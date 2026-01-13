Robots putekļsūcējs ar mitro uzkopšanu RCV 2
Viedais RCV 2 mitrās, sausās un kombinētās uzkopšanas funkcijām pilnīgi autonomi un sistemātiski tīra paklājus un cietās grīdas, par to gādā žiroskopa navigācija un ērta vadāmība lietotnē.
Iegūstiet vairāk laika patīkamākām dzīves lietām, kamēr viedais putekļsūcējs-robots RCV 2 parūpēsies par grīdu uzkopšanu! RCV 2 sistemātiski un autonomi notīrīs cieto grīdu segumus un plānus paklājus. Ar spēcīgu ventilatoru un rotējošu birsti sausie gruži tiek savākti netīrumu tvertnē, un sānu birste dara to pašu tieši gar grīdlīsti. Ja nepieciešams, RCV 2 veic ne tikai sauso, bet arī mitro uzkopšanu – vai arī abas vienlaicīgi. Tādēļ iekārtā ir iekļauta "divi vienā" tvertnes sistēma, proti, papildus 420 ml netīrumu tvertnei ir arī 250 ml tīrā ūdens tvertne. Kad darbs ir pabeigts vai arī baterijas uzlādes līmenis ir zems, robots atgriežas savā bāzes stacijā. Papildu sensori novērš iekārtas nokrišanu pa kāpnēm vai no paaugstinājumiem. Robotu var ērti iedarbināt trijos veidos: caur lietotni, ar tālvadības pulti vai ar pogu uz pašas iekārtas. Lietotnē varat konfigurēt individuālus tīrīšanas režīmus un izveidot pielāgotus uzkopšanas grafikus. Ja robotam būs nepieciešama palīdzība, tas bieži vien par to informēs, izmantojot balss paziņojumus.
Īpašības un ieguvumi
Spēcīga iesūkšanas jauda un plakans iekārtas korpussAr spēcīgu sūkšanas jaudu 4000 Pa apmērā tas tiek galā ar vairuma veidu netīrumiem, tostarp piparu graudiņiem, zemesriekstiem un kūku drupatām. Tas padara tīrīšanu īpaši efektīvu. Ar četriem dažādiem iesūkšanas režīmiem RCV 2 atbilst visām tīrīšanas prasībām. Kombinēta galvenās un sānu birstes izmantošana ļauj efektīvi tīrīt visu mājokli. RCV 2 ir tikai astoņus centimetrus augsts un plakans, kas padara to īpaši piemērotu tīrīšanai zem mēbelēm.
Mitrā slaucīšanaLai tīrīšanas rezultāts būtu vēl efektīvāks, RCV 2 var veikt arī mitro uzkopšanu. Ja nepieciešams, varat iekārtai pievienot mitrās uzkopšanas ierīci ar mikrošķiedras drāniņu un piepildītu tīrā ūdens tvertni, un iekārta ir gatava darbam. RCV 2 putekļsūcēju-robotu var izmantot vai nu tikai sausai, vai tikai mitrai uzkopšanai, vai arī kombinētai tīrīšanai. Tvertne "divi vienā" ar 420 ml netīrumu tvertni un 250 ml tīrā ūdens tvertni ļauj ātri pārslēgties starp dažādiem lietojumiem.
Punktveida tīrīšanas režīms un uzkopšana kaktosIekārtai ir arī punktveida tīrīšanas režīms netīrāku vietu uzkopšanai, un uzlabotu tīrīšanas veiktspēju nodrošina robota maršrutēšana gar sienām, optimālākā tīrīšanas ceļa meklēšana.
Balss paziņojumi
- Vienmēr labi informēti: RCV 2 izmanto balss paziņojumus, lai dalītos ar svarīgu informāciju un iekārtas pašreizējo stāvokli.
- Tīrīšanas procesu atbalsta balss paziņojumi. Ja robotizētajam putekļsūcējam ir nepieciešama palīdzība vai apkope, tas bieži vien par to informēs Jūs, izmantojot balss izvadi.
Kritiena sensori
- Kritiena sensori droši novērš, piemēram, RCV 2 nokrišanu pa pakāpieniem vai no paaugstinājumiem.
- Sensori skenē grīdu. Ja tiek konstatēts līmeņa pazeminājums, kontrolieris saņem signālu, kas liek robotam apgriezties.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un ļoti rūpīgi gādā par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina robotizētā putekļsūcēja un lietotnes veiktspēju. Tas nozīmē arī to, ka sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atbilstu pašreizējām specifikācijām.
Par vienkāršu iekārtas lietošanu gādā savienojums ar lietotni un Wi-Fi tīklu
- Lietotnē iespējams pielāgot daudzus iestatījumus atbilstoši individuālajām specifikācijām.
- Jūs varat konfigurēt RCV 2 putekļsūcēju-robotu lietotnē un caur to kontrolēt iekārtu no jebkuras vietas – pat tad, ja neatrodaties mājās.
- Informācija par iekārtas stāvokli un tīrīšanas progresa attēlošana.
Ērtu darbību un iekārtas uzraudzību nodrošina tālvadība
- Ar tālvadības pulti Jūs daudzus iestatījumus varat pielāgot atbilstoši individuālajām vajadzībām.
- RCV 2 putekļsūcēju-robotu var darbināt un vadīt tikai ar tālvadības pulti, savienojums ar Wi-Fi un lietotni nav obligāts.
- Iekārtu arī var lietot, nesavienojot ar viedtālruni, tādēļ tā ir piemērota arī vecākiem cilvēkiem.
Tīrīšanas parametru un taimera funkcijas regulēšana
- Tīrīšanas parametrus, piemēram, sūkšanas jaudu vai ūdens daudzumu, var iestatīt lietotnē.
- Izmantojot lietotni, var izveidot un pielāgot tīrīšanas grafikus un laikus.
- RCV 2 patstāvīgi uzsāk tīrīšanas darbus, pamatojoties uz iestatītajiem grafikiem.
Vienkāršs savienojums ar tīklu
- RCV 2 var pievienot esošajam tīklam ar Bluetooth vai Wi-Fi.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|330
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|2.6
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|130
|Platības tīrīšanas veiktspēja (atkarībā no tīrīšanas režīma) (m²/h)
|80
|Atkritumu tvertne "divi vienā" (ml)
|420
|Tīrā ūdens tvertne "divi vienā" (ml)
|250
|Sūkšanas jauda (Pa)
|4000
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|65
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Robota putekļsūcēja svars (ieskaitot mitrās kopšanas ierīci un lupatu) (kg)
|3.1
|Bāzes stacijas svars (kg)
|0.5
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|4.8
|Robota augstums (mm)
|80
|Robota diametrs (mm)
|325
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|66 x 146 x 101
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Sānu birste: 2 x
- Filtrs: 2 x
- Tīrīšanas rīks
- Mitrās kopšanas ierīce
- Tīrīšanas lupatiņa: 2 x
- Tīrā un netīrā ūdens tvertne "divi vienā"
- Uzlādes stacija
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Kritiena sensori
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Savienojums ar Bluetooth
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Žiroskopa navigācija
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Tīrīšanas režīmi: Sausā uzkopšana/ Mitrā uzkopšana/ Kombinētā uzkopšana (mitrā un sausā)/ Noteikta vieta/ Tīrīšana līdz pašai grīdlīstei
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Uz plāniem paklājiem