Szárazporszívó T 11/1 Classic

Alacsony tömeg, nagy szívóerő, masszív kialakítás: A T 11/1 Classic száraz porszívónk a professzionális felhasználók legfontosabb elvárásait egyesíti egy kompakt porszívóban.

Sokoldalúan alkalmazható, és az alacsony (3,8 kg-os) súlyának köszönhetően könnyen szállítható, így a T 11/1 Classic száraz porszívó ideális választás azoknak a professzionális felhasználóknak, akiknek fontos a mobilitás felhasználás közben. A nagy, 11 literes tartállyal rendelkező, kompakt, belépő kategóriás készülék teljesítménye 850 W és 235 mbar / 23,5 kPa, ennek köszönhetően kiváló szívóteljesítményt biztosít, rövidebb idő alatt. A porszívó 61 dB(A) zajszinttel olyan csendesen működik, hogy nyugodtan használható a nap bármely szakában a zajérzékeny területeken, például kórházakban vagy szállodákban. Az ergonomikusan kialakított könyökcső garantálja a hosszú és fáradtságmentes használatot, akár lépcsők porszívózása közben is. A T 11/1 Classic masszív felépítése nemcsak a hosszú élettartamot biztosítja, hanem kialakításásnak köszönhetően billenésbiztos és ütközésvédelemmel ellátott. Praktikus kialakítása lehetővé teszi a tartozékok készüléken lévő tárolását, mint a szívócső és a padlótisztító fej. Flíz porzsák tartozik hozzá. Igény szerint nagy teljesítményű HEPA-14 szűrővel.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 11/1 Classic: Könnyű súly
Könnyű súly
Szárazporszívó T 11/1 Classic: Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Szárazporszívó T 11/1 Classic: Kábelakasztó
Kábelakasztó
Tartós és masszív kialakítás
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 11
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 61
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 3,9
Csomagolási súly (kg) 5,9
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 385 x 285 x 385

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Kábelakasztó
  • Beépített tartozéktárolás
Alkalmazási területek
  • Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.