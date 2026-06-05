Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv

Automatikus padlóérzékelés, kefetisztító funkció, alacsony hasmagasság és felületi fúvóka: A CV 30/2 Bp Adv az első elemes, álló, kefe típusú porszívó minden szőnyegre és kemény felületre.

Alapfelszereltségként extra felületi fúvókával: A professzionális, akkumulátoros, álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv kiváló tisztítási eredménnyel és felhasználóbarátsággal nyűgöz le. A kompakt, 3 literes akkumulátoros, álló, kefe típusú porszívó az automatikus padlóérzékelésnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik minden szőnyeghez és kemény felülethez. A textil padlók szálait megtisztítják és kiegyenesítik. Alacsony hasmagasságával az akkumulátoros és mozgatható, álló, kefe típusú porszívó tökéletes az épületek takarítóinak, vagy a szállodai szektorban az ágyak és egyéb felszerelések alatti takarításhoz. Szintén praktikus: a gyors és higiénikus hengerkefe öntisztító funkció, amely kényelmesen, lábkapcsolóval aktiválható. A hengerkefével felszedett szőrszálakat a rendszer szétválasztja, a többit automatikusan felporszívózza. A BE/KI kapcsoló, az eco!efficiency mód és az innovatív fogantyún az akkumulátor hátralévő üzemidejének LED-kijelzője teljessé teszi a gépet. Rendeléskor vegye figyelembe, hogy a CV 30/2 Bp Adv-hez az erős Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni. A rendkívül hatékony HEPA-14 szűrő opcionálisan elérhető.

Jellemzők és előnyök
Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv: Automatikus padlóérzékelés
Automatikus padlóérzékelés
A tisztítási teljesítmény automatikus hozzáigazítása az adott felülethez. Kiváló tisztítási eredmények textil és kemény padlókon.
Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv: Hengerkefe öntisztító funkció lábkapcsolóval
Hengerkefe öntisztító funkció lábkapcsolóval
A kefe által felszedett hajszálak szétválnak és felporszívózódnak. Gyors, hatékony tisztítás a hengerkefe eltávolítása nélkül. A hengerkefe érintésmentes és ezért különösen higiénikus tisztítása.
Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv: Sokoldalú kiegészítők
Sokoldalú kiegészítők
Rugalmas felületi fúvóka padlótisztításhoz, szekrényeken és fej feletti munkákhoz. Praktikus kárpitos fúvóka és résfúvóka.
Multifunkciós, innovatív fogantyú LED kijelzővel
  • Ergonomikus ON/OFF kapcsolóval.
  • eco!efficiency üzemmóddal: meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, csökkenti a működési zajt.
  • LED kijelző az akkumulátor hátralévő üzemidejének praktikus kijelzésével.
Kompakt kialakítás nagyon alacsony hasmagassággal
  • A rugalmas, függőlegesen felálló kefés porszívó laposan a padlóra igazítható.
  • Lehetővé teszi az ágyak és egyéb bútorok alatti könnyed porszívózást.
36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor platform
  • Kompatibilis az összes 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorral és Battery Power akkumulátorral.
  • Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
Specifikációk

Műszaki adatok

Akkumulátorplatform 36 V-os akkumulátor-platform
Vákuum (mbar/kPa) 187 / 18,7
Légáramlás (l / s) 34
Névleges teljesítmény (W) 420
Zajszint (dB (A)) 64
Tartálytérfogat (l) 3
Munkaszélesség (cm) 30
Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok)) 1
Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²) 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min) eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 67 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 47 (7,5 Ah)
Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min) 44 / 68
Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz) 100 - 240 / 50 - 60
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 6,5
Csomagolási súly (kg) 9,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 260 x 310 x 1150

A csomag tartalma

  • Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Felületi fúvóka
  • Hengerkefe keménysége: közepesen puha
  • Hengerkefe mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Hengerkefe színe: fekete
  • Kivehető szívócső
  • Nyújtható szívótömlő

Felszereltség

  • Porzsák anyaga: Flíz
Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv
Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv
Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv

Videók

Alkalmazási területek
  • Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
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