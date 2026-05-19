Városseprő gép MC 250
Mindenből a legjobb: a környezetbarát MC 250 seprőgép kiváló seprési teljesítményével és maximális üzemeltetési és vezetési kényelmével minden városi területen alkalmazható.
A Kärcher nagy jelentőséget tulajdonít az önkormányzati berendezéseknek. Ezért fektettük a teljes tudásunkat és szakértelmünket, valamint széleskörű tapasztalatainkat az MC 250 seprőgép fejlesztésébe. Az esztétikus kivitelű MC 250 páratlan tisztítási teljesítményt nyújt alacsony motorfordulatszámmal, 2,2 m³ hulladéktároló-térfogattal, nagy, 60 km/h szállítási sebességgel és maximális vezetési kényelemmel a hidropneumatikus felfüggesztésnek és az önálló felfüggesztésnek köszönhetően. Az opcionális, légkondicionált, nagy ülésfülke kényelmes ülésekkel és az ergonomikus működési elv a kormánykerék peremén található, letisztult multifunkcionális kijelzővel kellemes munkakörnyezetet biztosít és maximálisan felhasználóbarát. Az MC 250 összkerékmeghajtású a kiválóan irányíthatóság érdekében, és hatékony vízkeringtető rendszerrel rendelkezik, különálló szennyezettvíz-tartállyal. A gép bármilyen méretű városban és településen alkalmazható, nagyon egyszerűen karbantartható, és lenyűgözően alacsony kipufogógáz- és részecskekibocsátással rendelkezik.
Jellemzők és előnyök
Tágas kétszemélyes kényelmes fülke optimális rálátással a munkakörnyezetre.Luxus kényelmi ülésekkel a fáradságmentes munkavégzésért. A be- és kiszállás mindkét oldalon lehetséges az ajtók nagy csúszóablakainak segítségével. Eco gomb a seprési művelet megkezdéséhez.
Biztonsági alváz maximális kényelemmel.Rövid szállítási idők a 60 km/h maximális sebességnek köszönhetően. Hidropneumatikus felfüggesztés a fokozott vezetési kényelemért. Kényelmes összkerékmeghajtás a maximális irányíthatóságért.
A legnagyobb hulladéktartály az osztályában.Áramlásoptimalizált rozsdamentesacél-hulladéktartály több mint 2 m³-es térfogattal. Lehetővé teszi a hosszú munkavégzést. Vízvisszanyerő rendszer különálló víztartállyal alapfelszereltségként
Karbantartóbarát dizájn.
- Minden tisztításhoz és karbantartáshoz releváns komponens könnyen hozzáférhető.
- Szerviz hozzáférés az oldalán és elforgatható frissvíz-tartály
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Dízel
|Vonóhajtás
|Kétkerék-meghajtású
|Motor gyártója
|VM
|Motor teljesítménye (kW)
|75
|Lökettérfogat (cm³)
|2970
|Henger
|4
|Üzemanyagtartály térfogata (l)
|70
|Kipufogógáz-kibocsátási szabvány
|Euro 6e
|Menetsebesség (km/h)
|60
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|2625
|Munkaszélesség 3 oldalkefével (mm)
|2710
|Hulladéktartály (l)
|2500
|Víztartály ( /l)
|120 / 400
|Frissvíztartály (l)
|200
|Frissvíz tartály (opcionális) ( )
|390
|Tengelytáv (mm)
|1980
|Megengedett össztömeg (kg)
|6000
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|4491 x 1300 x 1999
Felszereltség
- Részecskeszűrő
- Komfortos ülés
- Fűtés és klímaberendezés
- Fűtés
- Rádió
- Körkörös figyelmeztető villogó
- Egész éves használat
Alkalmazási területek
- Útra és nedves tisztításhoz, könnyű téli munkákhoz és szállítási feladatokhoz.