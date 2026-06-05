A Kärcher T 11/1 Classic Re!Plast szárazporszívó 60%-ban újrahasznosított anyagból készül, így fenntartható és gazdaságos megoldást kínál. 850 W teljesítménye és 23,5 kPa szívóereje hatékony tisztítást biztosít, alacsony, 61 dB(A) zajszint mellett. Kompakt, 11 literes tartályú kialakítása stabil és könnyen kezelhető, súlya mindössze 4 kg. Ergonomikus fogantyúja és tartozéktárolása megkönnyíti a használatot. A szállítási terjedelem gyapjú porzsákot tartalmaz.