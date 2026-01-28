A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően, mely 99,995 %-ban megbízhatóan szűri meg a legapróbb szennyeződést, a T 11/1 Classic HEPA száraz porszívónk higiénás szempontból érzékeny területeken, pl. orvosi rendelőben vagy kórházban is megfelel a biztonsági előírásoknak. A szűrő még az olyan legkisebb részecskéket, mint a vírusokat, aeroszolokat és csírákat néhány mikrométeres tartományban is visszatartja, mely az EN 1822/2009 vizsgálati szabványnak megfelelően tanúsított. A masszív, tartós kialakítású porszívó teljesítménye: 850 W és 235 mbar / 23,5 kPa, így nem csak gazdaságos, hanem kiváló szívási eredményt garantál - nagyon alacsony, mindössze 61 dB(A) zajszint mellett. Ez azt jelenti, hogy a nap bármely szakában használható, még a zajérzékeny területeken is. A 11 literes tartálytérfogattal, a mindössze 4,2 kg-os súllyal, a praktikus fogantyúval és az ergonomikus kialakítású könyökcsővel a billenésbiztos T 11/1 Classic HEPA nagyon kompakt, könnyen szállítható és állandó, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. A kiegészítők, mint a szívócső és a padlótiszító fej, kényelmesen tárolható a porszívón. Flíz porzsák tartozik hozzá.