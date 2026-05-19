A Kärcher nagy jelentőséget tulajdonít az önkormányzati berendezéseknek. Ezért fektettük a teljes tudásunkat és szakértelmünket, valamint széleskörű tapasztalatainkat az MC 250 seprőgép fejlesztésébe. Az esztétikus kivitelű MC 250 páratlan tisztítási teljesítményt nyújt alacsony motorfordulatszámmal, 2,2 m³ hulladéktároló-térfogattal, nagy, 60 km/h szállítási sebességgel és maximális vezetési kényelemmel a hidropneumatikus felfüggesztésnek és az önálló felfüggesztésnek köszönhetően. Az opcionális, légkondicionált, nagy ülésfülke kényelmes ülésekkel és az ergonomikus működési elv a kormánykerék peremén található, letisztult multifunkcionális kijelzővel kellemes munkakörnyezetet biztosít és maximálisan felhasználóbarát. Az MC 250 összkerékmeghajtású a kiválóan irányíthatóság érdekében, és hatékony vízkeringtető rendszerrel rendelkezik, különálló szennyezettvíz-tartállyal. A gép bármilyen méretű városban és településen alkalmazható, nagyon egyszerűen karbantartható, és lenyűgözően alacsony kipufogógáz- és részecskekibocsátással rendelkezik.