Szárazporszívó T 11/1 Classic Re!Plast

A Kärcher T 11/1 Classic Re!Plast szárazporszívó. Tartós és környezetbarát modell, amely 60%-ban újrahasznosított anyagból készül, miközben megbízható és erős szívóteljesítményt nyújt.

A Kärcher T 11/1 Classic Re!Plast szárazporszívó 60%-ban újrahasznosított anyagból készül, így fenntartható és gazdaságos megoldást kínál. 850 W teljesítménye és 23,5 kPa szívóereje hatékony tisztítást biztosít, alacsony, 61 dB(A) zajszint mellett. Kompakt, 11 literes tartályú kialakítása stabil és könnyen kezelhető, súlya mindössze 4 kg. Ergonomikus fogantyúja és tartozéktárolása megkönnyíti a használatot. A szállítási terjedelem gyapjú porzsákot tartalmaz.

Jellemzők és előnyök
Szárazporszívó T 11/1 Classic Re!Plast: Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagból
Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagból
Kevesebb nyersanyag és energia felhasználásával gyártják. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást. Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Szárazporszívó T 11/1 Classic Re!Plast: Könnyű súly
Könnyű súly
Könnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Szárazporszívó T 11/1 Classic Re!Plast: Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)
Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka. Az alacsony zajszint védi a felhasználót.
Beépített tartozéktárolás
  • A gép biztonságosan és kényelmesen szállítható a tartozékokkal együtt.
  • A tápkábel egyszerűen és biztonságosan tárolható a kábelkampón.
  • A padlófúvóka egyszerűen és praktikusan tárolható a porszívón.
Kábelakasztó
  • A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.
Specifikációk

Műszaki adatok

Fázisok száma (Ph) 1
Tápfeszültség (V) 220 - 240
Frekvencia (Hz) 50 - 60
Vákuum (mbar/kPa) 235 / 23,5
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 11
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 7,5
Zajszint (dB (A)) 61
Szín fekete
Súly kiegészítők nélkül (kg) 4,2
Csomagolási súly (kg) 5,8
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 385 x 285 x 385

¹⁾ Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.

A csomag tartalma

  • Szívótömlő hossza: 2 m
  • Könyök: Műanyag
  • Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
  • Szívócsövek hossza: 350 mm
  • Szívócsövek anyaga: Műanyag
  • Átkapcsolható padlótisztító fej
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Motorvédő szűrő
  • Állandó szűrőkosár: Flíz

Felszereltség

  • Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
  • Kábelakasztó
  • Beépített tartozéktárolás
Szárazporszívó T 11/1 Classic Re!Plast
Alkalmazási területek
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
  • Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
  • Szőnyegpadlók
Tartozékok
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