Súroló-szívógép B 220 R Bp Pack DOSE+240Ah Wet+Rins+D90
A B 200 R Bp motoros súrológépünk óránként 5400 m² tisztítására képes. A tárcsás kefefejű, 90 cm-es munkaszélességű gép 240 Ah-s akkumulátorral és akkumulátortöltővel érkezik.
Erőteljes, legújabb generációs, öntött alumínium gumibetéttel, 90 cm-es munkaszélességű tárcsás kefefejjel és az erőforrásokat takarékos DOSE tisztítószer-adagoló rendszerrel szerelt kompakt B 200 R Bp felülős súrolószívónk kiemelkedő tisztítási eredménnyel rendelkezik. Ráadásul rendkívül egyszerű és biztonságos a használata. Ez többek között a nagyméretű, 30 nyelvű színes kijelzőnek és a szabadalmaztatott KIK kulcsrendszernek köszönhető, amellyel a különböző felhasználókhoz különböző hozzáférési jogok rendelhetők, így kizárhatóak a kezelői hibák. A géphez tartozik az automatikus feltöltési funkció is a 200 l-es frissvíztartály gyors feltöltéséhez, valamint az automatikus tartályöblítő rendszer, amely kényelmessé teszi a szennyvíztartály tisztítását. Beépített töltője megkönnyíti a nagy teljesítményű, 240 Ah-s akkumulátor töltését. A jobb láthatóság érdekében alapfelszereltségként beépített nappali menetjelző lámpa is van, a B 200 R Bp pedig acél ütközésvédelemmel rendelkezik a sérülések ellen.
Jellemzők és előnyök
Robusztus alumínium öntött szívórúd
- Szakadásálló, tartós Linatex® szívóajkakkal a kiváló felszívási eredményekért.
- A szívóajak gyorsan és egyszerűen cserélhető.
- Fallal való érintkezéskor elhúzódik, elkerülve ezzel a károsodást.
Kefefej tárcsatechnikával
- A tárcsás kefék és a meghajtólapok könnyen cserélhetők.
- A tárcsás kefék különböző keménységi fokozatokban kaphatók: puha, közepes és kemény.
- Tárcsatisztító modellek, különösen sima felületeken való használatra.
Innovatív KIK rendszer
- Nagyobb védelem a helytelen üzemeltetéssel szemben.
- Alacsonyabb szervizköltségek.
- Könnyen beállítható az egyedi tisztítási feladatokhoz, a felhasználó túlterhelése nélkül.
Energiatakarékos eco!efficiency mód
- Csökkentett energiafogyasztás.
- 40%-kal hosszabb akkumulátor-üzemidő.
- Még halkabb, így ideális zajérzékeny területekre (pl. napközbeni takarítás, kórházak, szállodák stb. esetén).
A "DOSE" tisztítószer-adagoló egységgel ellátott rendszerrel
- Tisztítószer-takarékos.
- Pontos és egyenletes adagolás (beállítható 0%-tól 3%-ig).
- A tisztítószer kicserélhető a frissvíztartály ürítése nélkül.
Szabadalmaztatott tartályöblítő rendszer
- A szennyezett víztartály könnyű tisztítása.
- Akár 70% -os vízmegtakarítás a hagyományos víztömlővel történő tisztításhoz képest.
- Nagyobb higiénia.
Nagy, színes kijelző
- Az aktuális program egyértelmű kijelzése.
- Egyszerűbb használat és rövidebb betanulási idő.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Akkumulátor
|Vonóhajtás
|Elektromos
|Kefék munkaszélessége (mm)
|900 - 900
|Szívás munkaszélessége (mm)
|1180 - 1180
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|220 / 220
|Felületi teljesítmény, elméleti (m² / h)
|9000
|Akkumulátor típusa
|Kevés karbantartást igénylő
|Akkumulátor (V/Ah)
|36 / 240
|Akkumulátor üzemideje (h)
|max. 5
|Akkumulátortöltési idő (h)
|kb. 7
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Menetsebesség (km/h)
|10
|Emelkedési képesség (%)
|10
|Kefefordulatszám (fordulat)
|180 - 180
|Kefenyomás (kg)
|94
|Vízfogyasztás (l/min)
|max. 7
|Zajszint (dB (A))
|67
|Felvételi teljesítmény (W)
|2400
|Megengedett össztömeg (kg)
|994
|A szoftverfrissítések elérhetők
|2032-01-01
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|230
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1925 x 1070 x 1420
A csomag tartalma
- Tárcsakefe: 2 Darab(ok)
- Akkumulátor
- Beépített töltőkészülék
- Szívógerenda, hajlított
- masszív öntött alumínium szívórúd
- tisztítószer-adagoló tartály zárt láncú rendszerrel
Felszereltség
- Auto-Fill
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Automatikus vízstop
- DOSE
- Parkolófék
- Mágnesszelep
- 2 tartályos rendszer
- Frissvíz-szintkijelzés: Víznyomáson keresztül
- szabványos nappali menetfény
- csekély, legfeljebb 0,25%-os tisztítószer-adagolás
- Szívóajak típusa: Linatex®
- masszív elülső lökhárító
- sebességfüggő vízadagolással
- a szoftverfrissítés és a veszteségfelmérés távolról is elvégezhető a Kärcher flottakezelő segítségével
- Kärcher szín- és működési koncepció
- Kärcher intelligens kulcsrendszer (KIK) több mint 30 felhasználói nyelvvel és egyedi felhasználói jogokkal
- Home Base rögzítési lehetőségek felmosóhoz vagy hasonlóhoz
- sebesség kanyarokban történő csökkentése a nagyobb biztonság érdekében
- elektromos és mechanikus úszókapcsoló
- Easy Operation műveletválasztó kapcsoló
Alkalmazási területek
- Termelési, logisztikai és nehézipari csarnokokban és raktárakban való használatra.
- Parkolóházak
- Az élelmiszeriparban előforduló takarítási feladatokhoz.