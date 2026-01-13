Strūklas caurule Plus
Izturīga, augstākās kvalitātes ergonomiska smidzināšanas caurule ar virkni funkciju. Ar elastīgu smidzinātāja galviņu (180°) un 6 smidzināšanas režīmiem. Nelielu/vidēji lielu platību laistīšanai. Plaša veida laistīšanas darbiem dārzā, sākot ar puķu un dārzeņu dobju un podu laistīšanu un beidzot ar piekaramo grozu laistīšanu.
Ergonomiskajā Kärcher Premium smidzinātāja caurulē ir apvienotas izsmalcinātas detaļas un lietošanas ērtums. Plaša veida izmantošanai dārzā. Smidzinātāja caurule Premium ir ideāla nelielu un vidēji lielu platību un dārzu laistīšanai. Tāpat tā ir ideāli piemērota piekārtajiem groziem. Ideāls elegances, pirmklasīgu funkciju un perfekta ergonomiskas konstrukcijas apvienojums padara Kärcher smidzinātāja cauruli Plus ideālu ērtai laistīšanai pat ilgākiem laistīšanas uzdevumiem. Īsumā - ideāls risinājums virknei nepieciešamību dārzā. Piezīme. Kärcher smidzinātāja uzgaļi un caurules ir saderīgas ar visām zināmajām "click" sistēmām. Funkcijas: maināms smidzinātāja galviņas leņķis (180°), ērta vienas rokas plūsmas regulēšana (ieskaitot ieslēgšanas/izslēgšanas funkciju), vienkārša uzglabāšana uz atklātā āķa, izturīgi materiāli un 6 smidzināšanas režīmi.
Īpašības un ieguvumi
6 smidzināšanas režīmiPielāgojama un universāla lietošana.
Ērta plūsmas kontrole ar vienu pirkstu, ieskaitot ON/OFF funkcijuĒrtai un vieglai lietošanai
Pārvietojams smidzināšanas uzgalis (180°)Dažādi smidzināšanas leņķi precīzai laistīšanai
Ērta uzglabāšana uz āķa
- Var viegli uzglabāt
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Krāsa
|melna
|Svars (kg)
|0.4
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|0.4
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|850 x 150 x 66
Aprīkojums
- Smidzināšanas veids – konusveida strūkla
- Smidzināšanas veids – migla
- Smidzināšanas veids – horizontāla plakanā strūkla
- Smidzināšanas veids – punktveida strūkla
- Smidzināšanas veids – smidzinātājs
- Smidzināšanas veids – vertikāla plakanā strūkla
Videos
Pielietošanas veidi
- Dārza laistīšana
- Lielu dārzu laistīšanai
- Mazu koku nozāģēšanai
- Potētu augu laistīšanai
- Dekoratīvo augu laistīšanai (augiem nelielās dobēs, podiņos un atsevišķās vietās)
- Dārza darbarīki un aprīkojums