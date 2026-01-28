Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA

Higiénikus és gazdaságos: a T 11/1 Classic HEPA száraz porszívónk erős szívóteljesítménnyel, HEPA 14 szűrővel, minimális súllyal és nagyon jó ár-érték aránnyal rendelkezik.

A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően, mely 99,995 %-ban megbízhatóan szűri meg a legapróbb szennyeződést, a T 11/1 Classic HEPA száraz porszívónk higiénás szempontból érzékeny területeken, pl. orvosi rendelőben vagy kórházban is megfelel a biztonsági előírásoknak. A szűrő még az olyan legkisebb részecskéket, mint a vírusokat, aeroszolokat és csírákat néhány mikrométeres tartományban is visszatartja, mely az EN 1822/2009 vizsgálati szabványnak megfelelően tanúsított. A masszív, tartós kialakítású porszívó teljesítménye: 850 W és 235 mbar / 23,5 kPa, így nem csak gazdaságos, hanem kiváló szívási eredményt garantál - nagyon alacsony, mindössze 61 dB(A) zajszint mellett. Ez azt jelenti, hogy a nap bármely szakában használható, még a zajérzékeny területeken is. A 11 literes tartálytérfogattal, a mindössze 4,2 kg-os súllyal, a praktikus fogantyúval és az ergonomikus kialakítású könyökcsővel a billenésbiztos T 11/1 Classic HEPA nagyon kompakt, könnyen szállítható és állandó, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. A kiegészítők, mint a szívócső és a padlótiszító fej, kényelmesen tárolható a porszívón. Flíz porzsák tartozik hozzá.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA: Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Megfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,995% -os szűrési és elválasztási hatékonyság megszűri a legkisebb részecskéket. A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA: Könnyű súly
Könnyű súly
Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA: Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka. Az alacsony zajszint védi a felhasználót.
Tartós és masszív kialakítás
  • Könnyű és kényelmes szállítani valamint tárolni.
  • Az ütköző megvédi a készüléket az ütközésektől és az ütésektől.
  • Tartós, masszív, így nagyon gazdaságos eszköz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (Ph/V/Hz) 1 / 220 - 240 / 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 11
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 61
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,3
Csomagolási súly (kg) 6,3
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 385 x 285 x 385

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag
  • Kábelakasztó
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA

Videók

Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
  • Egészségügy
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.