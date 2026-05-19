Városseprő gép MC 250

Mindenből a legjobb: a környezetbarát MC 250 seprőgép kiváló seprési teljesítményével és maximális üzemeltetési és vezetési kényelmével minden városi területen alkalmazható.

A Kärcher nagy jelentőséget tulajdonít az önkormányzati berendezéseknek. Ezért fektettük a teljes tudásunkat és szakértelmünket, valamint széleskörű tapasztalatainkat az MC 250 seprőgép fejlesztésébe. Az esztétikus kivitelű MC 250 páratlan tisztítási teljesítményt nyújt alacsony motorfordulatszámmal, 2,2 m³ hulladéktároló-térfogattal, nagy, 60 km/h szállítási sebességgel és maximális vezetési kényelemmel a hidropneumatikus felfüggesztésnek és az önálló felfüggesztésnek köszönhetően. Az opcionális, légkondicionált, nagy ülésfülke kényelmes ülésekkel és az ergonomikus működési elv a kormánykerék peremén található, letisztult multifunkcionális kijelzővel kellemes munkakörnyezetet biztosít és maximálisan felhasználóbarát. Az MC 250 összkerékmeghajtású a kiválóan irányíthatóság érdekében, és hatékony vízkeringtető rendszerrel rendelkezik, különálló szennyezettvíz-tartállyal. A gép bármilyen méretű városban és településen alkalmazható, nagyon egyszerűen karbantartható, és lenyűgözően alacsony kipufogógáz- és részecskekibocsátással rendelkezik.

Jellemzők és előnyök
Városseprő gép MC 250: Tágas kétszemélyes kényelmes fülke optimális rálátással a munkakörnyezetre.
Tágas kétszemélyes kényelmes fülke optimális rálátással a munkakörnyezetre.
Luxus kényelmi ülésekkel a fáradságmentes munkavégzésért. A be- és kiszállás mindkét oldalon lehetséges az ajtók nagy csúszóablakainak segítségével. Eco gomb a seprési művelet megkezdéséhez.
Városseprő gép MC 250: Biztonsági alváz maximális kényelemmel.
Biztonsági alváz maximális kényelemmel.
Rövid szállítási idők a 60 km/h maximális sebességnek köszönhetően. Hidropneumatikus felfüggesztés a fokozott vezetési kényelemért. Kényelmes összkerékmeghajtás a maximális irányíthatóságért.
Városseprő gép MC 250: A legnagyobb hulladéktartály az osztályában.
A legnagyobb hulladéktartály az osztályában.
Áramlásoptimalizált rozsdamentesacél-hulladéktartály több mint 2 m³-es térfogattal. Lehetővé teszi a hosszú munkavégzést. Vízvisszanyerő rendszer különálló víztartállyal alapfelszereltségként
Karbantartóbarát dizájn.
  • Minden tisztításhoz és karbantartáshoz releváns komponens könnyen hozzáférhető.
  • Szerviz hozzáférés az oldalán és elforgatható frissvíz-tartály
Vízvisszanyerő rendszer különálló víztartállyal alapfelszereltségként
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Dízel
Vonóhajtás Kétkerék-meghajtású
Motor gyártója VM
Motor teljesítménye (kW) 75
Lökettérfogat (cm³) 2970
Henger 4
Üzemanyagtartály térfogata (l) 70
Kipufogógáz-kibocsátási szabvány Euro 6e
Menetsebesség (km/h) 60
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 2625
Munkaszélesség 3 oldalkefével (mm) 2710
Hulladéktartály (l) 2500
Víztartály ( /l) 120 / 400
Frissvíztartály (l) 200
Frissvíz tartály (opcionális) ( ) 390
Tengelytáv (mm) 1980
Megengedett össztömeg (kg) 6000
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 4491 x 1300 x 1999

Felszereltség

  • Részecskeszűrő
  • Komfortos ülés
  • Fűtés és klímaberendezés
  • Fűtés
  • Rádió
  • Körkörös figyelmeztető villogó
  • Egész éves használat
Városseprő gép MC 250
Városseprő gép MC 250
Városseprő gép MC 250

Videók

Alkalmazási területek
  • Útra és nedves tisztításhoz, könnyű téli munkákhoz és szállítási feladatokhoz.
Tartozékok