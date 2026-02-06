Habszivacs szűrő
Az elszívott levegő habszűrő megtisztítja az elszívott levegőt úgy, hogy a porszívózás során kiszűri a finom szennyeződésrészecskéket. Kompatibilis a Kärcher VC 4 Cordless myHome és VC 4 Cordless Premium myHome készülékeivel. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer cserélje ki a szűrőt.
Jellemzők és előnyök
Finomszemcsés szűrő
- Kiszűri a finom szennyeződéseket a beszívott levegőből.
Könnyen cserélhető
- A kiáramló levegő habszűrőjének egyszerűbb cseréje a szűrőház eltávolításával.
Specifikációk
Műszaki adatok
|Szín
|szürke
|Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm)
|75 x 50 x 50
Kompatibilis készülékek
Alkalmazási területek
- Száraz szennyeződés