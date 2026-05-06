Seprő-porszívó KM 100/120 R G

A sokoldalú KM 100/120 R G felülős seprő- és seprő-szívógép a gyakorlatilag pormentes seprés érdekében kényelmes, hidraulikus magas tartályürítéssel és hatékony, kerek szűrőrendszerrel, illetve automatikus tisztítással van ellátva.

Akár nagyon poros kültéri területeken, akár jól szellőző beltéri területeken is: A Kärcher robusztus KM 100/120 R G felülős seprő- és seprő-szívógépe sokoldalúságával, kiváló seprési eredményeivel és számos, az ügyfél egyedi igényeihez igazítható opciójával nyújt lenyűgöző eredményeket. A lebegő hengerkefének köszönhetően könnyedén megbirkózik a legkülönbözőbb padlótextúrákkal is, míg a nagy, 120 literes hulladéktartály-kapacitás, a forgatható oldalkefe és a 7 km/h munkasebesség átfogó és gyors seprést biztosít, amely nem károsítja a bútorokat vagy a gépet sem. A felhasználók számára előnyös az egyszerű és ergonomikus kezelés, a kényelmes és automatikus magas tartályürítés (152 cm-ig) és a kiváló rálátás a tisztítandó területekre. A 6 m²-es szűrőfelülettel rendelkező, jól bevált kerek szűrőrendszer lehetővé teszi a folyamatos, gyakorlatilag pormentes seprést - ráadásul az automatikus szűrőtisztítás megduplázza a szűrő élettartamát, és a szennyeződés mennyiségétől függetlenül védi a felhasználó egészségét. Ezenkívül az opcionális tartozékkészlet lehetővé teszi a készülék további testreszabását, hogy így gyakorlatilag minden ügyfél igényeit ki tudja elégíteni.

Jellemzők és előnyök
Seprő-porszívó KM 100/120 R G: Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.
Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R G: Kényelmes és biztonságos működés
Kényelmes és biztonságos működés
Magas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Seprő-porszívó KM 100/120 R G: Automatikus szűrőtisztítással ellátott nagy szűrőfelület
Automatikus szűrőtisztítással ellátott nagy szűrőfelület
Automatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
  • Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
  • Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk

Műszaki adatok

Vonóhajtás hidraulikus
Meghajtásteljesítmény (kW) 6,3
Meghajtás módja Benzin
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 7000
Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h) 8890
Munkaszélesség (mm) 730
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 1000
Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) 1270
Hulladéktartály (l) 120
Emelkedési képesség (%) 18
Munkasebesség (km/h) 7
Szűrőfelület (m²) 6
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 572,9
Súly, üzemkész (kg) 570
Csomagolási súly (kg) 575
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1700 x 1195 x 1370

A csomag tartalma

  • Poliészter kerek szűrő
  • Légtömlős kerekek

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Automatikus szűrőtisztítás
  • Lengő főseprőhenger
  • Szervókormányzás
  • Szívóerő szabályozás
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Felsöprési elv
  • Seprés előremenetben
  • Seprés hátramenetben
  • Felszívás
  • Hidraulikus magasürítés
  • Kültéri használat
  • Üzemóra-számláló
  • Kikapcsolható seprési funkció
  • Katalizátor
  • Oldalseprű, automatikusan kilengő
  • Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
  • Home Base rögzítési lehetőség
Seprő-porszívó KM 100/120 R G
Seprő-porszívó KM 100/120 R G
Alkalmazási területek
  • Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
  • Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
  • Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken
Tartozékok