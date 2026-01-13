Daudzfunkcionālā smidzināšanas pistole Plus
Četri izsmidzināšanas modeļi, pagriežams komforta rokturis un membrānas tehnoloģija lietošanai bez pilēšanas: daudzfunkcionāls izsmidzināšanas pistole Plus ir lieliski piemērots prasīgiem laistīšanas uzdevumiem.
Laistīšanas darbus augiem ar dažādām prasībām var viegli veikt ar daudzfunkcionālo smidzināšanas pistoli Plus. Kärcher izstrādātā inovatīvā membrānas tehnoloģija garantē izsmidzināšanas galviņu bez pilieniem ikvienam lietojumam - pat mainot izsmidzināšanas modeli. Ja nepieciešams, dušas diska membrānu var noņemt un notīrīt, lai vienmēr sasniegtu optimālos izsmidzināšanas rezultātus. Pagriežamais rokturis, ar kuru bloķējamo sprūdu var pavērst uz priekšu vai atpakaļ, ļauj individuāli strādāt. Šajā modelī ir arī 4 izsmidzināšanas modeļi: dušas, smailes un plakana plūsma, kā arī smalka izsmidzināšanas migla. Tas ir lieliski piemērots maigai jutīgu augu laistīšanai, savukārt duša ir ideāla augu un puķu dobju laistīšanai. Mazākiem tīrīšanas darbiem dārzā ieteicams izmantot strūklu. Izmantojot vadības vārstu, kuru var darbināt ar roku, ūdens plūsmu var pielāgot atbilstoši prasībām. Starp citu: Kärcher sprauslas ir savietojamas ar visām pieejamajām "click-on" sistēmām, un tās bez problēmām var savienot ar dārza šļūteni.
Īpašības un ieguvumi
Īpaša membrānas tehnoloģija
- Nodrošina pilienu necaurlaidīgu lietošanu arī izsmidzināšanas modeļa maiņas laikā un pēc ūdens izgriešanas.
Grozāms rokturis
- Individuāla darbība ar sprūda rokturi vērstu uz priekšu vai atpakaļ.
Ergonomisks vadības vārsts
- Plūsmas plūsmas ātruma regulēšana tikai ar vienu roku.
Viegli bloķē sprūda rokturi
- Ērtai un nepārtrauktai laistīšanai.
Četri atlasāmi izsmidzināšanas modeļi ar bloķēšanas funkciju: duša, plakana plūsma, aeratora strūkla, izsmidzināšanas migla
- Pareizais izsmidzināšanas veids katrai lietošanas vietai.
Mīksti plastmasas elementi
- Lai nodrošinātu paslīdēšanu, lielāku komfortu un aizsardzību pret bojājumiem.
Pašiztukšojas
- Optimāla aizsardzība pret salu.
Noņemams dušas disks
- Bloķētu sprauslu membrānas tīrīšanai.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|antracīta
|Svars (kg)
|0.2
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|240 x 70 x 127
Aprīkojums
- Smidzināšanas strūklu skaits: 4
- Grozāms rokturis
- Fiksācija uz roktura
- Ūdens plūsmas regulēšana
- Pašiztukšošanās funkcija
- Mīksti plastmasas elementi
- Smidzināšanas veids – migla
- Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Smidzināšanas veids – smidzinātājs
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Puķu dobes, dārzeņu dobes
- Viegli netīru virsmu tīrīšanai
- Lapu tīrīšanai
- Maigai jutīgu augu laistīšanai, piemēram, stādiem
- Dzīvžogi, krūmi
- Potētu augu laistīšanai
