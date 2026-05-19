A CV 30/2 Bp, 3 literes tartálykapacitással, az első akkumulátoros, álló, kefés porszívó minden szőnyeg és kemény felület professzionális tisztítására. Az automatikus padlóérzékelésnek köszönhetően tökéletesen alkalmazkodik a padlóburkolathoz. A nagy teljesítményű kefe alaposan megtisztítja a textilpadlók szálait, és láthatóan kiegyenesíti azokat. A kompakt és manőverezhető, akkumulátoros, álló, kefés porszívó a különösen alacsony hasmagasságának köszönhetően könnyedén tisztít ágyak és egyéb bútorok alatt. Ezáltal tökéletesen alkalmas az épülettakarításban vagy a szállodaiparban dolgozó takarítók számára. További előnye: gyors és higiénikus hengerkefe-öntisztító funkció. A hengerkefe által felszedett hajszálakat a lábkapcsoló segítségével leválasztja, a maradékot pedig automatikusan felporszívózza. Az akkumulátoros CV 30/2 Bp álló kefés porszívó nagyon felhasználóbarát kialakítású, innovatív fogantyúval rendelkezik: ON/OFF kapcsoló, eco!efficiency üzemmód és LED kijelző a hátralévő akkumulátor-üzemidő kijelzésével. Kérjük, megrendeléskor vegye figyelembe, hogy ehhez a változathoz a nagy teljesítményű Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni. A rendkívül hatékony HEPA-14 szűrő opcionálisan rendelhető.