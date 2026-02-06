Szárazporszívó T 11/1 Classic HEPA Black Edition
Fenntartható és higiénikus: a T 11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívó 60%-ban újrahasznosított anyagokból* készült, kíméli az erőforrásokat, és lenyűgöző nagy szívóerejével, valamint HEPA 14 szűrőjével tűnik ki.
T11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívónk maga a fenntarthatóság és higiénia. 60%-ban újrahasznosított anyagokból* készült, így az előállításához szükséges energiafelhasználás jelentősen mérsékelt, és az értékes nyersanyagok felhasználása minimálisra csökken. A HEPA 14 szűrőnek köszönhetően, mely 99,995 %-ban megbízhatóan szűri meg a legapróbb szennyeződést, a T11/1 Classic HEPA Re!Plast szárazporszívó higiéniai szempontból érzékeny területeken is tökéletesen bevethető! Szűrője még az olyan kisebb részecskéket is megszűri a néhány mikrométeres tartományban, mint a vírusok, aeroszolok és csírák. Hatékonyságát az EN 1822/2019 szabvány tanúsítja. Erős teljesítményének köszönhetően (850 W és 235 mbar/23,5 kPa) nem csak gazdaságos, hanem kiváló szívási eredményt is garantál, mindezt nagyon alacsony, 61 dB(A) zajszint mellett. Bármely napszakban használható tehát, még zajérzékeny területeken is. A 11 literes tartálytérfogattal, mindössze 4,2 kg-os súlyával, praktikus fogantyúval és az ergonomikus kialakítású könyökcsővel a billenésbiztos T11/1 Classic HEPA Re!Plast könnyen kezelhető, szállítható és hatékony, fáradtságmentes munkát tesz lehetővé. Kiegészítői, mint a szívócső és a padlótiszító fej, kényelmesen tárolhatók a porszívón. Alaptartozék egy flíz porzsák is.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagbólKevesebb nyersanyag és energia felhasználásával gyártják. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást. Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Nagyon hatékony HEPA 14 szűrőMegfelel a legmagasabb szintű biztonsági előírásoknak a higiéniailag érzékeny területeken. A magas, 99,995% -os szűrési és elválasztási hatékonyság megszűri a legkisebb részecskéket. A DIN EN 1822: 2019 szabvány szerint tanúsítvánnyal rendelkezik.
Könnyű súlyKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
- Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka.
- Az alacsony zajszint védi a felhasználót.
Beépített tartozéktárolás
- A gép biztonságosan és kényelmesen szállítható a tartozékokkal együtt.
- A tápkábel egyszerűen és biztonságosan tárolható a kábelkampón.
- A padlófúvóka egyszerűen és praktikusan tárolható a porszívón.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|11
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|61
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|6,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|385 x 285 x 385
* Minden alkatrész műanyag, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- HEPA-szűrő típusa: HEPA 14 szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Kábelakasztó
- Beépített tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Sokoldalú, és a magas higiéniai követelményeket támasztó helyeken is használható
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
- Egészségügy
Tartozékok
Alkatrész kereső
Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.