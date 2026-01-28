Sokoldalúan alkalmazható, és az alacsony (3,8 kg-os) súlyának köszönhetően könnyen szállítható, így a T 11/1 Classic száraz porszívó ideális választás azoknak a professzionális felhasználóknak, akiknek fontos a mobilitás felhasználás közben. A nagy, 11 literes tartállyal rendelkező, kompakt, belépő kategóriás készülék teljesítménye 850 W és 235 mbar / 23,5 kPa, ennek köszönhetően kiváló szívóteljesítményt biztosít, rövidebb idő alatt. A porszívó 61 dB(A) zajszinttel olyan csendesen működik, hogy nyugodtan használható a nap bármely szakában a zajérzékeny területeken, például kórházakban vagy szállodákban. Az ergonomikusan kialakított könyökcső garantálja a hosszú és fáradtságmentes használatot, akár lépcsők porszívózása közben is. A T 11/1 Classic masszív felépítése nemcsak a hosszú élettartamot biztosítja, hanem kialakításásnak köszönhetően billenésbiztos és ütközésvédelemmel ellátott. Praktikus kialakítása lehetővé teszi a tartozékok készüléken lévő tárolását, mint a szívócső és a padlótisztító fej. Flíz porzsák tartozik hozzá. Igény szerint nagy teljesítményű HEPA-14 szűrővel.