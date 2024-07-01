SPRAY EXTRAKCIÓS TISZTÍTÓ

RUGALMAS.

Tisztaság WOW-faktorral: az SE 3–18 kompakt vezetéknélküli Spray extrakciós tisztítóban a bevált Kärcher Spray extrakciós technológia találkozik a 18 V Kärcher Battery Power akkumulátorral. Az eredmény: hatékony, kényelmes és szálak mélyére ható tisztítás egy lépésben. Ez lehetővé teszi, hogy autóüléseidet, kerti bútoraidat vagy kárpitjaidat bármikor és bárhol megtisztítsd – még a nehezen elérhető helyeken is. Az eszköz ugyanolyan erőteljesen tisztít, mint a hálózati kábeles spray extrakciós tisztítóink, emellett szuper rugalmas is.