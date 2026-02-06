Nedves és száraz porszívó NT 27/1 ME
Az NT 27/1 Me egy nagy teljesítményű, nedves és száraz porszívó professzionális használatra. Különösen kompakt és rozsdamentes acél tartállyal van felszerelve.
Az NT 27/1 Me egy kompakt, könnyen manőverezhető és különösen felhasználóbarát nedves és száraz porszívó univerzális kereskedelmi használatra. Az NT 27/1 Me hatalmas szívóerejét a nagy teljesítményű szívóturbinájának köszönheti. Patronszűrővel van felszerelve. A maximális töltöttségi szint elérésekor mechanikus úszókapcsoló hosszabb élettartamot és kíméletes működést biztosít. A praktikus rögzítőrendszer a tartozékok gyors cseréjét vagy csatlakoztatását megkönnyíti. Öt görgőkerék biztosítja a könnyű terelést, a manőverezhetőséget és a stabilitást. Az NT 27/1 Me a fejegységen található praktikus tárolóhellyel is rendelkezik. Az NT 27/1 Me további előnye a tartozéktartó és a kábelkampó a gépen. Az ergonomikus hordozófogantyú a szívócső-tartóval garantálja a gép egyszerű és kényelmes szállítását az összes tartozékkal együtt. Az NT 27/1 Me körkörös ütésvédelemmel rendelkezik, amely nemcsak magát a gépet, hanem a falakat, gépeket és bútorokat is védi a sérülésektől. A nem korrozív, sav- és lúgálló rozsdamentes acél ház szintén hosszú élettartamot biztosít az ipari porszívó számára.
Jellemzők és előnyök
Beépített tartozéktárolásA tartozékok a készülék hátulján kényelmesen elhelyezhetők A szívócsövek és tartozékok biztonságosan és kényelmesen a gépen vannak elhelyezve, így mindig kéznél vannak.
Nedvességálló PES patronszűrőKönnyű váltás a nedves és száraz porszívó működése között. A PES patronszűrőt használat előtt nem kell szárítani. Fenntarthatóság: a PES patronszűrő mosható.
Stabil fém zárófülekA különösen robusztus fémzárak most még megbízhatóbban zárnak.
Nagy teherbírású ütköző
- A lökhárító biztonságos, körkörös védelmet kínál a porszívónak és felszerelésének egyaránt.
Mechanikus úszógolyós lekapcsolás
- A szívóteljesítmény állandó magas szinten marad.
- A mechanikus úszógolyós lekapcsolás a maximális töltési szint elérésekor megbízhatóan megszakítja a levegő áramlását.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Légáramlás (l / s)
|72
|Vákuum (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Tartálytérfogat (l)
|27
|Tartály anyaga
|Rozsdamentes acél
|Felvételi teljesítmény (W)
|max. 1380
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|71
|Szín
|ezüst
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|7,8
|Csomagolási súly (kg)
|11,7
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|420 x 420 x 540
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2.5 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 2 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 550 mm
- Szívócsövek anyaga: Acél, krómozott
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Papír
- Nedves/száraz padlófej szélessége: 300 mm
- Réstisztító fej
- Patronszűrő: PES
Felszereltség
- Stabil ütköző
- Védelmi osztály: II
- Fékezhető kerekek
Videók
Alkalmazási területek
- Nedves és száraz porszívózásra is alkalmas
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.