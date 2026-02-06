Nedves és száraz porszívó NT 40/1 Ap L
NT 40/1 Ap L: Nagy teljesítményű, középkategóriás nedves és száraz porszívó 40 literes tartállyal. A gép kiváló szívóteljesítménnyel, okos felszereltséggel és tartós alkatrészekkel nyűgöz le.
Kiváló minőségű NT 40/1 Ap L nedves-/szárazporszívó 40 literes tartállyal és félautomata szűrőtisztítási rendszerrel, amelyek a kimagasló szívóteljesítménnyel együttműködve a finompor eltávolítását még akkor is megengedik, ha porzsák nélkül dolgozunk. A porszívó sokoldalúan használható, legyen szó durva piszok és folyadék eltávolításáról, gépek és készülékek letisztításáról, vagy például a járműbelső tisztításáról, továbbá a jól átgondolt részleteknek köszönhetően a teljesen újonnan fejlesztett tartozékok tárolásáról. Többek között a fejét olyan laposra terveztük, hogy gond nélkül elhelyezhető rajta egy szerszámosláda, továbbá a rögzítési lehetőségeknek köszönhetően rá is erősíthető. Ezenkívül az NT 40/1 Ap L rendkívül egyszerű kezelhetőségével is lenyűgöz. Továbbá minden fontos funkció egy központi forgókapcsolón keresztül kiválasztható és beállítható.
Jellemzők és előnyök
Flexibilis tömlő és tápkábel tároló
- Különböző hosszúságú és átmérőjű tömlők rögzíthetők.
- A hálózati kábel biztonságosan eltárolható a szállításhoz.
Kivehető szűrőtartó
- Lehetővé teszi a szűrő pormentes kivételét.
- Hatásosan megakadályozza a harmonikaszűrő hibás behelyezését.
Jól átgondolt beépített tartozék-tárolási lehetőségek
- A tartozékok elvesztésbiztosan tárolhatók és mindig kéznél vannak.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|74
|Vákuum (mbar/kPa)
|273 / 27,3
|Tartálytérfogat (l)
|40
|Tartály anyaga
|Műanyag
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|70
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|12,4
|Csomagolási súly (kg)
|16,5
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|525 x 370 x 630
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Harmonikaszűrő: Cellulóz rost anyag
Felszereltség
- Átkapcsoló automatika max. telítettségnél
- Szűrőtisztítás: Ap Félautomata szűrőtisztítás
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Számos felhasználási lehetőség a folyadék eltávolításától egészen a járműbelső tisztításáig
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.