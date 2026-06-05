A Kärcher T 15/1 Adv szárazporszívó 45%-ban újrahasznosított anyagból készül, így fenntartható és energiahatékony megoldást kínál. Erőteljes szívóereje mellett rendkívül halk működés (52 dB[A]) és masszív kialakítás jellemzi. A 15 literes tartály, a stabil felépítés és a strapabíró alkatrészek hosszú élettartamot biztosítanak. Az ergonomikus, összecsukható hordozófogantyú megkönnyíti a szállítást. A készülék jól manőverezhető és dőlésbiztos. A tartozékok – például rés- és kárpitfúvóka – mindig kéznél vannak a beépített tárolónak köszönhetően. A szállítási csomag gazdag tartozékkínálatot tartalmaz a sokoldalú felhasználás érdekében.