KM 75/40 W G tolásos porszívóseprőgépünket megbízható, alacsony károsanyag-kibocsátású és nagy teljesítményű Kohler benzinmotor hajtja 3,3 kW teljesítménnyel, amely természetesen megfelel az összes vonatkozó károsanyag-kibocsátási előírásnak. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas 600 négyzetméternél nagyobb külső területek, például parkolók, játszóterek vagy egyéb közterületek gyors és alapos tisztítására. A tökéletes tisztítási eredményt a csatlakoztatható oldalkefével ellátott felülseprő működési elvnek köszönhetően, a szerszám nélküli seprőfelület-állítás és a szerszám nélkül cserélhető fő seprőhenger biztosítja. Az erőteljes szívás hatékonyan megakadályozza a por szétszóródását, míg a lapos pliszírozott szűrő hatékony tisztítása állandó szívóteljesítményt biztosít. Az okos EASY Operation kezelési konstrukció, a mozgatható 40 literes hulladéktartály kocsirendszerrel és a beépített vonóhajtás fokozatmentesen állítható seprési sebességgel maximális felhasználói kényelmet biztosít munkavégzés közben, így a rendkívül kompakt és manőverezhető KM 75/40 W G-vel fáradtság nélkül lehet hosszú ideig dolgozni.