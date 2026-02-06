Habszivacs szűrő

Az elszívott levegő habszűrő megtisztítja az elszívott levegőt úgy, hogy a porszívózás során kiszűri a finom szennyeződésrészecskéket. Kompatibilis a Kärcher VC 4 Cordless myHome és VC 4 Cordless Premium myHome készülékeivel. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer cserélje ki a szűrőt.

Jellemzők és előnyök
Finomszemcsés szűrő
  • Kiszűri a finom szennyeződéseket a beszívott levegőből.
Könnyen cserélhető
  • A kiáramló levegő habszűrőjének egyszerűbb cseréje a szűrőház eltávolításával.
Specifikációk

Műszaki adatok

Szín szürke
Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) 75 x 50 x 50
Alkalmazási területek
  • Száraz szennyeződés