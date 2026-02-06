Adapter T
Kiválóan csatlakoztatható a Kärcher Home & Garden magasnyomású tömlőkhöz, amelyek rögzítve vannak egy kapoccsal: A tömlőadapter a teleszkópos szívócsőhöz.
A tömlőadapter lehetővé teszi a teleszkópos szórószár gyors és egyszerű csatlakoztatását a tömlőhöz egy szorítóval (Quick Connect gyorscsatlakozás nélkül).
Jellemzők és előnyök
ADAPTER TELESZKÓPOS SZÓRÓSZÁR BLOKKOLÓ PISZTOLYHOZ ÉS TÖMLÓHÖZ (Quick Connect CSATLAKOZÁS)
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|fekete
|Súly (kg)
|0,1
|Csomagolási súly (kg)
|0,1
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|131 x 28 x 35
Alkatrész kereső
