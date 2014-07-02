A BRS 43/500 C ideális készülék szőnyegek köztes tisztításához. Eltávolítják a szennyeződéseket és egyidejűleg fel is frissítik a szőnyegpadló felületeket, melyekre már kb. 20 perc múlva ismét rá lehet lépni. Felületteljesítmény max. 300 m²/óra. A készülék kompakt méreteinek köszönhetően használata ügyfélforgalomban sem zavaró. Nagy tisztítási teljesítmény a nagy felületi nyomásnak köszönhetően, a szálakat egyszerre két oldalról tisztítja és kiigazítja. Egyenletesen a padlón tartható egyenetlen felületeken is. Tisztít és seper egy munkamenetben, szennyeződéstartállyal. Beépített iCapsol-tartállyal és seprőművel.