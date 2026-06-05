Szárazporszívó T 11/1 Classic Re!Plast
A Kärcher T 11/1 Classic Re!Plast szárazporszívó. Tartós és környezetbarát modell, amely 60%-ban újrahasznosított anyagból készül, miközben megbízható és erős szívóteljesítményt nyújt.
A Kärcher T 11/1 Classic Re!Plast szárazporszívó 60%-ban újrahasznosított anyagból készül, így fenntartható és gazdaságos megoldást kínál. 850 W teljesítménye és 23,5 kPa szívóereje hatékony tisztítást biztosít, alacsony, 61 dB(A) zajszint mellett. Kompakt, 11 literes tartályú kialakítása stabil és könnyen kezelhető, súlya mindössze 4 kg. Ergonomikus fogantyúja és tartozéktárolása megkönnyíti a használatot. A szállítási terjedelem gyapjú porzsákot tartalmaz.
Jellemzők és előnyök
Fenntartható, innovatív kialakítás 60%-ban újrahasznosított anyagbólKevesebb nyersanyag és energia felhasználásával gyártják. Az újrahasznosított anyagok használata csökkenti a CO₂-kibocsátást. Innovatív, masszív és gazdaságos gép hosszú távra tervezve.
Könnyű súlyKönnyedén, akár egy kézzel is mozgatható szegélyeken és lépcsőkön is. Kisebb súly, azonos tartálytérfogat - a versenytársakhoz képest. Hosszú, fáradságmentes munkavégzést tesz lehetővé.
Nagyon alacsony zajszint, 61dB(A)Ideális zajérzékeny területeken és éjszaka. Az alacsony zajszint védi a felhasználót.
Beépített tartozéktárolás
- A gép biztonságosan és kényelmesen szállítható a tartozékokkal együtt.
- A tápkábel egyszerűen és biztonságosan tárolható a kábelkampón.
- A padlófúvóka egyszerűen és praktikusan tárolható a porszívón.
Kábelakasztó
- A tápkábel mindig biztonságosan tárolható a szállításhoz.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Fázisok száma (Ph)
|1
|Tápfeszültség (V)
|220 - 240
|Frekvencia (Hz)
|50 - 60
|Vákuum (mbar/kPa)
|235 / 23,5
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|11
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|7,5
|Zajszint (dB (A))
|61
|Szín
|fekete
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|4,2
|Csomagolási súly (kg)
|5,8
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|385 x 285 x 385
¹⁾ Minden műanyag alkatrész, a tartozékok kivételével.
A csomag tartalma
- Szívótömlő hossza: 2 m
- Könyök: Műanyag
- Szívócsövek mennyisége: 3 Darab(ok)
- Szívócsövek hossza: 350 mm
- Szívócsövek anyaga: Műanyag
- Átkapcsolható padlótisztító fej
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Motorvédő szűrő
- Állandó szűrőkosár: Flíz
Felszereltség
- Tartály anyaga: Műanyag újrahasznosított anyagból
- Kábelakasztó
- Beépített tartozéktárolás
Alkalmazási területek
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
- Minden kemény felülethez mint pl.: csempék, természetes kövek, PVC, linóleum
- Szőnyegpadlók
Tartozékok
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