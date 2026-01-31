Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 1 Compact Battery
Bez robežām: bezvada multifunkcionālais putekļu sūcējs WD 1 Compact Battery nokompletēts ar automašīnas salona kopšanas uzgaļiem un darbināms ar 18 V Battery Power baterijām. Baterija komplektācijā neietilpst.
Bezvada multifunkcionālais putekļu sūcējs WD 1 Compact Battery, kuru darbina akumulators, nodrošina maksimālu kustības brīvību, jo izmantojams bez pieslēguma strāvai un ir vienlaicīgi arī kompakts un viegls. Iekārtas darbības ilgums ir 10 vai 20 minūtes, tas atkarīgs no tā, kāda 18 V Battery Power baterija tiek izmantota (baterija nav iekļauta piegādes komplektācijā). WD 1 Compact Battery ir robusta septiņu litru platmasas tvertne, kurā var sūkt sausus un slapjus netīrumus, jo komplektā esošā universālā filtra patrona to ļauj darīt bez nomaiņas. Iekārta ir aprīkota ar optimizētas gaisa plūsmas gofrēto sūkšanas šļūteni un speciālajiem uzgaļiem - uzgali šķirbām un tapsējumam, kas lieliski uzlabo netīrumu savākšanu un nodrošina perfektu tīrību, kas ir ļoti būtiski sūcot automašīnas salonu. Praktiska nianse - elastīgas gumijas fiksatori, sūkšanas gofras fiksēšanai glabāšanai. Papildus tam WD1 Compact Battery ir arī praktiska pūtēja funkcija, Pull& Push fiksācijas sistēma, ergonomisks rokturis pārnēsāšanai un novietne piederumiem. Un, tā kā iekārta ir savietojama ar 18 V bateriju platformu, šo iekārtu var darbināt citu 18 V Battery Power platformas iekārtu akumulatori.
Īpašības un ieguvumi
18 V Battery Power maināmā baterijaNodrošina iespēju darboties bez elektriskās strāvas, šādi nodrošinot maksimālu kustības brīvību Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Kompakts, portatīvs dizainsIndividuāla un elastīga lietošanā. Ētri transportējama.
Īpašs kārtridža filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Īpašie piederumi automašīnas salona tīrīšanai
- Ideāla auto salona tīrīšanai.
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska šļūtenes glabāšana
- Ar gumijas cilpām viegli nostiprināma sūkšanas šļūtene transportēšanai.
Praktiska piederumu novietne
- Vietu taupoša un viegli pieejama vieta piederumiem.
"Push & Pull" savietošanas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārtu ir viegli un ērti pārvietot.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|250
|Sūkšanas jauda (W)
|60
|Vakuums (mbar)
|maks. 85
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 22
|Tvertnes tilpums (l)
|7
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 10 (2,5 Ah) / apt. 20 (5 Ah)
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|64
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.1
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|386 x 279 x 312
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs nav iekļauti komplektācijā
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
- Papīra filtra maiss: 1 Gabals(i), Divslāņu
Aprīkojums
- Pūtēja funkcija
- Piederumu novietne uz iekārtas
Pielietošanas veidi
- Automašīnas salons
- Pārvietojamās mājas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza šķūīnis
- Šķidrumi
- Darbnīca
- Hobija darbnīca
