Az NT 27/1 Me egy kompakt, könnyen manőverezhető és különösen felhasználóbarát nedves és száraz porszívó univerzális kereskedelmi használatra. Az NT 27/1 Me hatalmas szívóerejét a nagy teljesítményű szívóturbinájának köszönheti. Patronszűrővel van felszerelve. A maximális töltöttségi szint elérésekor mechanikus úszókapcsoló hosszabb élettartamot és kíméletes működést biztosít. A praktikus rögzítőrendszer a tartozékok gyors cseréjét vagy csatlakoztatását megkönnyíti. Öt görgőkerék biztosítja a könnyű terelést, a manőverezhetőséget és a stabilitást. Az NT 27/1 Me a fejegységen található praktikus tárolóhellyel is rendelkezik. Az NT 27/1 Me további előnye a tartozéktartó és a kábelkampó a gépen. Az ergonomikus hordozófogantyú a szívócső-tartóval garantálja a gép egyszerű és kényelmes szállítását az összes tartozékkal együtt. Az NT 27/1 Me körkörös ütésvédelemmel rendelkezik, amely nemcsak magát a gépet, hanem a falakat, gépeket és bútorokat is védi a sérülésektől. A nem korrozív, sav- és lúgálló rozsdamentes acél ház szintén hosszú élettartamot biztosít az ipari porszívó számára.