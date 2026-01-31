Mazgāšanas putekļsūcējs SE 4 Plus
SE 4 Plus padara tīrīšanu vieglu un higiēnisku. Ideāli piemērota mājsaimiecībām, kurās uzturas ģimenes, mājdzīvnieki un ar alerģijām sirgstoši cilvēki.
Kvalitatīva tīrīšana apvienojumā ar ergonomisku dizainu un daudzfunkcionalitāti. Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārta SE 4 Plus gādā par higiēnisku tīrību līdz pat šķiedrai. Pārbaudītā Kärcher tehnoloģija nodrošina labāko tīrīšanas rezultātu: tīrs ūdens un Kärcher paklāju tīrīšanas līdzeklis RM 519 ar spiedienu tiek iesmidzināts tekstilā un tad atkal sasūkts, šoreiz kopā ar netīrumiem. Iekārta ir lieliski piemērota lietošanai mājsaimniecībās, kurās uzturas ģimenes, mājdzīvnieki un ar alerģijām sirgstoši cilvēki. Tā ir daudzfunkcionāls "trīs vienā" produkts, jo tas darbojas arī kā sausās un slapjās uzkopšanas putekļsūcējs. Lielā, caurredzamā 4 litru tīrā ūdens tvertne ir triecienizturīga un noņemama, tāpēc to ir viegli kā piepildīt, tā iztukšot. Savāktais netīrais ūdens tiek uzglabāts iekārtas korpusā. Pārnēsāšanas rokturis “trīs vienā” ir izstrādāts tā, lai konteinera pārnēsāšana, atvēršana, aizvēršana un iztukšošana būtu ērta. Papildpiederumus var novietot arī uz pašas iekārtas. Iekārtu pēc lietošanas ir viegli iztīrīt, un tas nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
Īpašības un ieguvumi
Pārbaudīta Kärcher tehnoloģija optimālam tīrīšanas rezultātamTekstila virsmu tīrīšanai līdz pat šķiedru dziļumam. Viegla un ātra tīrīšana ar iedarbīgu izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģiju. Zems atlikušais mitrums ātrai tekstila virsmu nožūšanai.
Noņemama tīrā ūdens tvertneTīrā ūdens tvertni ir viegli piepildīt un iztukšot, jo nav nepieciešams atvērt iekārtu. Triecienizturīga un caurredzama tvertne nodrošina ilgu kalpošanas laiku. Tīrā ūdens tvertne viegli iebīdāma iekārtā.
Īpaši elastīga šļūtene "divi vienā"Integrēta izsmidzināšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā. Gara, sevišķi elastīga iesūkšanas šļūtene papildu ērtībām tīrīšanas laikā. Rokturis ar fiksācijas funkciju nepārtrauktai izsmidzināšanai tīrīšanas laikā.
Daudzfunkcionāls produkts "trīs vienā"
- Universāls lietojums: ar piemērotiem piederumiem varat gan tīrīt tekstila virsmas ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas palīdzību, gan veikt sauso un slapjo uzkopšanu paklājiem un cietajiem grīdas segumiem.
Parocīgs rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Izstrādāta tā, lai būtu ērti pārnēsāt iekārtu, kā arī atvērt, aizvērt vai iztukšot tvertni.
Ergonomiski piederumi sausajai un slapjajai uzkopšanai, tīrīšanai ar izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas iekārtu
- Vienkārša piederumu pievienošana un noņemšana ar vienu klikšķi.
- Egonomiskais grīdas uzgalis nodrošina papildu ērtības lielu, ar paklāju klātu platību tīrīšanā.
- Daudzveidīgas lietošanas iespējas un plašs piederumu klāsts (piemēram, ātri nomaināmais grīdas uzgalis cietajām grīdām, paklājiem) kā sausai, tā slapjai uzkopšanai. Tie ir savietojami arī ar vairākiem sausās un slapjās uzkopšanas putekļsūcējiem.
Praktiskas piederumu uzglabāšanas iespējas
- Piederumus un izsmidzināšanas-iesūkšanas šļūteni var glīti novietot iekārtas korpusā un nelielajā glabātuvē. Tādējādi viss ir kārtībā un vienmēr pa rokai, kur vien tas būtu nepieciešams.
- Parocīga novietne uz iekārtas, lai tīrīšanas laikā ērti uzglabātu sūkļus, lupatiņas un citus sīkus priekšmetus.
- Praktisks āķis ērtai strāvas kabeļa uzglabāšanai.
Izturīgs iekārtas korpuss un triecienizturīga tīrā ūdens tvertne
- Izturīgs dizains.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Darba platums (mm)
|227
|Tīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Netīrā ūdens tvertnes tilpums (l)
|4
|Fāžu skaits (Ph)
|1
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Strāvas kabelis (m)
|6
|Krāsa
|Balta
|Svars bez piederumiem (kg)
|7.6
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|12.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|430 x 385 x 535
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 2 m
- Izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas caurules: 2 Gabals(i), 0.5 m, Plastmasa
- Grīdas uzgalis ar piederumu cietajām virsmām: 227 mm
- Uzgalis tapsējuma mazgāšanai: 88 mm
- Uzgalis spraugu mazgāšanai
- Slapjās un sausās uzkopšanas grīdas uzgalis: Ātri nomaināmi uzgaļi gan cietajām grīdām, gan paklājiem
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Putu filtrs
- Tīrīšanas līdzekļi: Paklāju un tapsējuma tīrīšanas līdzeklis RM 519, 1 l
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i)
- Komforta sistēma "divi vienā": integrēta izsmidzināšanas-savākšanas tehnoloģijas šļūtene
Aprīkojums
- Izturīgs buferis
- Ērts rokturis pārnēsāšanai "trīs vienā"
- Piederumu novietne uz iekārtas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
Pielietošanas veidi
- Paklāji
- Mīkstās mēbeles
- Ar paklāju klātas grīdas
- Automašīnas sēdekļi
- Tekstili mājsaimniecībā, piemēram, aizkari vai spilvenu pārvalki
- Matrači
Piederumi
Tīrīšanas līdzekļi
Atrast SE 4 Plus rezerves daļas
Atrodiet Kärcher tīrīšanas iekārtu rezerves daļas un diagrammas. Izvēlieties “Atrast rezerves daļas”, lai sāktu meklēšanu, vai sazinieties ar pilnvaroto Kärcher izplatītāju vai mazumtirgotāju.