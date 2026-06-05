A Kärcher T 10/1 Adv szárazporszívó fenntartható, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, és kiváló szívóteljesítményt nyújt. Rendkívül csendes, mindössze 52 dB(A), így ideális nappali használatra is. Kompakt, 10 literes tartályú kialakítása stabil és jól manőverezhető. Ergonomikus fogantyúja megkönnyíti a szállítást. Tartozékai, köztük a résszívó és kárpitfej, a készüléken tárolhatók. Széles tartozékkínálattal rendelkezik.