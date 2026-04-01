Seprő-porszívó KM 75/40 W G

Alacsony károsanyag-kibocsátású benzinmotorral hajtott, fokozatmentesen szabályozható seprési sebességgel: kompakt és könnyen manőverezhető KM 75/40 W G kézi seprő-szívógép a Kärcher-től kültérre.

KM 75/40 W G tolásos porszívóseprőgépünket megbízható, alacsony károsanyag-kibocsátású és nagy teljesítményű Kohler benzinmotor hajtja 3,3 kW teljesítménnyel, amely természetesen megfelel az összes vonatkozó károsanyag-kibocsátási előírásnak. Ennek köszönhetően tökéletesen alkalmas 600 négyzetméternél nagyobb külső területek, például parkolók, játszóterek vagy egyéb közterületek gyors és alapos tisztítására. A tökéletes tisztítási eredményt a csatlakoztatható oldalkefével ellátott felülseprő működési elvnek köszönhetően, a szerszám nélküli seprőfelület-állítás és a szerszám nélkül cserélhető fő seprőhenger biztosítja. Az erőteljes szívás hatékonyan megakadályozza a por szétszóródását, míg a lapos pliszírozott szűrő hatékony tisztítása állandó szívóteljesítményt biztosít. Az okos EASY Operation kezelési konstrukció, a mozgatható 40 literes hulladéktartály kocsirendszerrel és a beépített vonóhajtás fokozatmentesen állítható seprési sebességgel maximális felhasználói kényelmet biztosít munkavégzés közben, így a rendkívül kompakt és manőverezhető KM 75/40 W G-vel fáradtság nélkül lehet hosszú ideig dolgozni.

Jellemzők és előnyök
Seprőtartály fogantyúval.
A tartály kényelmesen kivehető és könnyen kiüríthető a fogantyúk mélyedését megfogva. Rövid ártalmatlanítási idők.
Nagy teljesítményű szűrőrendszer mechanikus szűrőtisztítással.
1,8 m² szűrőfelület hosszú munkavégzési időért Hosszú élettartamú a mosható poliészter anyagnak köszönhetően. Mechanikus szűrőtisztítás ergonómikus fogantyúval.
Kevés karbantartást igényel
A szűrő és seprőhenger szerszám nélküli cseréje a rugalmas éás helytől független karbantartáshoz.
EASY Operation kezelési elv
  • Egyszerű, kényelmes kezelés az összes vezérlőelem logikus elrendezésének köszönhetően.
  • Egységes szimbólumok minden Kärcher seprőgéphez.
Műszaki adatok

Meghajtás módja Benzin
Meghajtás Négyütemű motor
Motor gyártója Kohler
Meghajtásteljesítmény (W) 3300
Maximális felületteljesítmény (m² / h) 3375
Munkaszélesség (mm) 550
Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) 750
Hulladéktartály (l) 40
Emelkedési képesség (%) 15
Munkasebesség (km/h) 4,5
Szűrőfelület (m²) 1,8
Súly (kiegészítőkkel) (kg) 84,9
Súly, üzemkész (kg) 84
Csomagolási súly (kg) 94,6
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 1430 x 750 x 1190

A csomag tartalma

  • Harmonikaszűrő: Poliészterből

Felszereltség

  • Kézi szűrőtisztítás
  • Seprés előremenetben
  • Állítható főseprőhenger
  • Szennyeződéstartály, mobil
  • Durvaszennyeződés-lapát
  • Tolókar, áthajtható
  • Felsöprési elv
  • Felszívás
  • Erőteljes vontatóhajtás meghajtás
  • Kültéri használat
  • Szívóerő szabályozás
  • Oldalseprő, kivehető /állítható
Videók

Alkalmazási területek
  • Parkolók és szervizek tisztítására
  • Olyan területek tisztítására, mint az iskolai udvar, illetve kommunális használatra.
  • Ideális kisebb műhelyekben és a mezőgazdaságban is
Tartozékok