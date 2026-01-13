Robots putekļsūcējs ar mitro uzkopšanu RCV 5
RCV 5 ar mākslīgo intelektu patstāvīgi sūc un veic mitro uzkopšanu. Aprīkots ar precīzu LiDAR navigāciju, divu lāzeru sistēmu un kameru, kas ļauj viegli izvairīties no šķēršļiem.
Viedais tīrīšanas robots RCV 5 pastāvīgi un sistemātiski tīra cietos grīdas segumus un īsspalvainus paklājus. Izmantojot rotējošo centrālo birsti, sānu birsti gar malām un nosūcēju, sausie netīrumi tiek droši novadīti iebūvētajā atkritumu konteinerā. Ar ultraskaņas sensoru robots nosaka paklājus, kas būtu labāk tīrāmi, izmantojot Auto Boost funkciju, lai nodrošinātu maksimālu sūkšanas jaudu. RCV 5 ne tikai sūc, bet var arī kopt grīdu ar mitru lupatu. Mitrās uzkopšanas režīmā robots automātiski izvairās no paklājiem. Izmantojot lietotni, RCV 5 tiek nosūtīts telpu izpētei, tas ar LiDAR tehnoloģijas palīdzību automātiski izveidos telpu karti. Katrai telpai var iestatīt individuālus tīrīšanas parametrus. Piemēram, kuras telpas jāsūc ar putekļu sūcēju, jātīra vai nav jātīra. Pateicoties divu lāzeru sistēmai ar kameru, top modelis RCV 5 arī nosaka plakanus šķēršļus, piemēram, kabeļus, zeķes vai apavus, un izvairās no tiem. Papildu sensori neļauj ierīcei nokrist, piemēram, lejā pa kāpnēm. Tīrīšanai varat ērti iedarbināt RCV 5, izmantojot lietotni, izmantojot iepriekš iestatītu individuālu grafiku vai nospiežot ierīces pogu. Ja tīrīšanas robotam ir nepieciešama palīdzība, daudzās situācijās tas jums pats paziņos par nepieciešamību ar balss paziņojumu.
Īpašības un ieguvumi
Mitrā slaucīšanaLai iegūtu vēl labākus tīrīšanas rezultātus, RCV 5 var arī veikt mitro uzkopšanu. Uzstādiet tīrīšanas ierīci ar mikrošķiedras lupatiņu, piepildiet ūdens tvertni un ierīce gatava darbam. Tīrīšanas robotu RCV 5 var izmantot tikai sausajai uzkopšanai, tikai mitrai tīrīšanai vai ar abām opcijām kopā – kombinētajā tīrīšanas režīmā.
Precīza navigācija, izmantojot mākslīgo intelektuLiDAR navigācija gādā par to, lai robots precīzi skenētu un kartētu telpas, nodrošinot vislabāko orientāciju drošai tīrīšanai, pat tumsā. Robotā iebūvētais duālais lāzeru sensors un kamera ļauj tam atpazīt pat nelielus vai plakanus objektus, kas ir pārāk mazi LiDAR sistēmai (piemēram, apavus, zeķes vai kabeļus). Ja duālā lāzera un kameras sistēma konstatē šķēršļus, tā tos iekļauj kartē. Robots tos apbrauc ar navigācijas manevru, izvairoties no iestrēgšanas vai bojājumu nodarīšanas.
Paklāju noteikšana un Auto BoostRCV 5 automātiski nosaka virsmas ar paklāju, izmantojot ultraskaņas sensoru, un atzīmē tās lietotnes kartē. Ja ir aktivizēta mitrā tīrīšana, robots izvairās no paklāju virsmām un apbrauc tās. Funkcija Auto Boost palielina sūkšanas jaudu virsmām ar paklāju, lai iegūtu vēl labākus tīrīšanas rezultātus.
Kritiena sensori
- Kritiena sensori droši novērš RCV 5 nokrišanu pa pakāpieniem vai kritieniem.
- Sensori skenē grīdu. Ja tiek konstatēts līmeņa pazeminājums, kontrolieris saņem signālu, kas liek robotam apgriezties.
Datu aizsardzība un atjauninājumi
- Kā ražotājs, kas atrodas Vācijā, Kärcher pievērš lielu uzmanību datu aizsardzībai un īpaši rūpējas par to, lai tiktu ievērotas visas šajā jomā piemērojamās juridiskās prasības.
- Visa datu pārraide starp Home Robots lietotni Jūsu viedtālrunī un Jūsu robotizēto putekļsūcēju notiek caur mākoni un serveriem, kas atrodas tikai Vācijā.
- Regulāri atjauninājumi uzlabo un paplašina robotizētā putekļsūcēja un lietotnes veiktspēju. Tas nozīmē arī to, ka sistēmas drošība tiek pastāvīgi atjaunināta, lai atbilstu pašreizējām specifikācijām.
Balss paziņojumi
- Vienmēr labi informēts: RCV 5 izmanto balss paziņojumus, lai sniegtu svarīgu informāciju un informētu par pašreizējo statusu.
- Ja robotizētajam putekļsūcējam RCV 5 nepieciešama palīdzība vai serviss, daudzās situācijās tas jums pateiks, izmantojot balss paziņojumus.
Ar WLAN pieslēgumu ērti vadāms lietotnē
- Var izmantot lietotni, lai pielāgotu dažādus iestatījumus Jūsu individuālajām vēlmēm.
- Izmantojot lietotni, jūs varat konfigurēt RCV 5 tīrīšanas robotu un vadīt to no jebkuras vietas. Pat ja jūs neesat mājās.
- Lietotnē ir pieejama informācija par iekārtas pašreizējo stāvokli, un tiek attēlots tīrīšanas process reāllaikā.
Precīza kartēšana ar vispusīgām pielāgošanas iespējām.
- Lietotnē var saglabāt vairākas kartes, piem., vairākiem stāviem.
- Ir iespējams definēt zonas, kur nevēlaties, lai robots iet un tīra (piemēram, kaķu nagu skrāpis, rotaļu laukumi bērnu istabās vai šķēršļi, kurus robots nevar apiet).
- Atlasīto zonu definīcija, kuras jātīra vairākas reizes, izmantojot intensīvās tīrīšanas režīmu, vai jātīra ar vairāk ūdens.
Tīrīšanas parametru iestatīšana
- Dažādu tīrīšanas parametru noteikšana lietotnē atsevišķām telpu zonām (piemēram, sūkšanas jauda vai ūdens daudzums, tīrīšanas reižu skaits vienuviet).
Taimera programma
- Lietotnē Jūs varat noteikt tīrīšanas laiku un izveidot uzkopšanas plānu.
- RCV 5 pats sāk tīrīšanas braucienus, pamatojoties uz plānotajiem datumiem/laikiem.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas uzlādes laiks (min)
|230
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Baterijas kapacitāte (Ah)
|5.2
|Darbības laiks ar vienu uzlādi (min)
|120
|Platības tīrīšanas veiktspēja (atkarībā no tīrīšanas režīma) (m²/h)
|85
|Netīrumu tvertne (ml)
|330
|Tīrā ūdens tvertne (ml)
|240
|Sūkšanas jauda (Pa)
|5000
|Skaņas jaudas līmenis (dB(A))
|66
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|100 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Krāsa
|Balta
|Robota putekļsūcēja svars (ieskaitot mitrās kopšanas ierīci un lupatu) (kg)
|3.9
|Bāzes stacijas svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|6.5
|Robota augstums (mm)
|97
|Robota diametrs (mm)
|350
|Bāzes stacijas izmēri (G x P x A) (mm)
|135 x 150 x 99
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Tīrīšanas birste
- Sānu birste: 2 x
- Filtrs: 2 x
- Tīrīšanas rīks
- Mitrās kopšanas ierīce
- Tīrīšanas lupatiņa: 2 x
- Netīrumu tvertne
- Tīrā ūdens tvertne
- Uzlādes stacija
Aprīkojums
- autonoma tīrīšana
- Kritiena sensori
- Paklāja sensors
- iekārtas vadība ar lietotni
- WLAN savienojums
- Viedie pakalpojumi/funkcijas lietotnē
- Balss paziņojumi
- Lāzeru navigācijas sistēma (LiDAR)
- Lāzeru sensors un kamera
- Taimera programma: iespējami vairāki taimera iestatījumi
- Tīrīšanas režīmi: Sausā uzkopšana/ Mitrā uzkopšana/ Kombinētā uzkopšana (mitrā un sausā)/ Automātiskā sistēma/ Noteikta vieta
Videos
Pielietošanas veidi
- Lakotas cietās grīdas, piemēram, parkets, lamināts, korķis, akmens, linolejs un PVH
- Uz plāniem paklājiem