Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp

Az első professzionális akkumulátoros, kefés, álló porszívó minden szőnyegre és kemény felületre: a CV 30/2 Bp. Automatikus padlóérzékelővel, alacsony hasmagassággal és kefés tisztítási funkcióval.

A CV 30/2 Bp, 3 literes tartálykapacitással, az első akkumulátoros, álló, kefés porszívó minden szőnyeg és kemény felület professzionális tisztítására. Az automatikus padlóérzékelésnek köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a padlóburkolathoz. A nagy teljesítményű kefe alaposan megtisztítja a textilpadlók szálait, és láthatóan kiegyenesíti azokat. A kompakt és manőverezhető, akkumulátoros, álló, kefés porszívó a különösen alacsony hasmagasságának köszönhetően könnyedén tisztít ágyak és egyéb bútorok alatt. Ezáltal tökéletesen alkalmas az épülettakarításban vagy a szállodaiparban dolgozó takarítók számára. További előnye: gyors és higiénikus hengerkefe-öntisztító funkció. A hengerkefe által felszedett hajszálakat a lábkapcsoló segítségével leválasztja, a maradékot pedig automatikusan felporszívózza. Az akkumulátoros CV 30/2 Bp álló kefés porszívó nagyon felhasználóbarát kialakítású, innovatív fogantyúval rendelkezik: ON/OFF kapcsoló, eco!efficiency üzemmód és LED kijelző a hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzésével. Kérjük, megrendeléskor vegye figyelembe, hogy ehhez a változathoz a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni. A rendkívül hatékony HEPA-14 szűrő opcionálisan rendelhető.

Jellemzők és előnyök
Automatikus padlóérzékelés
A tisztítási teljesítmény automatikus hozzáigazítása az adott felülethez. Kiváló tisztítási eredmények textil és kemény padlókon.
Hengerkefe öntisztító funkció lábkapcsolóval
A kefe által felszedett hajszálak szétválnak és felporszívózódnak. Gyors, hatékony tisztítás a hengerkefe eltávolítása nélkül. A hengerkefe érintésmentes és ezért különösen higiénikus tisztítása.
Multifunkciós, innovatív fogantyú LED kijelzővel
Ergonomikus ON/OFF kapcsolóval. eco!efficiency üzemmóddal: meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, csökkenti a működési zajt. LED kijelző az akkumulátor hátralévő üzemidejének praktikus kijelzésével.
Kompakt kialakítás nagyon alacsony hasmagassággal
  • A rugalmas, függőlegesen felálló kefés porszívó laposan a padlóra igazítható.
  • Lehetővé teszi az ágyak és egyéb bútorok alatti könnyed porszívózást.
36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor platform
  • Kompatibilis az összes 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorral és Battery Power akkumulátorral.
  • Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Vákuum (mbar/kPa) 187 / 18,7
Légáramlás (l / s) 34
Névleges teljesítmény (W) 420
Zajszint (dB (A)) 64
Tartálytérfogat (l) 3
Munkaszélesség (cm) 30
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 67 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 47 (7,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 68
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,5
Csomagolási súly (kg) 9,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 310 x 1150

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Hengerkefe keménysége: közepesen puha
  • Hengerkefe mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Hengerkefe színe: fekete
  • Kivehető szívócső
  • Nyújtható szívótömlő

Felszereltség

  • Porzsák anyaga: Flíz
Alkalmazási területek
  • Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
  • A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
