Súroló-szívógép B 150 R Bp Pack+170Ah AGM+D 90
A B 150 R Bp motoros súrolószívó 90 cm széles tárcsakefefejjel, öntött alumínium gumibetéttel, robusztus ütésvédelemmel, 170 Ah-s akkumulátorral és 150 literes tartállyal.
Rendkívül jól felszerelt, különösen könnyen és biztonságosan használható B 150 R Bp súrolószívónk kiváló tisztítási eredménnyel és körülbelül 5400 m²/óra területteljesítményével nyűgöz le. Ez többek között a 150 literes szennyvíz- és édesvíztartályoknak köszönhető – utóbbiak az integrált automatikus feltöltési funkciónak köszönhetően biztonságosan és gyorsan is feltölthetők. 90 cm-es munkaszélessége, az új, robusztus, kiváló minőségű öntött alumíniumból készült gumibetét és a mellékelt 170 Ah-s akkumulátor azt jelenti, hogy a gép minden alkalmazáshoz optimálisan fel van készítve. Működtetése különösen egyszerű a színkódolt kezelőszerveknek és a nagy, színes kijelzőnek köszönhetően, amellyel 30 nyelven vezérelhető az összes vonatkozó beállítás. A legtöbb kezelői hiba kizárása érdekében azonban szabadalmaztatott KIK kulcsrendszerünk is be van építve a gépbe, és ezzel előre meghatározható az egyéni hozzáférési jogosultság. A gép robusztus, acél ütésvédelemmel, nagy terelőgörgőkkel és alapfelszereltségként beszerelt nappali lámpával rendelkezik, hogy megvédje a felhasználót és a gépet a kemény tisztítási munkák során.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
Beépített töltőkészülék
- Nincs szükség külön töltőre.
- Kényelmesen és könnyen kezelhető.
- Beállítható a különböző akkumulátor típusokhoz.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- A beállítások módosítása gyorsan és könnyen lehetséges.
Egyszerű kezelés
- Könnyű kezelhetőség a logikusan felépített, színkódolással ellátott kezelőelemeknek köszönhetően.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|150 / 150
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|7200
|Felületi teljesítmény, tényleges (m² / h)
|5040
|Akkumulátor típusa
|karbantartást nem igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 170
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 3,5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|8
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180
|Kefenyomás (kg)
|94
|Fordulószélesség folyosón (cm)
|181
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|ig 2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|957
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|218
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1700 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Alkalmas gyártó-, raktár-, logisztikai és nehézipari csarnokokba.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.