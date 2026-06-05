Szárazporszívó T 10/1 Adv

A Kärcher T 10/1 Adv szárazporszívó. Ultracsendes működésű, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült készülék, amely nagy szívóerőt, ergonomikus kialakítást és sokoldalú tartozékokat kínál.

A Kärcher T 10/1 Adv szárazporszívó fenntartható, 45%-ban újrahasznosított anyagból készült, és kiváló szívóteljesítményt nyújt. Rendkívül csendes, mindössze 52 dB(A), így ideális nappali használatra is. Kompakt, 10 literes tartályú kialakítása stabil és jól manőverezhető. Ergonomikus fogantyúja megkönnyíti a szállítást. Tartozékai, köztük a résszívó és kárpitfej, a készüléken tárolhatók. Széles tartozékkínálattal rendelkezik.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 10/1 Adv: Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Fenntartható és robusztus: 45% újrahasznosított tartalom
Termelés: csökkentett nyersanyag- és energiafelhasználás. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást.
Szárazporszívó T 10/1 Adv: Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)
Rendkívül csendes: gyakorlatilag csendes működés, mindössze 52 dB(A)
Tökéletes nappali takarításhoz. Csökkentett zajterhelés még éjszaka is. Csökkenti az olyan kockázatokat, mint a stressz vagy a halláskárosodás.
Szárazporszívó T 10/1 Adv: Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
Ergonomikus, kompakt és felhasználóbarát kialakítás
Ergonomikus szállítás: testhez közel hordható. Ergonomikus hajlítás és kényelmes hordozó fogantyú. Helytakarékos és intelligens: egyszerű, gyors tárolás.
Hálózati kábel
  • Egyszerű és gyors hálózati kábelcsere előzetes tudás nélkül is.
  • A tisztítási folyamat zökkenőmentesen folytatható.
  • Elkerüli vagy csökkenti a szolgáltatási költségeket.
Kézi kábeltárolás
  • A tápkábel pillanatok alatt tárolható.
  • Időmegtakarítás: a kábel tárolása néhány másodperc alatt.
  • A tápkábel nem csavarodik meg, és mindig fel van tekerve.
Könnyű súly
  • Könnyű szállítás, akár egy kézzel is.
  • Könnyen szállítható lépcsőn és lépcsőn.
Felhasználóbarát működési koncepció
  • Nagy be-/kikapcsoló gomb.
  • Gyors és egyszerű kezelés lábbal vagy kézzel.
  • Praktikus parkolóhely a rendezett tároláshoz.
Állandó fő szűrőkosár
  • Tartós, robusztus és fenntartható. 
  • Gyapjúból készült.
  • Kézzel 30°C-on mosható és újrafelhasználható.
Átfogó tartozékválaszték
  • Padlófúvóka, parketta fúvóka, résfej és kárpitfej.
  • Kiváló minőségű gyapjú szűrőkosár és szűrőtáska.
  • Állítható magasságú, könnyű, teleszkópos szívócső alumíniumból.
Beépített tartozéktárolás
  • Résfúvóka és kárpitfúvóka: a gépfejben tárolva.
  • Helytakarékos tároló, mindig elérhető.
  • A gép és a tartozékok biztonságos és kényelmes szállítása.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 185 / 18
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 585
Tartálytérfogat (l) 10
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 12
Zajszint (dB (A)) 52
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,6
Csomagolási súly (kg) 10
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 430 x 255 x 370

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Antisztatikus, légáramlás-szabályozóval
  • Teleszkópos szívócső: 615 mm, 1007 mm
  • Teleszkópos szívócső, anyag: Alumínium
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Parkettafej
  • Kárpittisztító fej
  • Réstisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
  • Intelligens kábelvisszahúzó rendszer
  • Hálózati kábel: Standard
  • Összecsukható ergonomikus hordozó fogantyú
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 10/1 Adv
Szárazporszívó T 10/1 Adv
Szárazporszívó T 10/1 Adv

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Kemény padlók
  • Szőnyegpadlók
  • Nappali takarítás
Tartozékok
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