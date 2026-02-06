Álló kefés porszívó CV 48/2 Adv
Álló kefés CV 48/2 Adv porszívónk kiváló ár-érték aránnyal, magas ergonómiai kényelemmel, egyszerű kezelhetőséggel és nagy területteljesítménnyel nyűgöz le.
A CV 48/2 Adv álló kefés porszívóval Ön optimális helyzetben van a kiskereskedelemben, a szállodaiparban, az éttermekben, az irodákban, a középületekben vagy a bemutatótermekben végzett intenzív takarításhoz. A gép extra nagy munkaszélessége nagy területek hatékony, gyors és eredményes tisztítását teszi lehetővé. A közvetlenül a gépbe integrált tartozékok garantálják, hogy a széleket vagy a kis fülkéket is figyelembe lehet venni, míg egy optikai kefebeállító segédeszköz biztosítja a kefe és a szálak magasságának pontos összehangolását. Az olyan okos megoldások, mint a strapabíró Gleitflex tápkábel gyorscsere-rendszere, a szerszám nélküli kefecsere vagy a szabadalmaztatott kiürítő - rendszer a rendkívül szakadásálló fleece porzsákok szinte pormentes cseréjéhez, kiemelik ennek a nagyon könnyen kezelhető gépnek a felhasználóbarát jellegét. A CV 48/2 Adv az ergonómiai jellemzőivel is lenyűgöző. A kis súly például hosszú munkaidőt tesz lehetővé, indokolatlan erőfeszítés nélkül.
Jellemzők és előnyök
KijelzőVizuális jelzés a hengerkefe magasságának beállításához. A hengerkefe különböző szőnyegszálmagassághoz állítható. Optimalizált hengerkefe magasságállítás az optimális tisztítási eredmények érdekében.
Gyorscserélő rendszer a Glideflex tápkábelhezKülönösen rugalmas, erős, hosszú élettartamú Glideflex tápkábel. Könnyen cserélhető, és nem igényel előzetes ismereteket. Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.
Rugalmas és hatékony tisztítási lehetőségA nyújtható szívótömlő könnyen eltávolítható, ami azt jelenti, hogy a dugulások gyorsan és könnyedén megszüntethetők.
Szerszám nélküli kefecsere
- Szerszám nélkül pillanatok alatt cserélhető hengerkefe
- Időt takarít meg és csökkenti a szervizköltségeket.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Tápfeszültség (V)
|220 / 240
|Frekvencia (Hz)
|50 / 60
|Munkaszélesség (cm)
|48
|Vákuum (mbar/kPa)
|200 / 20
|Légáramlás (l / s)
|40
|Névleges teljesítmény (W)
|850
|Tartálytérfogat (l)
|5,5
|Standard névleges átmérő ( )
|ID 35
|Kábelhossz (m)
|12
|Zajszint (dB (A))
|65
|Kefemotor teljesítménye (W)
|150
|Szín
|antracit
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|9,1
|Csomagolási súly (kg)
|13,4
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|370 x 485 x 1215
A csomag tartalma
- Réstisztító fej
- Kárpittisztító fej
- Kivehető szívócső
- Nyújtható szívótömlő
- Porzsákok mennyisége: 1 Darab(ok)
- Porzsák anyaga: Flíz
- Kefehenger, standard: 1 Darab(ok)
Felszereltség
- Szűrőállapot-kijelző
- Hálózati kábel: Rugalmas
- Fogantyú
- Állítható magasságú markolat
Alkalmazási területek
- Szőnyegpadlók
- Ideális a szállodai szektorban, a vendéglátóipari egységekben, a kiskereskedelemi szektorban és épület-takarítással foglalkozó szolgáltatók számára
