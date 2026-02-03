VCH 4 UVClean

A Kärcher VCH 4 UVClean porszívó szálmélységű tisztítást nyújt, allergiások számára is.UV-C fénnyel, vibrációval és erős szívóerővel távolítja el az atkák és baktériumok 99,9%-át a matracokból és egyéb kárpitozott felületekről.

A Kärcher VCH 4 UVClean porszívó a tiszta, egészséges alvásért felel. A matracokban milliónyi atka és baktérium él, amelyek allergiát válthatnak ki, így nem elég, ha egy matrac csupán tisztának tűnik. A VCH 4 UVClean hatékonyan távolítja el a látható és láthatatlan részecskéket, például atkákat és allergéneket a matracokból a szálmélységű tisztításért. A matractisztító különlegessége a három hatékony technológia ötvözete. Az ütögető henger erőteljes vibrációja fellazítja a mélyen beágyazódott koszt, elhalt hámsejteket és atkákat. Ezután az erős motor kompromisszumok nélkül felszívja a fellazított részecskéket. Ezzel egy időben a beépített UV-C fény a felületen lévő baktériumok és atkák akár 99,9 százalékát is semlegesíti. Ez a kombináció biztosítja minden matrac és párna mélytisztítását, védve az Ön egészségét.

Jellemzők és előnyök
VCH 4 UVClean: 500 W erős szívóteljesítmény
Az erőteljes motor felszívja az összes fellazult részecskét, hajat és port, semmit sem hagyva maga után.
VCH 4 UVClean: Erős verőhenger
A henger erős rezgése (180 ütés/s) fellazítja még a mélyen beivódott és makacs szennyeződéseket, atkákat és azok ürülékét is a matracok belsejéből és más textilfelületekről.
VCH 4 UVClean: Megbízható UV-C fény
Az integrált UV-C fény a felületre hat, és vegyszerek használata nélkül megbízhatóan semlegesíti az összes baktérium és atka 99,9%-át.
Innovatív 2 kamrás tartályrendszer
  • A felszívott port a ciklontechnológia gyorsan megforgatja, aminek következtében a durva részecskék a tartály első kamrájába, a finom por pedig a második kamrába hullik.
  • A levegő és a szennyeződés szétválasztása tartós és hatékony szívóerőt biztosít.
Hosszú hálózati kábel
  • A széles választék időt takarít meg és kényelmet biztosít, mivel a nagy területek egyetlen menetben – megállás nélkül – tisztíthatók.
65 °C-os forró levegős páramentesítés
  • A forró levegős páramentesítés száraz, atka- és baktériumellenes mikroklímát hoz létre a matracban és más textilfelületeken, megakadályozva az atkák és penészspórák elszaporodását.
Kompakt és könnyű kialakítás
  • Könnyű kezelhetőséget biztosít a kényelmes és sokoldalú tisztítás érdekében, ráadásul használat után a készülék helytakarékos módon polcon vagy szekrényben tárolható.
Könnyű végső tisztítás
  • Gondosan úgy tervezték, hogy az alkatrészek karbantartása és tisztítása gyors, higiénikus és egyszerű legyen. A készülékből a hulladék gyorsan kiüríthető, így azonnal folytathatja a tisztítást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Hulladéktartály űrtartalma (ml) 400
Zajszint (dB (A)) 80
Forró levegős párátlanítás (°C) 65
mért felvett teljesítményt (W) 500
Kábelhossz (m) 5
Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Súly kiegészítők nélkül (kg) 2,1
Csomagolási súly (kg) 2,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 309 x 240 x 170

Felszereltség

  • Verőhenger
  • Habanyag szűrő: 2 Darab(ok)
  • Motorvédő szűrő: 3 Darab(ok)

Alkalmazási területek
  • Matracok
  • Kárpitozott bútorok
  • Gyerekágyak
