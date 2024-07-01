SPRAY EXTRAKCIÓS TISZTÍTÓ
Higiénikus tisztítás szőnyegekhez, kárpitokhoz, matracokhoz, textil fali díszekhez és autóülésekhez: Spray extrakciós tisztítóink (Spray extrakciós egységeink) nyomás segítségével mélyen a szálakba permetezik a tisztítószert, majd a fellazított szennyeződéssel együtt fel is szívják azt. A zsír, a szennyeződés és szagok segítségével hatékonyan eltávolíthatók. Ezek az eszközök emellett rendkívül alkalmasak allergiások és háziállatot tartó háztartások számára is.
AZ ÚJ TISZTASÁGOD.
A speciális problémamegoldó: Spray extrakciós tisztítóink segítségével még a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolíthatod szinte minden textil felületről. Az autóülésektől és szőnyegektől kezdve a lábtörlőkig, kerti bútorokig, kárpithoz vagy szövetborításhoz – a Kärcher spray extrakciós tisztítók széleskörű felhasználást kínálnak bel- és kültéren egyaránt. Zsír, szennyeződés és szagok? Többé nincs esélyük!
A LEGMÉLYEBB SZÁLAKBA IS.
Szálak mélyére hatoló tisztítás, ami téged is lázba hoz: Spray extrakciós tisztítóink valóban elvégzik a tisztítást. Általuk még a makacs szennyeződések gyors eltávolítása is lehetővé válik. Az energiahatékony és higiénikus tisztításért. Az allergiások különösen fellélegezhetnek. Spray extrakciós tisztítóink ezenkívül hosszú élettartamukkal, magas minőségükkel és robusztusságukkal is kitűnnek.
RUGALMAS.
Tisztaság WOW-faktorral: az SE 3–18 kompakt vezetéknélküli Spray extrakciós tisztítóban a bevált Kärcher Spray extrakciós technológia találkozik a 18 V Kärcher Battery Power akkumulátorral. Az eredmény: hatékony, kényelmes és szálak mélyére ható tisztítás egy lépésben. Ez lehetővé teszi, hogy autóüléseidet, kerti bútoraidat vagy kárpitjaidat bármikor és bárhol megtisztítsd – még a nehezen elérhető helyeken is. Az eszköz ugyanolyan erőteljesen tisztít, mint a hálózati kábeles spray extrakciós tisztítóink, emellett szuper rugalmas is.