Erőteljes, legújabb generációs, öntött alumínium gumibetéttel, 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefejjel és az erőforrásokat takarékos DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel szerelt kompakt B 200 R Bp felülős súrolószívónk kiemelkedő tisztítási eredménnyel rendelkezik. Ráadásul rendkívül egyszerű és biztonságos a használata. Ez többek között a nagyméretű, 30 nyelvű színes kijelzőnek és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszernek köszönhető, amellyel a különböző felhasználókhoz különböző hozzáférési jogok rendelhetők, így kizárhatóak a kezelői hibák. A géphez tartozik az automatikus feltöltési funkció is a 200 l-es frissvíztartály gyors feltöltéséhez, valamint az automatikus tartályöblítő rendszer, amely kényelmessé teszi a szennyvíztartály tisztítását. Beépített töltője megkönnyíti a nagy teljesítményű, 240 Ah-s akkumulátor töltését. A jobb láthatóság érdekében alapfelszereltségként beépített nappali menetjelző lámpa is van, a B 200 R Bp pedig acél ütközésvédelemmel rendelkezik a sérülések ellen.