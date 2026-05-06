Seprőgép KM 70/15 C Classic
A kompakt KM 70/15 C Classic kézi seprőgép mindig készen áll a kis területek hatékony seprésére. Beltéri és kültéri helyiségekben is használható.
A kompakt KM 70/15 C Classic kézi seprőgéppel minden beltéri és külső terület könnyen és kényelmesen tisztítható. A 100 négyzetméteres vagy nagyobb területek tisztítása sokkal hatékonyabb, mint egy seprű. Kis súlya és a kerekek alacsony gördülési ellenállása megkönnyíti a manőverezést és a szállítást. A seprőhengert a bal oldali kerék hajtja, biztosítva a hulladék megbízható szállítását a seprőtartályba. Az oldalkefe élek és sarkok söprésére készült. Nyílt terek tisztításakor felhajtható az útból, hogy csökkentse a nem kívánt porképződést. Az oldalkefe állítható a kopás elkerülése érdekében. A kefe cseréjéhez nincs szükség szerszámokra. A hulladéktartály pillanatok alatt eltávolítható és kiüríthető. A tartály eleje úgy van kialakítva, hogy szükség esetén függőleges helyzetbe lehessen tenni. Az összecsukható tolókar a kezelő magasságához állítható és teljesen lehajtható a KM 70/15 C Classic helytakarékos tárolása érdekében.
Jellemzők és előnyök
Könnyű súlyJó manőverezhetőség Könnyen szállítható, akár felfelé vagy lefelé is.
Nagy szennyeződéstartályErgonomikus tartályfogantyú a könnyű kezeléshez és kiürítéshez. A hulladéktároló önellátó.
Állítható oldalkefeBiztosítja az élek és sarkok optimális seprését. Az oldalkefe nyomása alkalmazkodik a különböző felületek hatékony tisztításához. Felhajtható a nyílt terek tisztításához a por szétszóródásának csökkentése érdekében.
Beállítható tolófogantyú
- Rendkívül ergonomikus.
- Összecsukható a helytakarékos tároláshoz.
A fő seprőhenger meghajtása
- Szállítókerekekkel hajtott seprőgép fő hengere.
- Egységes seprési eredmény.
Az oldalkefe szerszám nélkül cserélhető
- Minimális karbantartási erőfeszítés.
- Nincs gépleállás a szervizmunkák miatt.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|kézi
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|2800
|Munkaszélesség (mm)
|480
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|700
|Szín
|antracit
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|12,8
|Csomagolási súly (kg)
|16,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1198 / 818 / 1003
Felszereltség
- Kézi seprőegység
- Tolókar, áthajtható
- Seprőlapát-elv
- Kültéri használat
- Beltéri használat
Alkalmazási területek
- Kisebb parkok és parkolóhelyek
- Utak
- Hotelek
- Gyártócsarnokok
- Mezőgazdasági üzemekben, gazdaságokban és istállókban történő felseprésre is alkalmas.
