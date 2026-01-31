Putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai KWD 1 V-12/2/18
Parocīgais KWD 1 V-12/2/18 slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējs ir aprīkots ar 12 l plastmasas tvertni, 2 m strāvas kabeli, melnu iekārtas galvu, 1,8 m iesūkšanas šļūteni un pūtēja funkciju.
KWD 1 V-12/2/18 putekļsūcējam ir kompakts dizains, taču tas ir īpaši jaudīgs un energoefektīvs – enerģijas patēriņš ir vien 1000 W. Ar šo iekārtu iespējams sasniegt vislabāko sauso, slapjo, smalko un raupjo netīrumu tīrīšanas rezultātu. Šim slapjās un sausās uzkopšanas putekļsūcējam ir izturīga 12 litru plastmasas tvertne, divus metrus garš strāvas kabelis, kā arī 1,8 metrus gara iesūkšanas šļūtene ar taisnu rokturi, ātri nomaināms grīdas uzgalis, putu filtrs un flīsa filtra maiss. Putekļsūcējam ir arī praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vietās, kur uzkopšana ir apgrūtināta. Uz iekārtas galvas esošā glabāšanas vieta tiek izmantota drošai instrumentu un sīku detaļu, piemēram, skrūvju un naglu, glabāšanai. Papildus tam iekārtai ir piederumu novietne, Pull & Push fiksācijas sistēma un ergonomiskas formas rokturis ērtai iekārtas pārvietošanai.
Īpašības un ieguvumi
Kompakts dizainsPielāgojama un universāla lietošana. Vietu taupoša uzglabāšana.
Praktiska pūtēja funkcijaPraktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama. Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Flīsa filtra maissTrīsslāņu flīsa materiāls, kas ir īpaši izturīgs pret saplīšanu. Ilgstošai iesūkšanas jaudai un augstai putekļu aizturēšanas spējai.
Virsma sīkumu novietošanai
- Rīku un sīku priekšmetu (piemēram, skrūvju un naglu) drošai uzglabāšanai.
Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Darba pārtraukumos varat ātri novietot rokturi uz iekārtas korpusa.
Iekārta, iesūkšanas šļūtene un grīdas uzgalis ir optimāli saderīgi
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Pull & Push fiksācijas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārta ir vienkārši un ērti pārvietojama.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|nominālā ieejas jauda (W)
|1000
|Sūkšanas jauda (W)
|220
|Vakuums (mbar)
|maks. 220
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 43
|Tvertnes tilpums (l)
|12
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva melna Tvertne dzeltena
|Strāvas kabelis (m)
|2
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Spriegums (V)
|220 / 240
|Frekvence (Hz)
|50 / 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|74
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.3
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.2
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|349 x 328 x 327
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.8 m
- Iesūkšanas šļūtenes tips: ar taisnu rokturi
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Iesūkšanas cauruļu daudzums: 2 Gabals(i)
- Iesūkšanas cauruļu garums: 0.5 m
- Iesūkšanas cauruļu nominālais platums: 35 mm
- Iesūkšanas cauruļu materiāls: Plastmasa
- Sausās un slapjās uzkopšanas grīdas uzgalis: fiksatori
- Uzgalis spraugām
- Flīsa filtra maiss: 1 Gabals(i), trīsslāņu
- Putu filtrs: 1 Gabals(i)
Aprīkojums
- Pagriežams slēdzis (iesl./izsl.)
- Pūtēja funkcija
- Vieta uz iekārtas korpusa roktura novietošanai darba pārtraukumos
- Papildu piederumu novietne uz iekārtas galvas
- Vieta sīku detaļu uzglabāšanai
- Salokāms rokturis pārnēsāšanai
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Terase
- Automašīnas salons
- Garāža
- Pagrabs
- Šķidrumi
- Ieeja
- Hobija darbnīca
Piederumi
