Akumulatora putekļsūcējs slapjai un sausai uzkopšanai WD 1 Compact Battery Komplekts
Neatkarīgs un vispusējs: kompakts, baterijas darbināms multifunkcionālais putekļu sūcējs WD 1 Compact Battery komplekts ar 18 V Battery Platform bateriju un lādētāju un piederumiem auto salona tīrīšanai.
Vēlaties pilnu multifunkcionāla putekļu sūcēja funkcionalitāti bez atkarības no strāvas avota? Nekādu problēmu - kompaktais, mobilais sākuma līmeņa multifunkcionālais putekļu sūcējs WD 1 Compact Battery Komplekts! Komplektā esošā baterija nodrošina līdz 10 minūtēm darbības, kā arī tā izmanto "Reālā laika menedžmenta" sistēmu, kas uz LCD displeja uzrāda atlikušo darbības laiku. Robusta, trieciendroša septiņu litru tvertne. Universālā filtra patrona ļauj sūkt sausus un slapjus netīrumus, bez tās nomaiņas. Optimizētas gaisa plūsmas gofrētā sūkšanas šļūtene un speciālie auto salona kopšanas uzgaļi - uzgalis šķīrbām un uzgalis tapsējumam, nodrošina lielisku netīrumu savākšanu. Uzgaļiem paredzēta speciāla novietne darba pārtraukumiem vai uzglabāšanai. Papildus tam arī ir praktiska pūtēja funkcija, Pull& Push fiksācijas sistēma, ergonomisks rokturis pārnēsāšanai un gumijas fiksatori gofrētajai šļūtenei. Iekārtas komplektā esošā 18 V baterija ir izmantojama arī citu Kärcher 18 V platformas iekārtu darbināšanai.
Īpašības un ieguvumi
18 V Battery Power maināmā baterijaNodrošina iespēju darboties bez elektriskās strāvas, šādi nodrošinot maksimālu kustības brīvību Real Time Technology ar LCD baterijas ekrānu – tiek uzrādīts atlikušais darbības un uzlādes laiks, kā arī atlikusī enerģija baterijā. Savietojama ar visām iekārtām no 18 V Kärcher Battery Power platformas.
Kompakts, portatīvs dizainsIndividuāla un elastīga lietošanā. Ētri transportējama.
Īpašs kārtridža filtrsSlapjo un sauso netīrumu savākšanai bez papildu nepieciešamības pēc filtra nomaiņas.
Īpašie piederumi automašīnas salona tīrīšanai
- Ideāla auto salona tīrīšanai.
- Vislabākajiem tīrīšanas rezultātiem sausu, slapju, smalku vai raupju netīrumu savākšanā.
- Maksimāli ērtai tīrīšanai ar putekļsūcēju.
Praktiska pūtēja funkcija
- Praktiska pūtēja funkcija, ko var izmantot vienmēr, kad iesūkšana nav iespējama.
- Bez piepūles savāc netīrumus, piemēram, no režģu kājslauķa padziļinājuma.
Praktiska šļūtenes glabāšana
- Ar gumijas cilpām viegli nostiprināma sūkšanas šļūtene transportēšanai.
Praktiska piederumu novietne
- Vietu taupoša un viegli pieejama vieta piederumiem.
"Push & Pull" savietošanas sistēma
- Ātrai, vienkāršai un drošai tvertnes atvēršanai un aizvēršanai.
Ergonomisks rokturis pārvietošanai
- Iekārtu ir viegli un ērti pārvietot.
Specifikācijas
Tehniskie dati
|Ar bateriju darbināma iekārta
|Baterijas platforma
|18 V baterijas platforma
|nominālā ieejas jauda (W)
|250
|Sūkšanas jauda (W)
|60
|Vakuums (mbar)
|maks. 85
|Gaisa plūsma (l/s)
|maks. 22
|Tvertnes tilpums (l)
|7
|Tvertnes materiāls
|Plastmasa
|Krāsas komponents
|Iekārtas galva dzeltena Tvertne dzeltena
|Piederuma ID (iekšējais diametrs) (mm)
|35
|Baterijas tips
|Litija jonu baterija
|Spriegums (V)
|18
|Kapacitāte (Ah)
|2.5
|Darbības laiks ar pilnu uzlādi (min)
|apt. 10 (2,5 Ah)
|Baterijas uzlādes laiks ar standarta lādētāju (min)
|300
|Uzlādes strāva (A)
|0.5
|Baterijas lādētājam nepieciešamā strāva (V/Hz)
|100 - 240 / 50 - 60
|Skaņas spiediena līmenis (dB(A))
|64
|Krāsa
|dzeltena
|Svars bez piederumiem (kg)
|3.1
|Svars, ieskaitot iepakojumu (kg)
|5.8
|Izmēri (G x P x A) (mm)
|386 x 279 x 312
Iekārtas komplektācijā iekļauts:
- Variants: Baterija un lādētājs ir iekļauti komplektācijā
- Baterija: 18 V / 2,5 Ah Battery Power baterija (1 gab.)
- Lādētājs: 18 V Battery Power standarta lādētājs (1 gab.)
- Iesūkšanas šļūtenes garums: 1.2 m
- Iesūkšanas šļūtenes materiāls: Plastmasa
- Uzgalis spraugām
- Uzgalis tapsējumam
- Cilindriskais filtrs: 1 Gabals(i), Celuloze
Aprīkojums
- Pūtēja funkcija
- Piederumu novietne uz iekārtas
Videos
Pielietošanas veidi
- Automašīnas salons
- Pārvietojamās mājas
- Visapkārt mājai un dārzam
- Dārza šķūīnis
- Šķidrumi
- Darbnīca
- Hobija darbnīca