Szárazporszívó T 11/1 Classic
Alacsony tömeg, nagy szívóerő, masszív kialakítás: A T 11/1 Classic száraz porszívónk a professzionális felhasználók legfontosabb elvárásait egyesíti egy kompakt porszívóban.
Sokoldalúan alkalmazható, és az alacsony (3,8 kg-os) súlyának köszönhetően könnyen szállítható, így a T 11/1 Classic száraz porszívó ideális választás azoknak a professzionális felhasználóknak, akiknek fontos a mobilitás felhasználás közben. A nagy, 11 literes tartállyal rendelkező, kompakt, belépő kategóriás készülék teljesítménye 850 W és 235 mbar / 23,5 kPa, ennek köszönhetően kiváló szívóteljesítményt biztosít, rövidebb idő alatt. A porszívó 61 dB(A) zajszinttel olyan csendesen működik, hogy nyugodtan használható a nap bármely szakában a zajérzékeny területeken, például kórházakban vagy szállodákban. Az ergonomikusan kialakított könyökcső garantálja a hosszú és fáradtságmentes használatot, akár lépcsők porszívózása közben is. A T 11/1 Classic masszív felépítése nemcsak a hosszú élettartamot biztosítja, hanem kialakításásnak köszönhetően billenésbiztos és ütközésvédelemmel ellátott. Praktikus kialakítása lehetővé teszi a tartozékok készüléken lévő tárolását, mint a szívócső és a padlótisztító fej. Flíz porzsák tartozik hozzá. Igény szerint nagy teljesítményű HEPA-14 szűrővel.
Jellemzők és előnyök
Könnyű súly
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Kábelakasztó
Tartós és masszív kialakítás
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|11
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|61
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|3,9
|Csomagolási súly (kg)
|5,9
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|385 x 285 x 385
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag
- Kábelakasztó
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.