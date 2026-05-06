Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE

B 110 R felülős súroló-szívógép 110 literes tartályokkal, Dose tisztítószer-adagoló rendszerrel, 2 tárcsás kefével, valamint 170 Ah-s akkumulátorral és beépített töltővel rendelkezik.

Csúcstisztítási eredmények, erőforrás-kímélő rendszerek, egyszerű kezelhetőség és magas szintű felhasználóbarát-jelleg: a B 110 R felülős súroló-szívógép minden területen meggyőző eredményeket garantál. A beépített akkumulátortöltővel kényelmesen feltölthető, nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátorral hajtott 2 db 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefe, a sebességfüggő vízadagolás és a Dose tisztítószer-adagoló rendszer kiváló tisztítási teljesítményt biztosít, mindezt egyidejűleg alacsony víz- és tisztítószer-fogyasztás mellett. A színkódolt kezelőelemek, az EASY Operation kapcsoló a tisztítási program kiválasztásához és a nagy, 30 nyelvű színes kijelző szintén nagyon egyszerű kezelést biztosít. A maximális felhasználóbarát-jelleget szolgálja a beépített Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, továbbá a tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartály gyors tisztításához. A gépet ráadásul állítható magasságú vezetőüléssel és látható nappali menetfénnyel szerelték fel a fokozott munkakomfort és biztonság érdekében.

Jellemzők és előnyök
Állítható magasságú ülés
Tökéletes ülő helyzet beállítása, függetlenül a kezelő fizikai magasságától. Kiváló, kényelmes ülés az út során. Hosszabb, és a fáradtságtól megkímélő munkaintervallumokat tesz lehetővé
A sebességtől függő vízadagolás
Csökkenti a vízellátást a kanyarodáskor, illetve a lassú működtetés során. A víztakarékos funkció növeli a területi teljesítményt. Gyorsabban szárad a talaj, ráadásul kisebb annak a kockázata, hogy a kanyarokban megmaradjon a víz.
Innovatív KIK rendszer
Színkóddal ellátott kulcsok a különböző hozzáférési jogokhoz, illetve az operációs hibák elkerülése végett. A tisztítási módok és egyéb funkciók minden felhasználó számára előre beállíthatók. Optimális beállítás az adott felhasználó egyedi feladataihoz.
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Vonómotor
Kefék munkaszélessége (mm) 750
Szívás munkaszélessége (mm) 950
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 110 / 110
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 4500
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 3150
Akkumulátor (V/Ah) 24 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 2,5
Akkumulátortöltési idő (h) 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 230 / 50 - 60
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 75
Fordulószélesség folyosón (mm) 1750
Vízfogyasztás (l/min) max. 5,7
Zajszint (dB (A)) 59
Felvételi teljesítmény (W) ig 2350
Megengedett össztömeg (kg) 650
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly kiegészítők nélkül (kg) 373
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1695 x 975 x 1315

A csomag tartalma

  • Akkumulátor és beépített töltőkészülék mellékelve
  • Szívógerenda, hajlított
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Állítható magasságú ülés
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 110 R Bp Pack 170Ah AGM+D75+DOSE
Alkalmazási területek
  • Tökéletes szupermarketekben, bevásárlóközpontokban vagy kórházakban történő használatra
  • Alkalmas gyártási területek és raktárak tisztítására is.
