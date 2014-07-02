Kárpittisztító BRS 43/500 C
Kompakt szőnyegtisztító készülék kisebb szőnyegfelületek köztes tisztításához. Tisztítás után a szőnyeg rövid időn belül újra járható. Használata 200 - 600 m² felületen gazdaságos.
A BRS 43/500 C ideális készülék szőnyegek köztes tisztításához. Eltávolítják a szennyeződéseket és egyidejűleg fel is frissítik a szőnyegpadló felületeket, melyekre már kb. 20 perc múlva ismét rá lehet lépni. Felületteljesítmény max. 300 m²/óra. A készülék kompakt méreteinek köszönhetően használata ügyfélforgalomban sem zavaró. Nagy tisztítási teljesítmény a nagy felületi nyomásnak köszönhetően, a szálakat egyszerre két oldalról tisztítja és kiigazítja. Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is. Tisztít és seper egy munkamenetben, szennyeződéstartállyal. Beépített iCapsol-tartállyal és seprőművel.
Jellemzők és előnyök
2 ellentétesen mozgó henger
- Nagy tisztítási teljesítmény a nagy felületi nyomásnak köszönhetően.
- A szálakat egyszerre két oldalról tisztítja.
- Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is.
2 az 1-ben
- Tisztít és seper egy munkamenetben.
- Szennyeződéstartállyal.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás) (m² / h)
|300
|Szórónyomás köztes tisztításnál (bar)
|3,4
|Szórási mennyiség köztes tisztításnál (l/min)
|0,38
|Friss-/szennyezettvíz-tartály (l)
|7,5
|Kefemotor teljesítménye (W)
|370
|Súly kiegészítők nélkül (kg)
|25
|Csomagolási súly (kg)
|32,2
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|400 x 470 x 1160
A csomag tartalma
- iCapsol tartály a készüléken
- Hengerek száma: 2 Darab(ok)
Felszereltség
- Munkavégzés iránya: Előre vagy hátra
- iCapsol üzemmód
Videók