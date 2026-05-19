Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp
Az első professzionális akkumulátoros, kefés, álló porszívó minden szőnyegre és kemény felületre: a CV 30/2 Bp. Automatikus padlóérzékelővel, alacsony hasmagassággal és kefés tisztítási funkcióval.
A CV 30/2 Bp, 3 literes tartálykapacitással, az első akkumulátoros, álló, kefés porszívó minden szőnyeg és kemény felület professzionális tisztítására. Az automatikus padlóérzékelésnek köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a padlóburkolathoz. A nagy teljesítményű kefe alaposan megtisztítja a textilpadlók szálait, és láthatóan kiegyenesíti azokat. A kompakt és manőverezhető, akkumulátoros, álló, kefés porszívó a különösen alacsony hasmagasságának köszönhetően könnyedén tisztít ágyak és egyéb bútorok alatt. Ezáltal tökéletesen alkalmas az épülettakarításban vagy a szállodaiparban dolgozó takarítók számára. További előnye: gyors és higiénikus hengerkefe-öntisztító funkció. A hengerkefe által felszedett hajszálakat a lábkapcsoló segítségével leválasztja, a maradékot pedig automatikusan felporszívózza. Az akkumulátoros CV 30/2 Bp álló kefés porszívó nagyon felhasználóbarát kialakítású, innovatív fogantyúval rendelkezik: ON/OFF kapcsoló, eco!efficiency üzemmód és LED kijelző a hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzésével. Kérjük, megrendeléskor vegye figyelembe, hogy ehhez a változathoz a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni. A rendkívül hatékony HEPA-14 szűrő opcionálisan rendelhető.
Jellemzők és előnyök
Automatikus padlóérzékelésA tisztítási teljesítmény automatikus hozzáigazítása az adott felülethez. Kiváló tisztítási eredmények textil és kemény padlókon.
Hengerkefe öntisztító funkció lábkapcsolóvalA kefe által felszedett hajszálak szétválnak és felporszívózódnak. Gyors, hatékony tisztítás a hengerkefe eltávolítása nélkül. A hengerkefe érintésmentes és ezért különösen higiénikus tisztítása.
Multifunkciós, innovatív fogantyú LED kijelzővelErgonomikus ON/OFF kapcsolóval. eco!efficiency üzemmóddal: meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, csökkenti a működési zajt. LED kijelző az akkumulátor hátralévő üzemidejének praktikus kijelzésével.
Kompakt kialakítás nagyon alacsony hasmagassággal
- A rugalmas, függőlegesen felálló kefés porszívó laposan a padlóra igazítható.
- Lehetővé teszi az ágyak és egyéb bútorok alatti könnyed porszívózást.
36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor platform
- Kompatibilis az összes 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorral és Battery Power akkumulátorral.
- Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Vákuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Légáramlás (l / s)
|34
|Névleges teljesítmény (W)
|420
|Zajszint (dB (A))
|64
|Tartálytérfogat (l)
|3
|Munkaszélesség (cm)
|30
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 67 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 47 (7,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,5
|Csomagolási súly (kg)
|9,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 310 x 1150
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Hengerkefe keménysége: közepesen puha
- Hengerkefe mennyisége: 1 Darab(ok)
- Hengerkefe színe: fekete
- Kivehető szívócső
- Nyújtható szívótömlő
Felszereltség
- Porzsák anyaga: Flíz
Alkalmazási területek
- Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
- A keménypadlótól a szőnyegpadlóig minden felület alaposan tisztán tartható - egészen a sarkokig.
