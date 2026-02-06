T11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívónk maga a fenntarthatóság és higiénia. 60%-ban újrahasznosított anyagokból* készült, így az előállításához szükséges energiafelhasználás jelentősen mérsékelt, és az értékes nyersanyagok felhasználása minimálisra csökken. A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően, mely 99,995 %-ban megbízhatóan szűri meg a legapróbb szennyeződést, a T11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívó higiéniai szempontból érzékeny területeken is tökéletesen bevethető! Szűrője még az olyan kisebb részecskéket is megszűri a néhány mikrométeres tartományban, mint a vírusok, aeroszolok és csírák. Hatékonyságát az EN 1822/2019 szabvány tanúsítja. Erős teljesítményének köszönhetően (850 W és 235 mbar/23,5 kPa) nem csak gazdaságos, hanem kiváló szívási eredményt is garantál, mindezt nagyon alacsony, 61 dB(A) zajszint mellett. Bármely napszakban használható tehát, még zajérzékeny területeken is. A 11 literes tartálytérfogattal, mindössze 4,2 kg-os súlyával, praktikus fogantyúval és az ergonomikus kialakítású könyökcsővel a billenésbiztos T11/1 Classic HEPA Re!Plast könnyen kezelhető, szállítható és hatékony, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. Kiegészítői, mint a szívócső és a padlótiszító fej, kényelmesen tárolhatók a porszívón. Alaptartozék egy flíz porzsák is.