Csomagban most -20% kedvezmény a teljes szettre

Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA Black Edition

Fenntartható és higiénikus: a T 11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívó 60%-ban újrahasznosított anyagokból* készült, kíméli az erőforrásokat, és lenyűgöző nagy szívóerejével, valamint HEPA 14 szűrőjével tűnik ki.

T11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívónk maga a fenntarthatóság és higiénia. 60%-ban újrahasznosított anyagokból* készült, így az előállításához szükséges energiafelhasználás jelentősen mérsékelt, és az értékes nyersanyagok felhasználása minimálisra csökken. A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően, mely 99,995 %-ban megbízhatóan szűri meg a legapróbb szennyeződést, a T11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívó higiéniai szempontból érzékeny területeken is tökéletesen bevethető! Szűrője még az olyan kisebb részecskéket is megszűri a néhány mikrométeres tartományban, mint a vírusok, aeroszolok és csírák. Hatékonyságát az EN 1822/2019 szabvány tanúsítja. Erős teljesítményének köszönhetően (850 W és 235 mbar/23,5 kPa) nem csak gazdaságos, hanem kiváló szívási eredményt is garantál, mindezt nagyon alacsony, 61 dB(A) zajszint mellett. Bármely napszakban használható tehát, még zajérzékeny területeken is. A 11 literes tartálytérfogattal, mindössze 4,2 kg-os súlyával, praktikus fogantyúval és az ergonomikus kialakítású könyökcsővel a billenésbiztos T11/1 Classic HEPA Re!Plast könnyen kezelhető, szállítható és hatékony, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. Kiegészítői, mint a szívócső és a padlótiszító fej, kényelmesen tárolhatók a porszívón. Alaptartozék egy flíz porzsák is.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagból
Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagból
Kevesebb nyersanyag és energia felhasználásával gyártják. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást. Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrő
Megfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,995% -os szűrési és elválasztási hatékonyság megszűri a legkisebb részecskéket. A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA Black Edition: Könnyű súly
Könnyű súly
Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
  • Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka.
  • Az alacsony zajszint védi a felhasználót.
Beépített tartozéktárolás
  • A gép biztonságosan és kényelmesen szállítható a tartozékokkal együtt.
  • A tápkábel egyszerűen és biztonságosan tárolható a kábelkampón.
  • A padlófúvóka egyszerűen és praktikusan tárolható a porszívón.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 11
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 61
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 6,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 385 x 285 x 385

* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
  • Kábelakasztó
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
  • Egészségügy
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.