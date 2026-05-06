Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90

A B 150 R Bp motoros súrolószívó 90 cm széles tárcsakefefejjel, öntött alumínium gumibetéttel, robusztus ütésvédelemmel, 170 Ah-s akkumulátorral és 150 literes tartállyal.

Rendkívül jól felszerelt, különösen könnyen és biztonságosan használható B 150 R Bp súrolószívónk kiváló tisztítási eredménnyel és körülbelül 5400 m²/óra területteljesítményével nyűgöz le. Ez többek között a 150 literes szennyvíz- és édesvíztartályoknak köszönhető – utóbbiak az integrált automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően biztonságosan és gyorsan is feltölthetők. 90 cm-es munkaszélessége, az új, robusztus, kiváló minőségű öntött alumíniumból készült gumibetét és a mellékelt 170 Ah-s akkumulátor azt jelenti, hogy a gép minden alkalmazáshoz optimálisan fel van készítve. Működtetése különösen egyszerű a színkódolt kezelőszerveknek és a nagy, színes kijelzőnek köszönhetően, amellyel 30 nyelven vezérelhető az összes vonatkozó beállítás. A legtöbb kezelői hiba kizárása érdekében azonban szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerünk is be van építve a gépbe, és ezzel előre meghatározható az egyéni hozzáférési jogosultság. A gép robusztus, acél ütésvédelemmel, nagy terelőgörgőkkel és alapfelszereltségként beszerelt nappali lámpával rendelkezik, hogy megvédje a felhasználót és a gépet a kemény tisztítási munkák során.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Beépített töltőkészülék
  • Nincs szükség külön töltőre.
  • Kényelmesen és könnyen kezelhető.
  • Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Egyszerű kezelés
  • Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 150 / 150
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 7200
Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h) 5040
Akkumulátor típusa karbantartást nem igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 170
Akkumulátor üzemideje (h) max. 3,5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 8
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180
Kefenyomás (kg) 94
Fordulószélesség folyosón (cm) 181
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) ig 2400
Megengedett össztömeg (kg) 957
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly kiegészítők nélkül (kg) 218
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1700 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
  • Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek