Adapter T

Kiválóan csatlakoztatható a Kärcher Home & Garden magasnyomású tömlőkhöz, amelyek rögzítve vannak egy kapoccsal: A tömlőadapter a teleszkópos szívócsőhöz.

A tömlőadapter lehetővé teszi a teleszkópos szórószár gyors és egyszerű csatlakoztatását a tömlőhöz egy szorítóval (Quick Connect gyorscsatlakozás nélkül).

Jellemzők és előnyök
ADAPTER TELESZKÓPOS SZÓRÓSZÁR BLOKKOLÓ PISZTOLYHOZ ÉS TÖMLÓHÖZ (Quick Connect CSATLAKOZÁS)
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 0,1
Csomagolási súly (kg) 0,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 131 x 28 x 35
Kompatibilis készülékek
Alkatrész kereső

Találja meg alkatrészeit és azok ábráit a Kärcher tisztítóberendezéséhez. A keresés megkezdéséhez válassza az „Alkatrészek keresése” lehetőséget, vagy vegye fel a kapcsolatot hivatalos Kärcher kereskedővel.