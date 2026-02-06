Ultra-magasnyomású tisztító HD 13/35-4

Az 350 bar-os nyomással a készülék a legmakacsabb szennyeződéseket is eltávolítja. A robusztus Cage kivitelnek köszönhetően rendkívül stabil: daruval is rakodható, és a fém keret megvédi a készüléket az esetleges sérülésektől. Sok egyéb meggyőző előnnyel is rendelkezik, ami profi bevetésnél nélkülözhetetlen.

HD Cage ipari készülékek, az új speciális kategória - erősebb mint valaha, a 350 bar nyomáson még a legmakacsabb szennyeződések is feloldódnak. A robusztus Cage-dizájn körkörös védelmet nyújt és biztonságos darus rakodást tesz lehetővé. Praktikus és kényelmes: Hála a szórószártartónak és a tömlőakasztónak a tartozékok mindig kéznél vannak. Az üzemóraszámláló mutatja a pumpa üzemidejét. Biztos elhelyezés: A tartozékok és szerszámok egy védett rekeszben tárolhatók. Így mindig minden ahelyén van. Könnyen szállítható: A molnárkocsi elv segítségével a gép könnyebben szállítható mint a négykerekű készülékek. - mindenekelőtt járhatatlan utakon és építkezéseken. Megbízható és biztos: a legnagyobb nyomású KÄRCHER főtengely-hajtókaros szivattyú gondoskodik a szükséges nyomásról. Az optimális vízmennyiség-szabályozás a felhasználót és a szivattyút is egyaránt megvédi. További jellemzője a robusztusipari pisztoly és a vízhiány elleni biztosítás(opció)

Jellemzők és előnyök
Legnagyobb teljesítményű hajtókaros pumpa
Biztos elhelyezés
Specifikációk

Műszaki adatok

Munkanyomás (bar/MPa) 100 - max. 350 / 10 - max. 35
Átfolyási sebesség (l / h) 500 - 1300
Bemeneti hőmérséklet (°C) max. 60
Üzemanyag Elektromos
Motor teljesítménye (kW) 15
Fázisok száma (Ph) 3
Tápfeszültség (V) 400
Frekvencia (Hz) 50
Pumpa típusa Maximális teljesítményű Kärcher főtengely-szivattyú
Súly kiegészítők nélkül (kg) 160
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 195
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 930 x 800 x 920

A csomag tartalma

  • Kézi szórópisztoly: Ipari szórópisztoly
  • Rozsdamentes acél szórószár: 700 mm
  • Lapos fúvóka

Felszereltség

  • Nagynyomású tömlő hossza: 10 m
  • Nagynyomású tömlő típusa: Nagy terhelés
  • Biztonsági szelep
  • Üzemóra-számláló
Ultra-magasnyomású tisztító HD 13/35-4
