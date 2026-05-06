Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
B 110 R felülős súroló-szívógép 110 literes tartályokkal, Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, 2 tárcsás kefével, valamint 170 Ah-s akkumulátorral és beépített töltővel rendelkezik.
Csúcstisztítási eredmények, erőforrás-kímélő rendszerek, egyszerű kezelhetőség és magas szintű felhasználóbarát-jelleg: a B 110 R felülős súroló-szívógép minden területen meggyőző eredményeket garantál. A beépített akkumulátortöltővel kényelmesen feltölthető, nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátorral hajtott 2 db 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefe, a sebességfüggő vízadagolás és a Dose tisztítószer-adagoló rendszer kiváló tisztítási teljesítményt biztosít, mindezt egyidejűleg alacsony víz- és tisztítószer-fogyasztás mellett. A színkódolt kezelőelemek, az EASY Operation kapcsoló a tisztítási program kiválasztásához és a nagy, 30 nyelvű színes kijelző szintén nagyon egyszerű kezelést biztosít. A maximális felhasználóbarát-jelleget szolgálja a beépített Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, továbbá a tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartály gyors tisztításához. A gépet ráadásul állítható magasságú vezetőüléssel és látható nappali menetfénnyel szerelték fel a fokozott munkakomfort és biztonság érdekében.
Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülésTökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolásCsökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Innovatív KIK rendszerSzínkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Vonómotor
|Kefék munkaszélessége (mm)
|750
|Szívás munkaszélessége (mm)
|950
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|110 / 110
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|4500
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|3150
|Akkumulátor (V/Ah)
|24 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 2,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 230 / 50 - 60
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|75
|Fordulószélesség folyosón (mm)
|1750
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 5,7
|Zajszint (dB (A))
|59
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2350
|Megengedett össztömeg (kg)
|650
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|373
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1695 x 975 x 1315
A csomag tartalma
- Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
- Szívógerenda, hajlított
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Állítható magasságú ülés
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
- Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.