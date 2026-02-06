Kiváló minőségű NT 40/1 Ap L nedves-/szárazporszívó 40 literes tartállyal és félautomata szűrőtisztítási rendszerrel, amelyek a kimagasló szívóteljesítménnyel együttműködve a finompor eltávolítását még akkor is megengedik, ha porzsák nélkül dolgozunk. A porszívó sokoldalúan használható, legyen szó durva piszok és folyadék eltávolításáról, gépek és készülékek letisztításáról, vagy például a járműbelső tisztításáról, továbbá a jól átgondolt részleteknek köszönhetően a teljesen újonnan fejlesztett tartozékok tárolásáról. Többek között a fejét olyan laposra terveztük, hogy gond nélkül elhelyezhető rajta egy szerszámosláda, továbbá a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően rá is erősíthető. Ezenkívül az NT 40/1 Ap L rendkívül egyszerű kezelhetőségével is lenyűgöz. Továbbá minden fontos funkció egy központi forgókapcsolón keresztül kiválasztható és beállítható.