Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp
Kényelmes, nagy teljesítményű, akkumulátoros KM 100/200 Bp felülős seprő-porszívó hidraulikus magas tartályürítéssel és zéró kibocsátással - tökéletes a poros belterekhez.
Függesztve rögzített seprőhengerrel a kiváló seprési eredményért, az akkumulátoros, zéró kibocsátású KM 100/120 R Bp felülős seprő-porszívó a tökéletes választás a nagyobb tisztításokhoz, főként a kifejezetten poros belterekhez. A forgatható oldalsó kefe nem okoz sérülést a gépben, vagy a bútorzatban, a sebessége pedig a porzás csökkentése érdekében állítható. A próbáknak és teszteknek is alávetett szűrőrendszer hat négyzetméternyi szűrőfelületével és az automatikus tisztítással a pormentes takarítás mindenkor biztosítva van, még nagy por esetén is, a hidraulikus magas tartályürítés a hatalmas szennyeződéstartály kényelmes ürítését teszi lehetővé. Minden irányítóberendezés könnyen, egyszerűen és elérhetően van elhelyezve, az állítható vezetőülés pedig remek kilátást nyújt. Minden karbantartást igénylő tartozék könnyen elérhető és a szűrő, valamint a seprőhenger szerszám nélkül cserélhető. A KM 100/200 R opcionális védőtetővel, vagy porszívótartó résszel is felszerelhető. Az akkumulátor és az akkumulátor töltő nem tartozik az alaptartozékok közé és külön rendelendők.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működésMagas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
- Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|DC motor
|Meghajtásteljesítmény (V)
|24
|Meghajtás módja
|Elektromos
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|6000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|7620
|Munkaszélesség (mm)
|730
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1270
|Akkumulátorfeszültség (V)
|24
|Hulladéktartály (l)
|120
|Emelkedési képesség (%)
|12
|Munkasebesség (km/h)
|6
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|498
|Csomagolási súly (kg)
|500,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Beltéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Home Base rögzítési lehetőség
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
- Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.