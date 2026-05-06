Seprő-porszívó KM 100/120 R Bp

Kényelmes, nagy teljesítményű, akkumulátoros KM 100/200 Bp felülős seprő-porszívó hidraulikus magas tartályürítéssel és zéró kibocsátással - tökéletes a poros belterekhez.

Függesztve rögzített seprőhengerrel a kiváló seprési eredményért, az akkumulátoros, zéró kibocsátású KM 100/120 R Bp felülős seprő-porszívó a tökéletes választás a nagyobb tisztításokhoz, főként a kifejezetten poros belterekhez. A forgatható oldalsó kefe nem okoz sérülést a gépben, vagy a bútorzatban, a sebessége pedig a porzás csökkentése érdekében állítható. A próbáknak és teszteknek is alávetett szűrőrendszer hat négyzetméternyi szűrőfelületével és az automatikus tisztítással a pormentes takarítás mindenkor biztosítva van, még nagy por esetén is, a hidraulikus magas tartályürítés a hatalmas szennyeződéstartály kényelmes ürítését teszi lehetővé. Minden irányítóberendezés könnyen, egyszerűen és elérhetően van elhelyezve, az állítható vezetőülés pedig remek kilátást nyújt. Minden karbantartást igénylő tartozék könnyen elérhető és a szűrő, valamint a seprőhenger szerszám nélkül cserélhető. A KM 100/200 R opcionális védőtetővel, vagy porszívótartó résszel is felszerelhető. Az akkumulátor és az akkumulátor töltő nem tartozik az alaptartozékok közé és külön rendelendők.

Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működés
Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Nagy szűrőfelület automatikus tisztítással.
Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás DC motor
Meghajtásteljesítmény (V) 24
Meghajtás módja Elektromos
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 6000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 7620
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Akkumulátorfeszültség (V) 24
Hulladéktartály (l) 120
Emelkedési képesség (%) 12
Munkasebesség (km/h) 6
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 498
Csomagolási súly (kg) 500,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1700 x 1195 x 1370

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Home Base rögzítési lehetőség
Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Ideális logisztikai műveletekhez, például raktárak tisztításához.
