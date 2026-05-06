Csúcstisztítási eredmények, erőforrás-kímélő rendszerek, egyszerű kezelhetőség és magas szintű felhasználóbarát-jelleg: a B 110 R felülős súroló-szívógép minden területen meggyőző eredményeket garantál. A beépített akkumulátortöltővel kényelmesen feltölthető, nagy teljesítményű 170 Ah-s akkumulátorral hajtott 2 db 75 centiméteres munkaszélességű tárcsás kefe, a sebességfüggő vízadagolás és a Dose tisztítószer-adagoló rendszer kiváló tisztítási teljesítményt biztosít, mindezt egyidejűleg alacsony víz- és tisztítószer-fogyasztás mellett. A színkódolt kezelőelemek, az EASY Operation kapcsoló a tisztítási program kiválasztásához és a nagy, 30 nyelvű színes kijelző szintén nagyon egyszerű kezelést biztosít. A maximális felhasználóbarát-jelleget szolgálja a beépített Auto Fill funkció a frissvíztartály időtakarékos feltöltéséhez, továbbá a tartályöblítő rendszer a szennyezettvíz-tartály gyors tisztításához. A gépet ráadásul állítható magasságú vezetőüléssel és látható nappali menetfénnyel szerelték fel a fokozott munkakomfort és biztonság érdekében.