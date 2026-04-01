Seprő-porszívó KM 75/40 W G
Alacsony károsanyag-kibocsátású benzinmotorral hajtott, fokozatmentesen szabályozható seprési sebességgel: kompakt és könnyen manőverezhető KM 75/40 W G kézi seprő-szívógép a Kärcher-től kültérre.
KM 75/40 W G tolásos porszívóseprőgépünket megbízható, alacsony károsanyag-kibocsátású és nagy teljesítményű Kohler benzinmotor hajtja 3,3 kW teljesítménnyel, amely természetesen megfelel az összes vonatkozó károsanyag-kibocsátási előírásnak. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas 600 négyzetméternél nagyobb külső területek, például parkolók, játszóterek vagy egyéb közterületek gyors és alapos tisztítására. A tökéletes tisztítási eredményt a csatlakoztatható oldalkefével ellátott felülseprő működési elvnek köszönhetően, a szerszám nélküli seprőfelület-állítás és a szerszám nélkül cserélhető fő seprőhenger biztosítja. Az erőteljes szívás hatékonyan megakadályozza a por szétszóródását, míg a lapos pliszírozott szűrő hatékony tisztítása állandó szívóteljesítményt biztosít. Az okos EASY Operation kezelési konstrukció, a mozgatható 40 literes hulladéktartály kocsirendszerrel és a beépített vonóhajtás fokozatmentesen állítható seprési sebességgel maximális felhasználói kényelmet biztosít munkavégzés közben, így a rendkívül kompakt és manőverezhető KM 75/40 W G-vel fáradtság nélkül lehet hosszú ideig dolgozni.
Jellemzők és előnyök
Seprőtartály fogantyúval.A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva. Rövid ártalmatlanítási idők.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően. Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
Kevés karbantartást igényelA szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas éás helytől független karbantartáshoz.
EASY Operation kezelési elv
- Egyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően.
- Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Meghajtás módja
|Benzin
|Meghajtás
|Négyütemű motor
|Motor gyártója
|Kohler
|Meghajtásteljesítmény (W)
|3300
|Maximális felületteljesítmény (m² / h)
|3375
|Munkaszélesség (mm)
|550
|Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm)
|750
|Hulladéktartály (l)
|40
|Emelkedési képesség (%)
|15
|Munkasebesség (km/h)
|4,5
|Szűrőfelület (m²)
|1,8
|Súly (kiegészítőkkel) (kg)
|84,9
|Súly, üzemkész (kg)
|84
|Csomagolási súly (kg)
|94,6
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|1430 x 750 x 1190
A csomag tartalma
- Harmonikaszűrő: Poliészterből
Felszereltség
- Kézi szűrőtisztítás
- Seprés előremenetben
- Állítható főseprőhenger
- Szennyeződéstartály, mobil
- Durvaszennyeződés-lapát
- Tolókar, áthajtható
- Felsöprési elv
- Felszívás
- Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
- Kültéri használat
- Szívóerő szabályozás
- Oldalseprő, kivehető /állítható
Videók
Alkalmazási területek
- Parkolók és szervizek tisztítására
- Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
- Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is