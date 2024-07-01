SPRAY EXTRAKCIÓS TISZTÍTÓ

Higiénikus tisztítás szőnyegekhez, kárpitokhoz, matracokhoz, textil fali díszekhez és autóülésekhez: Spray extrakciós tisztítóink (Spray extrakciós egységeink) nyomás segítségével mélyen a szálakba permetezik a tisztítószert, majd a fellazított szennyeződéssel együtt fel is szívják azt. A zsír, a szennyeződés és szagok segítségével hatékonyan eltávolíthatók. Ezek az eszközök emellett rendkívül alkalmasak allergiások és háziállatot tartó háztartások számára is.

0 Products
Fibre-deep cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

AZ ÚJ TISZTASÁGOD.

A speciális problémamegoldó: Spray extrakciós tisztítóink segítségével még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatod szinte minden textil felületről. Az autóülésektől és szőnyegektől kezdve a lábtörlőkig, kerti bútorokig, kárpithoz vagy szövetborításhoz – a Kärcher spray extrakciós tisztítók széleskörű felhasználást kínálnak bel- és kültéren egyaránt. Zsír, szennyeződés és szagok? Többé nincs esélyük!

Cleaning carpet with the Kärcher spray extraction cleaner

A LEGMÉLYEBB SZÁLAKBA IS.

Szálak mélyére hatoló tisztítás, ami téged is lázba hoz: Spray extrakciós tisztítóink valóban elvégzik a tisztítást. Általuk még a makacs szennyeződések gyors eltávolítása is lehetővé válik. Az energiahatékony és higiénikus tisztításért. Az allergiások különösen fellélegezhetnek. Spray extrakciós tisztítóink ezenkívül hosszú élettartamukkal, magas minőségükkel és robusztusságukkal is kitűnnek.

Fibre-deep cleaning with the Kärcher spray extraction cleaner

RUGALMAS.

Tisztaság WOW-faktorral: az SE 3–18 kompakt vezetéknélküli Spray extrakciós tisztítóban a bevált Kärcher Spray extrakciós technológia találkozik a 18 V Kärcher Battery Power akkumulátorral. Az eredmény: hatékony, kényelmes és szálak mélyére ható tisztítás egy lépésben. Ez lehetővé teszi, hogy autóüléseidet, kerti bútoraidat vagy kárpitjaidat bármikor és bárhol megtisztítsd – még a nehezen elérhető helyeken is. Az eszköz ugyanolyan erőteljesen tisztít, mint a hálózati kábeles spray extrakciós tisztítóink, emellett szuper rugalmas is.

Flexibility thanks to the cordless spray extraction cleaner
Product range from Kärcher – cleaning devices with exchangeable battery

Ide kattintva az összes 18 V Kärcher Battery Power akkumulátoros készüléket megtalálod
A termékekhez