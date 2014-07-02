A teleszkópos szórószárral (1,20 - 4m) a nehezen elérhető helyek is, mint például homlokzatok könnyedén tisztíthatók. A praktikus vállöv jelentősen megkönnyíti a munkát és a beépített és ergonómikus kialakítású pisztoly optimálisan kezelhető. Két kilogrammos súlyával a Kärcher teleszkópos szórószár játszi könnyedséggel használható. A kényelmes bajonettzár lehetővé teszi valamennyi Kärcher tartozék csatlakoztatását.