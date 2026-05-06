Rendkívül jól felszerelt, különösen könnyen és biztonságosan használható B 150 R Bp súrolószívónk kiváló tisztítási eredménnyel és körülbelül 5400 m²/óra területteljesítményével nyűgöz le. Ez többek között a 150 literes szennyvíz- és édesvíztartályoknak köszönhető – utóbbiak az integrált automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően biztonságosan és gyorsan is feltölthetők. 90 cm-es munkaszélessége, az új, robusztus, kiváló minőségű öntött alumíniumból készült gumibetét és a mellékelt 170 Ah-s akkumulátor azt jelenti, hogy a gép minden alkalmazáshoz optimálisan fel van készítve. Működtetése különösen egyszerű a színkódolt kezelőszerveknek és a nagy, színes kijelzőnek köszönhetően, amellyel 30 nyelven vezérelhető az összes vonatkozó beállítás. A legtöbb kezelői hiba kizárása érdekében azonban szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerünk is be van építve a gépbe, és ezzel előre meghatározható az egyéni hozzáférési jogosultság. A gép robusztus, acél ütésvédelemmel, nagy terelőgörgőkkel és alapfelszereltségként beszerelt nappali lámpával rendelkezik, hogy megvédje a felhasználót és a gépet a kemény tisztítási munkák során.