Kárpittisztító BRS 43/500 C

Kompakt szőnyegtisztító készülék kisebb szőnyegfelületek köztes tisztításához. Tisztítás után a szőnyeg rövid időn belül újra járható. Használata 200 - 600 m² felületen gazdaságos.

A BRS 43/500 C ideális készülék szőnyegek köztes tisztításához. Eltávolítják a szennyeződéseket és egyidejűleg fel is frissítik a szőnyegpadló felületeket, melyekre már kb. 20 perc múlva ismét rá lehet lépni. Felületteljesítmény max. 300 m²/óra. A készülék kompakt méreteinek köszönhetően használata ügyfélforgalomban sem zavaró. Nagy tisztítási teljesítmény a nagy felületi nyomásnak köszönhetően, a szálakat egyszerre két oldalról tisztítja és kiigazítja. Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is. Tisztít és seper egy munkamenetben, szennyeződéstartállyal. Beépített iCapsol-tartállyal és seprőművel.

Jellemzők és előnyök
2 ellentétesen mozgó henger
  • Nagy tisztítási teljesítmény a nagy felületi nyomásnak köszönhetően.
  • A szálakat egyszerre két oldalról tisztítja.
  • Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is.
2 az 1-ben
  • Tisztít és seper egy munkamenetben.
  • Szennyeződéstartállyal.
Specifikációk

Műszaki adatok

Felületi teljesítmény (mélytisztítás / köztes tisztítás) (m² / h) 300
Szórónyomás köztes tisztításnál (bar) 3,4
Szórási mennyiség köztes tisztításnál (l/min) 0,38
Friss-/szennyezettvíz-tartály (l) 7,5
Kefemotor teljesítménye (W) 370
Súly kiegészítők nélkül (kg) 25
Csomagolási súly (kg) 32,2
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 400 x 470 x 1160

A csomag tartalma

  • iCapsol tartály a készüléken
  • Hengerek száma: 2 Darab(ok)

Felszereltség

  • Munkavégzés iránya: Előre vagy hátra
  • iCapsol üzemmód

