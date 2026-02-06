Álló kefés porszívó CV 48/2 Adv

Álló kefés CV 48/2 Adv porszívónk kiváló ár-érték aránnyal, magas ergonómiai kényelemmel, egyszerű kezelhetőséggel és nagy területteljesítménnyel nyűgöz le.

A CV 48/2 Adv álló kefés porszívóval Ön optimális helyzetben van a kiskereskedelemben, a szállodaiparban, az éttermekben, az irodákban, a középületekben vagy a bemutatótermekben végzett intenzív takarításhoz. A gép extra nagy munkaszélessége nagy területek hatékony, gyors és eredményes tisztítását teszi lehetővé. A közvetlenül a gépbe integrált tartozékok garantálják, hogy a széleket vagy a kis fülkéket is figyelembe lehet venni, míg egy optikai kefebeállító segédeszköz biztosítja a kefe és a szálak magasságának pontos összehangolását. Az olyan okos megoldások, mint a strapabíró Gleitflex tápkábel gyorscsere-rendszere, a szerszám nélküli kefecsere vagy a szabadalmaztatott kiürítő - rendszer a rendkívül szakadásálló fleece porzsákok szinte pormentes cseréjéhez, kiemelik ennek a nagyon könnyen kezelhető gépnek a felhasználóbarát jellegét. A CV 48/2 Adv az ergonómiai jellemzőivel is lenyűgöző. A kis súly például hosszú munkaidőt tesz lehetővé, indokolatlan erőfeszítés nélkül.

Jellemzők és előnyök
Álló kefés porszívó CV 48/2 Adv: Kijelző
Kijelző
Vizuális jelzés a hengerkefe magasságának beállításához. A hengerkefe különböző szőnyegszálmagassághoz állítható. Optimalizált hengerkefe magasságállítás az optimális tisztítási eredmények érdekében.
Álló kefés porszívó CV 48/2 Adv: Gyorscserélő rendszer a Glideflex tápkábelhez
Gyorscserélő rendszer a Glideflex tápkábelhez
Különösen rugalmas, erős, hosszú élettartamú Glideflex tápkábel. Könnyen cserélhető, és nem igényel előzetes ismereteket. Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.
Álló kefés porszívó CV 48/2 Adv: Rugalmas és hatékony tisztítási lehetőség
Rugalmas és hatékony tisztítási lehetőség
A nyújtható szívótömlő könnyen eltávolítható, ami azt jelenti, hogy a dugulások gyorsan és könnyedén megszüntethetők.
Szerszám nélküli kefecsere
  • Szerszám nélkül pillanatok alatt cserélhető hengerkefe
  • Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.
Specifikációk

Műszaki adatok

Tápfeszültség (V) 220 / 240
Frekvencia (Hz) 50 / 60
Munkaszélesség (cm) 48
Vákuum (mbar/kPa) 200 / 20
Légáramlás (l / s) 40
Névleges teljesítmény (W) 850
Tartálytérfogat (l) 5,5
Standard névleges átmérő ( ) ID 35
Kábelhossz (m) 12
Zajszint (dB (A)) 65
Kefemotor teljesítménye (W) 150
Szín antracit
Súly kiegészítők nélkül (kg) 9,1
Csomagolási súly (kg) 13,4
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 370 x 485 x 1215

A csomag tartalma

  • Réstisztító fej
  • Kárpittisztító fej
  • Kivehető szívócső
  • Nyújtható szívótömlő
  • Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
  • Porzsák anyaga: Flíz
  • Kefehenger, standard: 1 Darab(ok)

Felszereltség

  • Szűrőállapot-kijelző
  • Hálózati kábel: Rugalmas
  • Fogantyú
  • Állítható magasságú markolat
Alkalmazási területek
  • Szőnyegpadlók
  • Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
