Alapfelszereltségként extra felületi fúvókával: A professzionális, akkumulátoros, álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv kiváló tisztítási eredménnyel és felhasználóbarátsággal nyűgöz le. A kompakt, 3 literes akkumulátoros, álló, kefe típusú porszívó az automatikus padlóérzékelésnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik minden szőnyeghez és kemény felülethez. A textil padlók szálait megtisztítják és kiegyenesítik. Alacsony hasmagasságával az akkumulátoros és mozgatható, álló, kefe típusú porszívó tökéletes az épületek takarítóinak, vagy a szállodai szektorban az ágyak és egyéb felszerelések alatti takarításhoz. Szintén praktikus: a gyors és higiénikus hengerkefe öntisztító funkció, amely kényelmesen, lábkapcsolóval aktiválható. A hengerkefével felszedett szőrszálakat a rendszer szétválasztja, a többit automatikusan felporszívózza. A BE/KI kapcsoló, az eco!efficiency mód és az innovatív fogantyún az akkumulátor hátralévő üzemidejének LED-kijelzője teljessé teszi a gépet. Rendeléskor vegye figyelembe, hogy a CV 30/2 Bp Adv-hez az erős Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni. A rendkívül hatékony HEPA-14 szűrő opcionálisan elérhető.