Az elszívott levegő habszűrő megtisztítja az elszívott levegőt úgy, hogy a porszívózás során kiszűri a finom szennyeződésrészecskéket. Kompatibilis a Kärcher VC 4 Cordless myHome és VC 4 Cordless Premium myHome készülékeivel. Javasoljuk, hogy évente legalább egyszer cserélje ki a szűrőt.