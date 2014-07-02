Teleszkópos szórószár

Teleszkópos szórószár (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek egyszerű tisztításához. Vállövvel, bajonettzárral és beépített, ergonómikus kialakítású pisztollyal. Súlya kb. 2 kg.

A teleszkópos szórószárral (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek is, mint például homlokzatok könnyedén tisztíthatók. A praktikus vállöv jelentősen megkönnyíti a munkát és a beépített és ergonómikus kialakítású pisztoly optimálisan kezelhető. Két kilogrammos súlyával a Kärcher teleszkópos szórószár játszi könnyedséggel használható. A kényelmes bajonettzár lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakoztatását.

Jellemzők és előnyök
Ergonómikusan állítható pisztoly
  • Ergonomikus markolatának és kis súlyának köszönhetően a készülék kényelmesen és könnyen hordozható.
Súly kb. 2 kg
  • A nehezen elérhető helyek tisztításához (pl. különösen magas helyek)
Vállöv
  • Könnyű kezelés
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín fekete
Súly (kg) 2,3
Csomagolási súly (kg) 3,1
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 4177 x 92 x 240

Alkalmazási területek
  • Homlokzatok
  • Télikertek
