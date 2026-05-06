Akár nagyon poros kültéri területeken, akár jól szellőző beltéri területeken is: A Kärcher robusztus KM 100/120 R G felülős seprő- és seprő-szívógépe sokoldalúságával, kiváló seprési eredményeivel és számos, az ügyfél egyedi igényeihez igazítható opciójával nyújt lenyűgöző eredményeket. A lebegő hengerkefének köszönhetően könnyedén megbirkózik a legkülönbözőbb padlótextúrákkal is, míg a nagy, 120 literes hulladéktartály-kapacitás, a forgatható oldalkefe és a 7 km/h munkasebesség átfogó és gyors seprést biztosít, amely nem károsítja a bútorokat vagy a gépet sem. A felhasználók számára előnyös az egyszerű és ergonomikus kezelés, a kényelmes és automatikus magas tartályürítés (152 cm-ig) és a kiváló rálátás a tisztítandó területekre. A 6 m²-es szűrőfelülettel rendelkező, jól bevált kerek szűrőrendszer lehetővé teszi a folyamatos, gyakorlatilag pormentes seprést - ráadásul az automatikus szűrőtisztítás megduplázza a szűrő élettartamát, és a szennyeződés mennyiségétől függetlenül védi a felhasználó egészségét. Ezenkívül az opcionális tartozékkészlet lehetővé teszi a készülék további testreszabását, hogy így gyakorlatilag minden ügyfél igényeit ki tudja elégíteni.