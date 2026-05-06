Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90

A B 200 R Bp motoros súrológépünk óránként 5400 m² tisztítására képes. A tárcsás kefefejű, 90 cm-es munkaszélességű gép 240 Ah-s akkumulátorral és akkumulátortöltővel érkezik.

Erőteljes, legújabb generációs, öntött alumínium gumibetéttel, 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefejjel és az erőforrásokat takarékos DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel szerelt kompakt B 200 R Bp felülős súrolószívónk kiemelkedő tisztítási eredménnyel rendelkezik. Ráadásul rendkívül egyszerű és biztonságos a használata. Ez többek között a nagyméretű, 30 nyelvű színes kijelzőnek és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszernek köszönhető, amellyel a különböző felhasználókhoz különböző hozzáférési jogok rendelhetők, így kizárhatóak a kezelői hibák. A géphez tartozik az automatikus feltöltési funkció is a 200 l-es frissvíztartály gyors feltöltéséhez, valamint az automatikus tartályöblítő rendszer, amely kényelmessé teszi a szennyvíztartály tisztítását. Beépített töltője megkönnyíti a nagy teljesítményű, 240 Ah-s akkumulátor töltését. A jobb láthatóság érdekében alapfelszereltségként beépített nappali menetjelző lámpa is van, a B 200 R Bp pedig acél ütközésvédelemmel rendelkezik a sérülések ellen.

Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
  • Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
  • A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
  • Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
  • A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
  • A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
  • Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
  • Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
  • Alacsonyabb szervizköltségek.
  • Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
  • Csökkentett energiafogyasztás.
  • 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
  • Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
  • Tisztítószer-takarékos.
  • Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
  • A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
  • A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
  • Akár 70% -os vízmegtakarítás a hagyományos víztömlővel történő tisztításhoz képest.
  • Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
  • Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
  • Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja Akkumulátor
Vonóhajtás Elektromos
Kefék munkaszélessége (mm) 900 - 900
Szívás munkaszélessége (mm) 1180 - 1180
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 220 / 220
Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h) 9000
Akkumulátor típusa Kevés karbantartást igénylő
Akkumulátor (V/Ah) 36 / 240
Akkumulátor üzemideje (h) max. 5
Akkumulátortöltési idő (h) kb. 7
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Menetsebesség (km/h) 10
Emelkedési képesség (%) 10
Kefefordulatszám (fordulat) 180 - 180
Kefenyomás (kg) 94
Vízfogyasztás (l/min) max. 7
Zajszint (dB (A)) 67
Felvételi teljesítmény (W) 2400
Megengedett össztömeg (kg) 994
A szoftverfrissítések elérhetők 2032-01-01
Súly kiegészítők nélkül (kg) 230
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1925 x 1070 x 1420

A csomag tartalma

  • Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
  • Akkumulátor
  • Beépített töltőkészülék
  • Szívógerenda, hajlított
  • masszív öntött alumínium szívórúd
  • tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel

Felszereltség

  • Auto-Fill
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Automatikus vízstop
  • DOSE
  • Parkolófék
  • Mágnesszelep
  • 2 tartályos rendszer
  • Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
  • szabványos nappali menetfény
  • csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
  • Szívóajak típusa: Linatex®
  • masszív elülső lökhárító
  • sebességfüggő vízadagolással
  • a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
  • Kärcher szín- és működési koncepció
  • Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
  • Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
  • sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
  • elektromos és mechanikus úszókapcsoló
  • Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
Alkalmazási területek
  • Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
  • Parkolóházak
  • Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.
Tartozékok
Tisztítószerek