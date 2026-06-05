Akkumulátoros álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv
Automatikus padlóérzékelés, kefetisztító funkció, alacsony hasmagasság és felületi fúvóka: A CV 30/2 Bp Adv az első elemes, álló, kefe típusú porszívó minden szőnyegre és kemény felületre.
Alapfelszereltségként extra felületi fúvókával: A professzionális, akkumulátoros, álló kefés porszívó CV 30/2 Bp Adv kiváló tisztítási eredménnyel és felhasználóbarátsággal nyűgöz le. A kompakt, 3 literes akkumulátoros, álló, kefe típusú porszívó az automatikus padlóérzékelésnek köszönhetően tökéletesen illeszkedik minden szőnyeghez és kemény felülethez. A textil padlók szálait megtisztítják és kiegyenesítik. Alacsony hasmagasságával az akkumulátoros és mozgatható, álló, kefe típusú porszívó tökéletes az épületek takarítóinak, vagy a szállodai szektorban az ágyak és egyéb felszerelések alatti takarításhoz. Szintén praktikus: a gyors és higiénikus hengerkefe öntisztító funkció, amely kényelmesen, lábkapcsolóval aktiválható. A hengerkefével felszedett szőrszálakat a rendszer szétválasztja, a többit automatikusan felporszívózza. A BE/KI kapcsoló, az eco!efficiency mód és az innovatív fogantyún az akkumulátor hátralévő üzemidejének LED-kijelzője teljessé teszi a gépet. Rendeléskor vegye figyelembe, hogy a CV 30/2 Bp Adv-hez az erős Kärcher Battery Power+ akkumulátort és a kompatibilis akkumulátortöltőt külön kell megrendelni. A rendkívül hatékony HEPA-14 szűrő opcionálisan elérhető.
Jellemzők és előnyök
Automatikus padlóérzékelésA tisztítási teljesítmény automatikus hozzáigazítása az adott felülethez. Kiváló tisztítási eredmények textil és kemény padlókon.
Hengerkefe öntisztító funkció lábkapcsolóvalA kefe által felszedett hajszálak szétválnak és felporszívózódnak. Gyors, hatékony tisztítás a hengerkefe eltávolítása nélkül. A hengerkefe érintésmentes és ezért különösen higiénikus tisztítása.
Sokoldalú kiegészítőkRugalmas felületi fúvóka padlótisztításhoz, szekrényeken és fej feletti munkákhoz. Praktikus kárpitos fúvóka és résfúvóka.
Multifunkciós, innovatív fogantyú LED kijelzővel
- Ergonomikus ON/OFF kapcsolóval.
- eco!efficiency üzemmóddal: meghosszabbítja az akkumulátor üzemidejét, csökkenti a működési zajt.
- LED kijelző az akkumulátor hátralévő üzemidejének praktikus kijelzésével.
Kompakt kialakítás nagyon alacsony hasmagassággal
- A rugalmas, függőlegesen felálló kefés porszívó laposan a padlóra igazítható.
- Lehetővé teszi az ágyak és egyéb bútorok alatti könnyed porszívózást.
36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátor platform
- Kompatibilis az összes 36 V-os Kärcher Battery Power+ akkumulátorral és Battery Power akkumulátorral.
- Az akkumulátor szükség esetén gyorsan áttehető más gépekbe.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Akkumulátorplatform
|36 V-os akkumulátor-platform
|Vákuum (mbar/kPa)
|187 / 18,7
|Légáramlás (l / s)
|34
|Névleges teljesítmény (W)
|420
|Zajszint (dB (A))
|64
|Tartálytérfogat (l)
|3
|Munkaszélesség (cm)
|30
|Szükséges akkumulátorok száma (Darab(ok))
|1
|Teljesítmény akkumulátortöltésenként (m²)
|200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah)
|Üzemidő akkumulátortöltésenként (/min)
|eco!efficiency üzemmód: / max. 50 (6,0 Ah) Power üzemmód: / max. 32 (6,0 Ah) eco!efficiency üzemmód: / max. 67 (7,5 Ah) Power üzemmód: / max. 47 (7,5 Ah)
|Akkumulátor töltési ideje gyorstöltővel 80% / 100% (min)
|44 / 68
|Tápegység az akkumulátortöltőhöz (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|6,5
|Csomagolási súly (kg)
|9,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|260 x 310 x 1150
A csomag tartalma
- Változat: Az akkumulátort és a töltőt nem tartalmazza
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Felületi fúvóka
- Hengerkefe keménysége: közepesen puha
- Hengerkefe mennyisége: 1 Darab(ok)
- Hengerkefe színe: fekete
- Kivehető szívócső
- Nyújtható szívótömlő
Felszereltség
- Porzsák anyaga: Flíz
Videók
Alkalmazási területek
- Különösen ajánlott épülettisztításhoz és a szállodai szektorban való használatra.
Tartozékok
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