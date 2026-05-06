Seprőgép KM 70/15 C Classic

A kompakt KM 70/15 C Classic kézi seprőgép mindig készen áll a kis területek hatékony seprésére. Beltéri és kültéri helyiségekben is használható.

A kompakt KM 70/15 C Classic kézi seprőgéppel minden beltéri és külső terület könnyen és kényelmesen tisztítható. A 100 négyzetméteres vagy nagyobb területek tisztítása sokkal hatékonyabb, mint egy seprű. Kis súlya és a kerekek alacsony gördülési ellenállása megkönnyíti a manőverezést és a szállítást. A seprőhengert a bal oldali kerék hajtja, biztosítva a hulladék megbízható szállítását a seprőtartályba. Az oldalkefe élek és sarkok söprésére készült. Nyílt terek tisztításakor felhajtható az útból, hogy csökkentse a nem kívánt porképződést. Az oldalkefe állítható a kopás elkerülése érdekében. A kefe cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A hulladéktartály pillanatok alatt eltávolítható és kiüríthető. A tartály eleje úgy van kialakítva, hogy szükség esetén függőleges helyzetbe lehessen tenni. Az összecsukható tolókar a kezelő magasságához állítható és teljesen lehajtható a KM 70/15 C Classic helytakarékos tárolása érdekében.

Jellemzők és előnyök
Könnyű súly
Jó manőverezhetőség Könnyen szállítható, akár felfelé vagy lefelé is.
Nagy szennyeződéstartály
Ergonomikus tartályfogantyú a könnyű kezeléshez és kiürítéshez. A hulladéktároló önellátó.
Állítható oldalkefe
Biztosítja az élek és sarkok optimális seprését. Az oldalkefe nyomása alkalmazkodik a különböző felületek hatékony tisztításához. Felhajtható a nyílt terek tisztításához a por szétszóródásának csökkentése érdekében.
Beállítható tolófogantyú
  • Rendkívül ergonomikus.
  • Összecsukható a helytakarékos tároláshoz.
A fő seprőhenger meghajtása
  • Szállítókerekekkel hajtott seprőgép fő hengere.
  • Egységes seprési eredmény.
Az oldalkefe szerszám nélkül cserélhető
  • Minimális karbantartási erőfeszítés.
  • Nincs gépleállás a szervizmunkák miatt.
Specifikációk

Műszaki adatok

Meghajtás módja kézi
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 2800
Munkaszélesség (mm) 480
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 700
Szín antracit
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 12,8
Csomagolási súly (kg) 16,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1198 / 818 / 1003

Felszereltség

  • Kézi seprőegység
  • Tolókar, áthajtható
  • Seprőlapát-elv
  • Kültéri használat
  • Beltéri használat

Alkalmazási területek
  • Kisebb parkok és parkolóhelyek
  • Utak
  • Hotelek
  • Gyártócsarnokok
  • Mezőgazdasági üzemekben, gazdaságokban és istállókban történő felseprésre is alkalmas.
Tartozékok
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.