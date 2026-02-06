Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME

Az NT 27/1 Me egy nagy teljesítményű, nedves és száraz porszívó professzionális használatra. Különösen kompakt és rozsdamentes acél tartállyal van felszerelve.

Az NT 27/1 Me egy kompakt, könnyen manőverezhető és különösen felhasználóbarát nedves és száraz porszívó univerzális kereskedelmi használatra. Az NT 27/1 Me hatalmas szívóerejét a nagy teljesítményű szívóturbinájának köszönheti. Patronszűrővel van felszerelve. A maximális töltöttségi szint elérésekor mechanikus úszókapcsoló hosszabb élettartamot és kíméletes működést biztosít. A praktikus rögzítőrendszer a tartozékok gyors cseréjét vagy csatlakoztatását megkönnyíti. Öt görgőkerék biztosítja a könnyű terelést, a manőverezhetőséget és a stabilitást. Az NT 27/1 Me a fejegységen található praktikus tárolóhellyel is rendelkezik. Az NT 27/1 Me további előnye a tartozéktartó és a kábelkampó a gépen. Az ergonomikus hordozófogantyú a szívócső-tartóval garantálja a gép egyszerű és kényelmes szállítását az összes tartozékkal együtt. Az NT 27/1 Me körkörös ütésvédelemmel rendelkezik, amely nemcsak magát a gépet, hanem a falakat, gépeket és bútorokat is védi a sérülésektől. A nem korrozív, sav- és lúgálló rozsdamentes acél ház szintén hosszú élettartamot biztosít az ipari porszívó számára.

Jellemzők és előnyök
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME: Beépített tartozéktárolás
Beépített tartozéktárolás
A tartozékok a készülék hátulján kényelmesen elhelyezhetők A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen a gépen vannak elhelyezve, így mindig kéznél vannak.
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME: Nedvességálló PES patronszűrő
Nedvességálló PES patronszűrő
Könnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME: Stabil fém zárófülek
Stabil fém zárófülek
A különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Nagy teherbírású ütköző
  • A lökhárító biztonságos, körkörös védelmet kínál a porszívónak és felszerelésének egyaránt.
Mechanikus úszógolyós lekapcsolás
  • A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
  • A mechanikus úszógolyós lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Légáramlás (l / s) 72
Vákuum (mbar/kPa) 249 / 24,9
Tartálytérfogat (l) 27
Tartály anyaga Rozsdamentes acél
Felvételi teljesítmény (W) max. 1380
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 71
Szín ezüst
Súly kiegészítők nélkül (kg) 7,8
Csomagolási súly (kg) 11,7
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 420 x 420 x 540

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2.5 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 550 mm
  • Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Papír
  • Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
  • Réstisztító fej
  • Patronszűrő: PES

Felszereltség

  • Stabil ütköző
  • Védelmi osztály: II
  • Fékezhető kerekek
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME
Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME

Videók

Alkalmazási területek
  • Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.