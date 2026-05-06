Seprő-porszívó KM 100/120 R G
A sokoldalú KM 100/120 R G felülős seprő- és seprő-szívógép a gyakorlatilag pormentes seprés érdekében kényelmes, hidraulikus magas tartályürítéssel és hatékony, kerek szűrőrendszerrel, illetve automatikus tisztítással van ellátva.
Akár nagyon poros kültéri területeken, akár jól szellőző beltéri területeken is: A Kärcher robusztus KM 100/120 R G felülős seprő- és seprő-szívógépe sokoldalúságával, kiváló seprési eredményeivel és számos, az ügyfél egyedi igényeihez igazítható opciójával nyújt lenyűgöző eredményeket. A lebegő hengerkefének köszönhetően könnyedén megbirkózik a legkülönbözőbb padlótextúrákkal is, míg a nagy, 120 literes hulladéktartály-kapacitás, a forgatható oldalkefe és a 7 km/h munkasebesség átfogó és gyors seprést biztosít, amely nem károsítja a bútorokat vagy a gépet sem. A felhasználók számára előnyös az egyszerű és ergonomikus kezelés, a kényelmes és automatikus magas tartályürítés (152 cm-ig) és a kiváló rálátás a tisztítandó területekre. A 6 m²-es szűrőfelülettel rendelkező, jól bevált kerek szűrőrendszer lehetővé teszi a folyamatos, gyakorlatilag pormentes seprést - ráadásul az automatikus szűrőtisztítás megduplázza a szűrő élettartamát, és a szennyeződés mennyiségétől függetlenül védi a felhasználó egészségét. Ezenkívül az opcionális tartozékkészlet lehetővé teszi a készülék további testreszabását, hogy így gyakorlatilag minden ügyfél igényeit ki tudja elégíteni.
Jellemzők és előnyök
Nagy teljesítményű 180 Ah-s akkumulátor a hozzá tartozó beépített töltővel.Kiváló söprési eredmény a lebegő hengerkefés rendszernek köszönhetően. Nagy hulladéktartály-kapacitás (120 l) a hosszú, megszakítás nélküli használathoz. Robusztus kialakítás és jól bevált alkatrészek a gépleállások elkerülésének érdekében.
Kényelmes és biztonságos működésMagas szintű vezetési kényelem és hidraulikus magas konténerürítés 152 cm magasságig. Egyszerű kezelhetőség és a vezérlőelemek áttekinthető és ergonomikus elrendezése. A funkciók logikai összekapcsolása a működési hibák megelőzésének érdekében.
Automatikus szűrőtisztítással ellátott nagy szűrőfelületAutomatikus szűrőtisztítás ötperces időközönként és a kikapcsolás után is. A 6 m²-es szűrőfelület hatékony szűrőtisztítása megduplázza az élettartamot. Gyakorlatilag pormentes, folyamatos söprés a szennyeződés mennyiségétől függetlenül.
Egyszerű karbantartás és nagyon könnyű szervizelés
- Minden fontos alkatrész könnyen, szerszám nélkül ellenőrizhető és cserélhető.
- Intelligens koncepció a motorháztetőre vonatkozóan, hogy a gép minden alkatrészéhez nagyon könnyen hozzá lehessen férni.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Vonóhajtás
|hidraulikus
|Meghajtásteljesítmény (kW)
|6,3
|Meghajtás módja
|Benzin
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|7000
|Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m² / h)
|8890
|Munkaszélesség (mm)
|730
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|1000
|Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm)
|1270
|Hulladéktartály (l)
|120
|Emelkedési képesség (%)
|18
|Munkasebesség (km/h)
|7
|Szűrőfelület (m²)
|6
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|572,9
|Súly, üzemkész (kg)
|570
|Csomagolási súly (kg)
|575
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1700 x 1195 x 1370
A csomag tartalma
- Poliészter kerek szűrő
- Légtömlős kerekek
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Automatikus szűrőtisztítás
- Lengő főseprőhenger
- Szervókormányzás
- Szívóerő szabályozás
- Durvaszennyeződés-lapát
- Felsöprési elv
- Seprés előremenetben
- Seprés hátramenetben
- Felszívás
- Hidraulikus magasürítés
- Kültéri használat
- Üzemóra-számláló
- Kikapcsolható seprési funkció
- Katalizátor
- Oldalseprű, automatikusan kilengő
- Oldalseprű, pneumatikusan vezérelt
- Home Base rögzítési lehetőség
Alkalmazási területek
- Parkolóházak és parkolóhelyek gyors alaptisztításához
- Műhelyek, iskolák, benzinkutak vagy autókereskedések számára is megfelelő.
- Megfelel kültéri használatra rakodási és építési területeken