroklímát hoz létre a matracban és más textilfelületeken, megakadályozva az atkák és penészspórák elszaporodását.
Kompakt és könnyű kialakítás
- Könnyű kezelhetőséget biztosít a kényelmes és sokoldalú tisztítás érdekében, ráadásul használat után a készülék helytakarékos módon polcon vagy szekrényben tárolható.
Könnyű végső tisztítás
- Gondosan úgy tervezték, hogy az alkatrészek karbantartása és tisztítása gyors, higiénikus és egyszerű legyen. A készülékből a hulladék gyorsan kiüríthető, így azonnal folytathatja a tisztítást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Hulladéktartály űrtartalma (ml)
|400
|Zajszint (dB (A))
|80
|Forró levegős párátlanítás (°C)
|65
|mért felvett teljesítményt (W)
|500
|Kábelhossz (m)
|5
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|2,1
|Csomagolási súly (kg)
|2,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|309 x 240 x 170
Felszereltség
- Verőhenger
- Habanyag szűrő: 2 Darab(ok)
- Motorvédő szűrő: 3 Darab(ok)
Videók
Alkalmazási területek
- Matracok
- Kárpitozott bútorok
- Gyerekágyak
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.