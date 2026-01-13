Robots putekļsūcējs ar mitro uzkopšanu RCV 3
Viedais RCV 3 ar precīzu LiDAR navigāciju un ērtu vadību lietotnē pilnībā autonomi un sistemātiski tīra paklājus un cietās grīdas virsmas. Cietās virsmas var uzkopt arī tad, ja tās ir mitras.
Vairāk laika patīkamām lietām dzīvē: viedais RCV 3 tīrīšanas robots rūpējas par grīdas tīrīšanu. Kad RCV 3 ir palaists darbībā, tas sistemātiski un patstāvīgi tīra jūsu cietos grīdas segumus un īsspalvainos paklājus. Izmantojot rotējošo centrālo birsti, sānu birsti gar malām un nosūcēju, sausie netīrumi tiek droši novadīti iebūvētajā atkritumu konteinerā. Ja nepieciešams, RCV 3 ne tikai sūc, bet var arī kopt grīdu ar mitru lupatu. Akumulatoram iztukšojoties un pēc darba paveikšanas, RCV 3 dodas uz uzlādes staciju. Izmantojot lietotni, RCV 3 tiek nosūtīts telpu izpētei, tas ar LiDAR tehnoloģijas palīdzību automātiski izveidos telpu karti. Katrai telpai var iestatīt individuālus tīrīšanas parametrus. Piemēram, kuras telpas jāsūc ar putekļu sūcēju, jātīra vai nav jātīra. Papildu sensori neļauj ierīcei nokrist, piemēram, lejā pa kāpnēm. Tīrīšanas uzdevumu veikšanai RCV 3 var ērti iedarbināt, izmantojot lietotni, izmantojot iepriekš iestatītu individuālu grafiku vai nospiežot pogu uz ierīces. Ja tīrīšanas robotam ir nepieciešama palīdzība, daudzās situācijās tas jums pats paziņos par nepieciešamību ar balss paziņojumu.
Īpašības un ieguvumi
Mitrā slaucīšanaVēl labākiem tīrīšanas rezultātiem, RCV 3 var lietot mitrās uzkopšanas režīmā. Uzstādiet tīrīšanas ierīci ar mikrošķiedras lupatiņu, piepildiet ūdens tvertni un ierīce gatava darbam. Tīrīšanas robotu RCV 3 var izmantot tikai sausajai uzkopšanai, tikai mitrai tīrīšanai vai ar abām opcijām kopā - kombinētajā tīrīšanas režīmā.
Precīza navigācijaLiDAR sensori RCV 3 ļauj ļoti precīzi uzmērīt telpas un izveidot detalizētu karti drošai tīrīšanai. Ar savu ātro un izturīgo LiDAR navigāciju RCV 3 skenē jūsu telpas un tādējādi tam ir labākās kartes, lai droši un uzticami pārvietotos telpās pat tumsā.
Kritiena sensoriKritiena sensori droši novērš RCV 3 kritienus vai nokrišanu pa pakāpieniem. Sensori skenē grīdu. Ja tiek konstatēts līmeņa pazeminājums, kontrolieris saņem signālu, kas liek robotam apgriezties.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un īpaši rūpējas par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Visa datu pārraide starp Home Robots lietotni Jūsu viedtālrunī un Jūsu robotizēto putekļsūcēju notiek caur mākoni un serveriem, kas atrodas tikai Vācijā.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina robotizētā putekļsūcēja un lietotnes veiktspēju. Tas nozīmē arī to, ka sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atbilstu pašreizējām specifikācijām.
Balss paziņojumi
- Vienmēr labi informēts: RCV 3 izmanto balss paziņojumus, lai sniegtu svarīgu informāciju un informētu par pašreizējo statusu.
- Ja robotizētajam putekļsūcējam RCV 3 nepieciešama palīdzība vai serviss, daudzās situācijās tas jums pateiks, izmantojot balss paziņojumus.
Ar WLAN pieslēgumu ērti vadāms lietotnē
- Var izmantot lietotni, lai pielāgotu dažādus iestatījumus Jūsu individuālajām vēlmēm.
- Izmantojot lietotni, jūs varat konfigurēt RCV 3 tīrīšanas robotu un vadīt to no jebkuras vietas. Pat ja jūs neesat mājās.
- Lietotnē ir pieejama informācija par iekārtas pašreizējo stāvokli, un tiek attēlots tīrīšanas process reāllaikā.
Precīza kartēšana ar vispusīgām pielāgošanas iespējām.
- Lietotnē var saglabāt vairākas kartes, piem., vairākiem stāviem.
- Ir iespējams definēt zonas, kur nevēlaties, lai robots iet un tīra (piemēram, kaķu nagu skrāpis, rotaļu laukumi bērnu istabās vai šķēršļi, kurus robots nevar apiet).
- Atlasīto zonu definīcija, kuras jātīra vairākas reizes, izmantojot intensīvās tīrīšanas režīmu, vai jātīra ar vairāk ūdens.
Tīrīšanas parametru iestatīšana
- Dažādu tīrīšanas parametru noteikšana lietotnē atsevišķām telpu zonām (piemēram, sūkšanas jauda vai ūdens daudzums, tīrīšanas reižu skaits vienuviet).
Taimera programma
- Lietotnē Jūs varat noteikt tīrīšanas laiku un izveidot uzkopšanas plānu.
- RCV 3 pats sāk tīrīšanu, pamatojoties uz plānotajiem datumiem/laikiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|3.2
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|120
|Platības tīrīšanas veiktspēja (atkarībā no tīrīšanas režīma) (m²/h)
|85
|Netīrumu tvertne (ml)
|500
|Atkritumu tvertne "divi vienā" (ml)
|300
|Tīrā ūdens tvertne "divi vienā" (ml)
|170
|Sūkšanas jauda (Pa)
|2500
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|67
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Robota putekļsūcēja svars (ieskaitot mitrās kopšanas ierīci un lupatu) (kg)
|3.7
|Bāzes stacijas svars (kg)
|0.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.9
|Robota augstums (mm)
|94
|Robota diametrs (mm)
|350
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|80 x 150 x 102
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Sānu birste: 2 x
- Filtrs: 2 x
- Tīrīšanas rīks
- Mitrās kopšanas ierīce
- Tīrīšanas lupatiņa: 2 x
- Tīrā un netīrā ūdens tvertne "divi vienā"
- Netīrumu tvertne
- Uzlādes stacija
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Kritiena sensori
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Tīrīšanas režīmi: Sausā uzkopšana/ Mitrā uzkopšana/ Kombinētā uzkopšana (mitrā un sausā)/ Automātiskā sistēma/ Noteikta vieta
Videos
Pielietošanas veidi
- Cietie grīdas segumi
- Uz plāniem paklājiem