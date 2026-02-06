Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Ap L

NT 40/1 Ap L: Nagy teljesítményű, középkategóriás nedves és száraz porszívó 40 literes tartállyal. A gép kiváló szívóteljesítménnyel, okos felszereltséggel és tartós alkatrészekkel nyűgöz le.

Kiváló minőségű NT 40/1 Ap L nedves-/szárazporszívó 40 literes tartállyal és félautomata szűrőtisztítási rendszerrel, amelyek a kimagasló szívóteljesítménnyel együttműködve a finompor eltávolítását még akkor is megengedik, ha porzsák nélkül dolgozunk. A porszívó sokoldalúan használható, legyen szó durva piszok és folyadék eltávolításáról, gépek és készülékek letisztításáról, vagy például a járműbelső tisztításáról, továbbá a jól átgondolt részleteknek köszönhetően a teljesen újonnan fejlesztett tartozékok tárolásáról. Többek között a fejét olyan laposra terveztük, hogy gond nélkül elhelyezhető rajta egy szerszámosláda, továbbá a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően rá is erősíthető. Ezenkívül az NT 40/1 Ap L rendkívül egyszerű kezelhetőségével is lenyűgöz. Továbbá minden fontos funkció egy központi forgókapcsolón keresztül kiválasztható és beállítható.

Jellemzők és előnyök
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
  • Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
  • A hálózati kábel biztonságosan eltárolható a szállításhoz.
Kivehető szűrőtartó
  • Lehetővé teszi a szűrő pormentes kivételét.
  • Hatásosan megakadályozza a harmonikaszűrő hibás behelyezését.
Jól átgondolt beépített tartozék-tárolási lehetőségek
  • A tartozékok elvesztésbiztosan tárolhatók és mindig kéznél vannak.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 74
Vákuum (mbar/kPa) 273 / 27,3
Tartálytérfogat (l) 40
Tartály anyaga Műanyag
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 70
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 12,4
Csomagolási súly (kg) 16,5
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 525 x 370 x 630

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag

Felszereltség

  • Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
  • Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Ap L
Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Ap L

Videók

Alkalmazási területek
  • Számos felhasználási lehetőség a folyadék eltávolításától egészen a járműbelső tisztításáig
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.