A kompakt KM 70/15 C Classic kézi seprőgéppel minden beltéri és külső terület könnyen és kényelmesen tisztítható. A 100 négyzetméteres vagy nagyobb területek tisztítása sokkal hatékonyabb, mint egy seprű. Kis súlya és a kerekek alacsony gördülési ellenállása megkönnyíti a manőverezést és a szállítást. A seprőhengert a bal oldali kerék hajtja, biztosítva a hulladék megbízható szállítását a seprőtartályba. Az oldalkefe élek és sarkok söprésére készült. Nyílt terek tisztításakor felhajtható az útból, hogy csökkentse a nem kívánt porképződést. Az oldalkefe állítható a kopás elkerülése érdekében. A kefe cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A hulladéktartály pillanatok alatt eltávolítható és kiüríthető. A tartály eleje úgy van kialakítva, hogy szükség esetén függőleges helyzetbe lehessen tenni. Az összecsukható tolókar a kezelő magasságához állítható és teljesen lehajtható a KM 70/15 C Classic helytakarékos tárolása érdekében.