Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA
Higiénikus és gazdaságos: a T 11/1 Classic HEPA száraz porszívónk erős szívóteljesítménnyel, HEPA 14 szűrővel, minimális súllyal és nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkezik.
A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően, mely 99,995 %-ban megbízhatóan szűri meg a legapróbb szennyeződést, a T 11/1 Classic HEPA száraz porszívónk higiénás szempontból érzékeny területeken, pl. orvosi rendelőben vagy kórházban is megfelel a biztonsági előírásoknak. A szűrő még az olyan legkisebb részecskéket, mint a vírusokat, aeroszolokat és csírákat néhány mikrométeres tartományban is visszatartja, mely az EN 1822/2009 vizsgálati szabványnak megfelelően tanúsított. A masszív, tartós kialakítású porszívó teljesítménye: 850 W és 235 mbar / 23,5 kPa, így nem csak gazdaságos, hanem kiváló szívási eredményt garantál - nagyon alacsony, mindössze 61 dB(A) zajszint mellett. Ez azt jelenti, hogy a nap bármely szakában használható, még a zajérzékeny területeken is. A 11 literes tartálytérfogattal, a mindössze 4,2 kg-os súllyal, a praktikus fogantyúval és az ergonomikus kialakítású könyökcsővel a billenésbiztos T 11/1 Classic HEPA nagyon kompakt, könnyen szállítható és állandó, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. A kiegészítők, mint a szívócső és a padlótiszító fej, kényelmesen tárolható a porszívón. Flíz porzsák tartozik hozzá.
Jellemzők és előnyök
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrőMegfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,995% -os szűrési és elválasztási hatékonyság megszűri a legkisebb részecskéket. A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
Könnyű súlyKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka. Az alacsony zajszint védi a felhasználót.
Tartós és masszív kialakítás
- Könnyű és kényelmes szállítani valamint tárolni.
- Az ütköző megvédi a készüléket az ütközésektől és az ütésektől.
- Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (Ph/V/Hz)
|1 / 220 - 240 / 50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|11
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|61
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,3
|Csomagolási súly (kg)
|6,3
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|385 x 285 x 385
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag
- Kábelakasztó
- Beépített tartozéktárolás
Videók
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
- Egészségügy
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.