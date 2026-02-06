A CV 48/2 Adv álló kefés porszívóval Ön optimális helyzetben van a kiskereskedelemben, a szállodaiparban, az éttermekben, az irodákban, a középületekben vagy a bemutatótermekben végzett intenzív takarításhoz. A gép extra nagy munkaszélessége nagy területek hatékony, gyors és eredményes tisztítását teszi lehetővé. A közvetlenül a gépbe integrált tartozékok garantálják, hogy a széleket vagy a kis fülkéket is figyelembe lehet venni, míg egy optikai kefebeállító segédeszköz biztosítja a kefe és a szálak magasságának pontos összehangolását. Az olyan okos megoldások, mint a strapabíró Gleitflex tápkábel gyorscsere-rendszere, a szerszám nélküli kefecsere vagy a szabadalmaztatott kiürítő - rendszer a rendkívül szakadásálló fleece porzsákok szinte pormentes cseréjéhez, kiemelik ennek a nagyon könnyen kezelhető gépnek a felhasználóbarát jellegét. A CV 48/2 Adv az ergonómiai jellemzőivel is lenyűgöző. A kis súly például hosszú munkaidőt tesz lehetővé, indokolatlan erőfeszítés nélkül.